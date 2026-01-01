TRT Genel Müdürü ve TRT Yönetim Kurulu Üyesi



Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü’nden 2001 yılında mezun oldu. Yüksek lisansını (2005) ve doktora (2009) eğitimini Uludağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Anabilim Dalında tamamladı. 2013 yılında doçent ve 2020 yılında profesör oldu.



Uzmanlık alanları kamu yönetiminde reform, kamu politikası ve sosyal medya-siyaset ilişkisidir. “İdari Reform ve Politika Transferi”, “Kuram ve Uygulamada Kamu Yönetimi”, “Social Media and Local Governments: Theory and Practice”, “Sub-National Democracy and Politics through Social Media” ve “E-Parliament and ICT-Based Legislation: Concept, Experiences and Lessons” kitapları başlıca eserleri arasındadır.



Uzmanlık alanlarında ulusal ve uluslararası dergilerde çok sayıda makalesi yayımlandı. 2014 yılında “Kamu Politikası: Kuram ve Uygulama” başlıklı editöryal çalışması ile Sosyal Bilimler alanında TÜBA Kayda Değer Eser (Mansiyon) ödülünü aldı. 2015-2018 yılları arasında düşünce kuruluşu SETA’da İç Siyaset alanında çalışmalar yürüttü.



2018-2021 yılları arasında Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığında Başkan Yardımcılığı görevinde bulundu. 2019-2022 döneminde Basın İlan Kurumu Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini sürdürdü.



Prof. Dr. Mehmet Zahid Sobacı 2021 yılından bu yana TRT Genel Müdürlüğü görevini yürütmektedir. Türkiye’nin ilk ve tek kamu yayıncısı olan TRT’yi “güçlü yayın, güçlü etki” vizyonuyla yönetmekte; ulusal ve uluslararası düzeyde insanı merkeze alan, derinlikli, yenilikçi ve kapsayıcı içerikleri önceleyen bir yayıncılık anlayışı benimsemektedir. Türkiye’nin Uluslararası Dijital Platformu “tabii”yi ve TRT’nin okul olma misyonunu kurumsallaştıran TRT Akademi’yi hayata geçiren Genel Müdür; TRT Fransızca, TRT Balkan, TRT Afrika, TRT İspanyolca, TRT Farsça dijital haber platformlarını da kurarak TRT’nin uluslararası yayın ailesine dâhil etmiştir. Bu dönemde elde edilen Uluslararası Emmy Ödülü TRT’nin başarı hanesine yazılmıştır.



Asya-Pasifik Yayın Birliğinin (ABU) 1 Kasım 2023 tarihinde gerçekleştirilen 60. Genel Kurulunda birliğin başkanlığına seçilmiştir.