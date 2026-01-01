1964

02.01.1964

359 sayılı Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Kanunu Resmi Gazete'de yayımlandı.



28.04.1964

TRT Yönetim Kurulu ilk toplantısını yaptı. Yönetim Kurulu Başkanlığına Sedat Tolga seçildi.



29.04.1964

Yönetim Kurulu, oy birliği ile Adnan Öztrak'ı TRT Genel Müdürü olarak seçti.



01.05.1964

359 sayılı TRT Kanunu yürürlüğe girdi.



04.05.1964

Adnan Öztrak, kararname ile Genel Müdür olarak atandı.



18.05.1964

Siyasi partilerin Türkiye Radyoları’nda yapacakları seçim konuşmaları için sıra belirlenebilmesi amacıyla Yüksek Seçim Kurulu'nda kura çekimi yapıldı.



19.06.1964

TRT, Avrupa Yayın Birliği (EBU)’nin Viyana'da yapılan genel kurul toplantısına ilk kez katıldı.



10.07.1964

TRT Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, TRT Yönetim Kurulu'nda kabul edildi.



11.07.1964

TRT Kadrolar Yönetmeliği ve kadro cetvelleri TRT Yönetim Kurulu'nda kabul edildi.



10.08.1964

TRT Personel Yönetmeliği, TRT Yönetim Kurulu'nda kabul edildi.



09.09.1964

10 kw gücünde 'Kıbrıs'ın Sesi Radyosu' yayına başladı.



17.09.1964

TRT'nin Kuruluş ve Görev Yönetmeliği, Turizm ve Tanıtma Bakanlığı'nca onaylandı.



26.09.1964

TRT Personel Yönetmeliği yürürlüğe girdi.



01.10.1964

Televizyon yayınları için eğitilmek üzere, teknik personel alımına başladı.



05.10.1964

Van İl Radyosu deneme yayınlarına başladı.



09.10.1964

TRT, ABU (Asya-Pasifik Yayın Birliği) ’nun aktif üyesi oldu.



20.11.1964

TRT Genel Müdürlüğü, Ankara Radyoevi'ndeki yerinden ayrılarak, Ankara'da Sanayi Caddesi'nde Paket Postanesi üzerine taşındı.



27.11.1964

Ankara Ticaret Mahkemesi, TRT Kurumu'nun 'Tacir' sıfatıyla Ankara Ticaret siciline kaydedilmesine karar verdi.



04.12.1964

Alman teknik yardım çerçevesinde Kuzey Alman Radyo ve Televizyon Kurumu'na yetiştirilmek üzere eleman gönderildi.