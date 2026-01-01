Radyo

Türkiye’de radyo yayıncılığı deyince akla ilk gelen TRT Radyolarının miladı, 6 Mayıs 1927 tarihiyle beraber anılır. İstanbul Sirkeci'deki Büyük Postane’den duyulan Eşref Şefik’in sesiyle başlayan bu büyülü yolculuk, ilk günkü heyecanından bir şey kaybetmeden çağının ihtiyaçlarına uyum sağlayan çalışma modelleriyle günümüzde de devam ediyor.

Türkiye’de radyo yayıncılığının bir asra yaklaşan bu güçlü mirasının en önemli bayrak taşıyıcısı olan TRT Radyoları, bugün 17 farklı radyo kanalıyla dünyanın yedi kıtasına ulaşarak, Türkiye’nin sesi, soluğu ve güçlü bir temsilcisidir. Deneyimli yayın kadromuz, usta ses ve saz sanatçılarımız, orkestra ve korolarımız, karasal vericilerimiz, internet, uydu ve TRT Dinle mobil uygulamamızla radyo yayıncılığındaki liderliğimizi koruyoruz.

Sözün gücü, sesin büyüsüyle radyo daima…

TRT Radyo 1 (Ulusal): TRT Radyo 1; 9 Eylül 1974’te Türkiye radyolarının TRT 1 adı altında birleşmesi ile yayın hayatına başladı. Radyo 1; dinleyicinin nabzını tutan, güncel gelişmelerin her yönüyle irdelendiği haber programlarının yanı sıra tarihten edebiyata, spordan sağlığa hayatın tüm seslerini yansıtan program çeşitliliğiyle Türkiye’de alanında tek kanal olarak yayınlarını sürdürüyor

TRT FM (Ulusal): Yaygın verici ağıyla Türkiye’nin tamamına ulaşabilen tek radyo kanalı olan TRT FM; sıcak, samimi, içten sunumları ve dinamik yayıncılık anlayışıyla en çok dinlenen TRT radyosudur. Uzakları yakın eden TRT FM, pop müziğin en sevilen örnekleri, güncel liste parçaları, Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği’nin yeniden seslendirilmiş çağdaş yorumları, kısa haber ve sohbet bölümleri, konuk sanatçılar, konserler ve eğlenceli yarışmalarla renkli bir yayın akışına sahip. Kanal, genel dinleyici kitlesine hitap ediyor

TRT Radyo 3 (Ulusal): Dünya müziğinin en seçkin adresi TRT Radyo 3; klasik, caz, rock ve etnik türlerin en iyi örneklerine yer veren geniş bir yelpazeye sahip yayınlarıyla öne çıkıyor. Konser solanlarından radyoya taşınan sevilen programlarıyla birlikte Türkiye’nin ilk ve tek radyo orkestrası TRT İstanbul Hafif Müzik ve Caz Orkestrası’nın kayıtlarını da dinleyiciyle buluşturuyor. Klasikle modernin buluştuğu TRT Radyo 3, Türkiye’nin her yerine olduğu gibi uydu ve internet üzerinden bütün dünyaya kaliteli müzik yayınları yapıyor.

TRT Radyo Haber (Ulusal): TRT Radyo Haber; çağdaş, ilkeli ve objektif habercilik anlayışıyla ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri anbean dinleyicisi ile bir araya getiren yayınlar yapıyor. Belirli saatlerde TRT Haber televizyon kanalı ile ortak yayım gerçekleştiren radyo kanalı, sıcak noktalardan canlı yayınlar, ülke ve dünya gündemini belirleyen olay ve gelişmeler, toplumsal, ekonomik, siyasal, bilimsel, kültürel konular üzerine gündemi belirleyen haberlere imza atıyor.



TRT Nağme (Ulusal): TRT Nağme; Klasik Türk Musikisi ve Türk Sanat Müziği’nin en seçkin örneklerini dinleyicisiyle buluşturan ulusal bir radyo kanalıdır. Kanalda, TRT’nin seçkin arşiv kayıtlarının yanı sıra, TRT saz ve söz sanatçılarının canlı performanslarıyla çeşitlenen dolu dolu programlara yer verilerek, türünün öne çıkan özelliklerinin de anlatıldığı bilgilendirici programlar hazırlanmaktadır. TRT Müzik televizyon kanalıyla da ortak yayınlanan konser programları, TRT Nağme’nin zengin akışına renk katıyor.

TRT Türkü (Ulusal): Sazı ve sözü ile bizi biz yapan Türk halk eserlerini radyolara taşıyan TRT Türkü, Anadolu’yu diyar diyar dolaşan yayınlar yapıyor. Kültürel zenginliğimizin ortak mirası olan türkülerin en beğenilen örneklerinin yer aldığı programlarda halk kültürümüzün yaşatılmasına ve yaygınlaştırılmasına katkı sunuluyor. Anadolu ezgilerinin gelecek nesillere aktarılmasında önemli bir taşıyıcı görevi üstlenen TRT Türkü, ulusal yayınlarını genel izleyici kitlesi ile buluşturuyor.

TRT Memleketim FM: TRT Memleketim FM; Avrupa’daki Türklere yönelik uydu ve internet üzerinden müzik ağırlıklı yayınlar, özgün konularda sohbet ve kuşak programlarıyla dinleyicilerinin Türkiye ve Türk kültürü ile bağlarının devamlılığını sağlamayı amaçlıyor. Radyo, memleket hasretini gideren yayınlarının yanı sıra, hafta içi ve hafta sonu 22.00 - 06.59 saatleri arasında TRT FM ile ortak yayım da yapıyor.

Türkiye’nin Sesi Radyosu – TSR: Yurt dışında yaşayan vatandaş ve soydaşlarımıza yönelik Türkçe yayınlar gerçekleştiren, Türkiye’nin Sesi Radyosu; haber, dış politika, kamu diplomasisi, kültür, sanat programları ve her türde müzik yayınlarına yer veriyor. Kanal aynı zamanda Türkçemizin yaygın ve doğru konuşulması, ailenin güçlendirilmesi gibi vizyonlar ışığında dinleyiciye ulaştırdığı yayınlarıyla sürekli kendini yenileyen ve geliştiren bir yapıya sahip.

Voice Of Turkey – VOT: Voice of Turkey (VOT); VOT East, VOT West ve VOT World olarak farklı kanallardan yayınlarını sürdürüyor. 41 dil ve lehçede yaptığı radyo programlarıyla dünyanın yedi kıtasına ulaşan VOT, olaylara Türkiye bakış açısını getiren, uluslararası yayıncılıkta etkin bir TRT radyosudur. Türkiye’nin güncel siyasal gelişmelerini, uluslararası ilişkilerini, ekonomi alanındaki değerlendirmelerini kısa dalga, uydu ve internet üzerinden dinleyicisiyle buluşturmaya devam ediyor.

TRT Antalya Radyosu (Bölgesel): TRT Antalya Radyosu; Batı Akdeniz’in renkleri, müziği, kültürü ve geleneklerini aktaran programlarıyla her gün 10.05 – 12.55 saatleri arasında yayın yapan bölge radyolarındandır. Radyo, hitap edilen alanın sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerine uygun konu, olay ve gelişmeleri ele alırken sorumluluk alanındaki bölgeye özel yayınlar yapıyor.

TRT Çukurova Radyosu (Bölgesel): TRT bölge radyolarından olan TRT Çukurova Radyosu, Torosların kokusunu, yaşamını, yöresel değerlerini her gün 10.05 - 12.55 saatleri arasında dinleyicilerine aktarıyor. Her güne özel farklı sunumlarla hazırlanan programlarda Doğu Akdeniz’in gündemi, müziği ve kültürel dokusu üzerine canlı yayınlar yapılıyor.

TRT Erzurum Radyosu (Bölgesel): TRT Erzurum Radyosu, Doğu Anadolu bölgesine yayın yapan TRT bölge radyolarındandır. Türküleriyle, folkloruyla Doğu Anadolu kültürü her gün 10.05 – 12.55 saatleri arasında bölgesel yayınlarla TRT Erzurum Radyosu’nda yer alıyor.

TRT GAP Diyarbakır Radyosu (Bölgesel): Diyarbakır il radyosu olarak yayın hayatına başlamış olan radyo, zamanla daha geniş bir alana yayılarak Güneydoğu Anadolu Bölgesine yayın yapan bir radyo oldu. Güneydoğu Anadolu’nun kültürü, yörenin sesi ve folkloru her gün 10.05 - 12.55 saatleri arasında TRT GAP Diyarbakır Radyosu’ndan canlı yayınlarla aktarılıyor.

TRT Trabzon Radyosu (Bölgesel): Yeşiliyle, mavisiyle, tulumuyla, kemençesiyle Doğu Karadeniz kültürü her gün 10.05 - 12.55 saatleri arasında bölgesel yayınlarla TRT Erzurum Radyosu’nda yer alıyor. Doğu Karadeniz gündemini her gün canlı olarak dinleyicisiyle buluşturan TRT Trabzon Radyosu’nda, hitap edilen alanın sosyal, ekonomik ve kültürel özelliklerine uygun konu, olay ve gelişmelere yer veriliyor.

TRT Radyo Kurdî: Kürtçe müziğin her rengini geniş kitlelerle buluşturan TRT Kürdî Radyo; küçükten büyüğe her yaştan kesime, müzik ve kültür programlarıyla ulaşıyor. Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinin tamamında 7/24 karasal yayın gerçekleşirken, web üzerinden de geniş kitleler için erişim sağlanıyor. TRT Kürdî Radyo, TRT Kürdî televizyon kanalıyla da günde yaklaşık beş saat ortak yayın yaparak dinleyicisine zengin içerikler sağlıyor.

TRT Radyo World: TRT World televizyon kanalı ile ortak yayın gerçekleştiren kanal, İngilizce yayınlar yapan bir radyodur. TRT Radyo World’de haber bültenleri ve televizyonda yayınlanan bazı özel programlar, İngilizce olarak tüm dünya ile buluşuyor.

