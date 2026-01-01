Tarihçe

Dünden Bugüne…

Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, 1 Mayıs 1964 tarihinde, kamu adına radyo ve televizyon yayınlarını gerçekleştirmek amacıyla ve özel yasayla, özerk bir kamu tüzel kişiliğine sahip olarak kuruldu. Türkiye’nin kamu yayıncılığı yapmakla görevlendirilen tek yayın kuruluşu olma bilinciyle, kuruluş yasamızdaki ilkeler doğrultusunda ve günümüzün gereklerini yerine getirerek faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Milletimizin istek ve ihtiyaçları ile küresel öngörülerimiz doğrultusunda içerik üreten; şeffaf, üretken, yenilikçi, nitelikli ve ilkeli yayıncılığın tek adresiyiz. Hedefimiz; kaliteli içeriklerimiz, yaygın ve etkin yayın kanallarımız ve dijital mecralarımızla yalnızca ülkemizdeki değil; tüm dünyadaki izleyici, dinleyici ve dijital mecra kullanıcılarının en çok güvendiği ve tercih ettiği bir yayıncı olmaktır.

Yayınlarımız; sürekli takip ettiğimiz ve öncüsü olduğumuz çağdaş yayın teknolojisi uygulamalarımız aracılığıyla, ülkemizin en ücra köşesine olduğu gibi dünyanın her yerine ulaşıyor. İçeriklerimizin kalitesiyle; izleyici, dinleyici ve takipçi sayımız dünya çapında her geçen gün artıyor, etki alanımız büyüyor. Milletimize hakkı olan hizmeti sunmak için; merkezinde insanın ve insana ait değerlerin olduğu, yenilikçi, keşif odaklı, özgün, gücünü birikim ve deneyiminden alan bir anlayış üzerine inşa ettiğimiz içerikler üretiyoruz. Çağın gerektirdiği şekilde yenileniyor, içeriklerimizi olduğu gibi yayın kalitesini de teknik açıdan artırmak için yapım ve yayın süreçlerimizi, altyapımızı, teknolojilerimizi ve kaynaklarımızı sistemli olarak gözden geçiriyor ve geliştiriyoruz.

Gelişen ve büyüyen Türkiye’nin ihtiyaçlarına cevap veren, uluslararası yayıncılık vizyonuna sahip, yeniliklere uyum sağlama becerisi olan, dünyanın bilinen en etkin ve en başarılı kamu yayıncısı olmak için gayretle çalışıyoruz. İyiyi, güzeli ve doğruyu uluslararası ölçekte etki yaratarak yayan, bu anlayıştaki faaliyetleriyle etki alanında insan ve değer odaklı bir ekosistem oluşturan, öncü, uluslararası bir marka olmaya talibiz.

Uluslararası mecralarda, üyesi ve yönetiminde olduğumuz uluslararası yayın birliklerinde, TRT World ile TRT Arabi gibi uluslararası televizyon kanallarımızla ve TRT Russian, TRT Deutsch, TRT Français, TRT Balkan, TRT İspanyolca ve TRT Afrika ve TRT Farsça gibi dijital haber platformlarımızla, “uluslararası etki” vizyonumuzu güçlü bir şekilde dünyaya yansıtıyoruz. Üyesi bulunduğumuz Avrupa Yayın Birliği’nin (EBU) yanı sıra Afrika Yayın Birliği’nin ortak statüsünde üyesiyiz. ABU Başkanlığına Sn. Genel Müdürümüz 1 Kasım 2023 tarihinde Seul'de düzenlenen 59. ABU Genel Kurulu'nda seçildi. TRT, Eylül 2025'te Moğolistan'da düzenlenen 62. ABU Genel Kurulu'nda 9. kez ABU Yönetim Kurulu üyeliğine seçilmiştir. Uluslararası platformlarda Türkiye’yi kamu yayıncısı kimliği ile etkin şekilde temsil ettiğimiz gibi, yayın birliklerinde yönetim seviyesinde yer alarak karar alma mekanizmalarında söz sahibiyiz.

Türkiye’de ve dünyada yayıncılık hayatına katığımız ulusal ve uluslararası etkinliklerle sektöre kayda geçen katkılar sağlıyoruz. TRT Uluslararası 23 Nisan Çocuk Şenliği, TRT World Forum, NEXT TRT, TRT World Citizen Awards, TRT Humanitarian Film Festivali, TRT Uluslararası Belgesel Ödülleri, 12 Punto, TRT Uluslararası Çocuk Medya Zirvesi, TRT Geleceğin İletişimcileri gibi ulusal ve uluslararası organizasyonlarımız, faaliyet alanımızda referans haline geldiğimiz etkinlikler olarak yayıncılık tarihine geçmeye devam ediyor.

Geleceğimizin güvencesi evlatlarımızın sağlık zihin ve manevi gelişimine katkı sağlamak, onlara güvenli içerikler sunmak amacıyla TRT Çocuk ve TRT Diyanet Çocuk kanallarını titizlikle yapılandırdık. Yayınlar ve çocuklara yönelik tüm içeriklerimiz aynı hassasiyetle oluşturulmaktadır. TRT Çocuk Kitaplık uygulamasıyla çocuklarımıza özel tasarlanmış, sesli, animasyonlu, aktivite ve oyun içeren yepyeni bir kütüphane uygulaması geliştirdik. Bu uygulamayla birlikte 40 adet TRT Çocuk oyun ve uygulamasıyla çocuklarımıza güvenli, geliştirici eğlence ve eğitim sunuyoruz. Ayrıca büyükler ve tüm aile için geliştirdiğimiz TRT Bil Bakalım ve TRT Piri uygulamalarıyla, yarışarak eğlenirken, bilgi dağarcığımızı test edip, geliştiriyoruz. Dünyanın en prestijli film festivallerinde adını sıkça duyuran TRT ortak yapımı sinema filmleri ve uluslararası pek çok yapıma destek veren ‘TRT Ödülleri’; TRT’nin sinemaya olan katkısını her yıl katlayarak büyütüyor, kıymetlendiriyor.

TRT yapımları ve ortak yapımlar dünyanın prestijli film festivallerinden ödüllerle dönüyor. Avrupa Film Akademisi tarafından düzenlenen 35. Avrupa Film Ödülleri’nde, daha önce de Altın Palmiye Ödülü’nü alan TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” en iyi film dâhil 4 ayrı kategoride yine ödül aldı. TRT World yapımları, Avrupa’nın önde gelen organizasyonlarından The Lovie Awards tarafından neredeyse her yıl ödüle layık görülüyor. TRT, “Off the Grid” belgesel dizisinin “Ukrayna Savaş Günlükleri” bölümüyle büyük bir başarıya imza atarak 44. Uluslararası Emmy Ödülleri “Haber ve Güncel Olaylar” kategorisinde ödüle layık görüldü. TRT World yapımı belgesel, ülkemize “Haber ve Güncel Olaylar” kategorisinde ilk Emmy ödülünü getiren yapım olarak yayıncılık tarihine geçti. 2023 yılının Eylül ayında; TRT, “Off the Grid” belgesel dizisinin “Ukrayna Savaş Günlükleri” bölümüyle büyük bir başarıya imza atarak 44. Uluslararası Emmy Ödülleri “Haber ve Güncel Olaylar” kategorisinde ödüle layık görüldü. TRT World yapımı belgesel, ülkemize “Haber ve Güncel Olaylar” kategorisinde ilk Emmy ödülünü getiren yapım olarak yayıncılık tarihine geçti.

Güçlü ve köklü kamu yayıncılığı tecrübemizi ve bilgi birikimimizi sektör ve ilgililerle paylaşmak; medya, yayıncılık ve iletişim alanında eğitsel destek sağlamak amacıyla ve kurulduğu günden bu yanan “TRT bir okuldur” geleneğinden temellenerek TRT Akademi’yi kurduk. Uzman TRT kadrosu ve meslek profesyonelleri tarafından hazırlanan yüzlerce konu başlığındaki video, yüz yüze ve çevrim içi eğitimler, basılı yayınlar, podcastler ve webinar buluşmaları ile TRT tecrübesini ihtiyaç duyanlarla paylaşarak, sektöre ve kişilere katkı sağlamayı hedefliyoruz.

“TRT hem bellektir hem gelecek” diyerek, köklerimizden güç alıp yayıncılığın geleceğini inşa ettiğimiz işlerimize, uluslararası dijital bir platform olan “tabii” 3 Mayıs 2023’te yayın hayatına başlayarak eklenmiş oldu. Bizi biz yapan hikâyeleriyle, dünya devleriyle yarışacak nitelikteki donanımıyla TRT ailesine katılan “tabii” ile dijital yayıncılıktaki çıtayı daha da yükselttik. “tabii” uygulaması ve www.tabii.com adresi üzerinden her an her yerde içeriklerimize erişim imkânı sağlıyoruz.

TRT’nin hikâyesi, aynı zamanda Türkiye’nin işitsel ve görsel hafızasını oluşturan, yüz yıla yakın bir tecrübenin de hikâyesidir. 6 Mayıs 1927’deki ilk radyo ve 31 Ocak 1968’deki ilk televizyon yayının ardından, bugün dünyanın 7 kıtasına 18 televizyon, 17 radyo kanalı ve sayısal platformları ile 41 dil ve lehçede ulaşan Türkiye’nin ilk ve tek kamu yayıncısı TRT, Türkiye’nin uluslararası etki yaratan yayıncılık markasıdır. Tüm platformlarında merkezine “insan”ı koyan bir anlayış benimseyen TRT, yayıncılık anlayışında dünyanın yeni bir ufkunu belirlemeye talip olarak var gücüyle çalışıyor; ülkemizin değerlerini, tarihini, kültürünü, gücünü ve sesini tüm dünyaya yansıtıyor.

TRT hem bellektir, hem gelecek.