Sıkça Sorulan Sorular
TRT Türkiye kapsama alanı güncel frekans bilgileri nelerdir?
TRT 4K yayınlarını nasıl izlerim?
TRT Spor yayınları nasıl izlenebilir?
TRT Market’ten ürünler nasıl alınabilir?
TRT televizyon program ve etkinliklerine izleyici olarak nasıl katılım sağlanır?
TRT arşivlerinden ürün nasıl talep edilir?
TRT Çocuk ve Gençlik Koroları için sınavlar ne zaman açılır?
TRT yayınlarındaki arıza ve kesintiler nereye bildirilir?
TRT radyo ve televizyon yayın frekansları nelerdir?
TRT Yayıncılık Tarihi Müzesi’ni ziyaret etmek için ne yapmak gerekir?
Bir yapım projem var, TRT’de yayınlanmasını istiyorum. Ne yapmam lazım?
TRT’de staj yapmak için ne yapılmalıdır?
TRT’de çalışmak için aranan şartlar ve başvuru koşulları nelerdir?