Ana Sayfa tabii

tabii'ye Özel İçerikler

Başka hiçbir yerde bulunmayan özgün içeriklerin dünyasına adım at!
tabii'ye git
tabii'ye Özel İçerikler tabii'ye Özel İçerikler
Tümü
Film
Dizi
Çocuk
Efsane aşıkların dizisi Leyla ile Mecnun’un tüm bölümleri tabii’de
Efsane aşıkların dizisi Leyla ile Mecnun’un tüm bölümleri tabii’de
Leyla ile Mecnun, efsanelere konu olan aşkı yeniden ekranlara getiriyor. Leyla ile Mecnun dizisinin konusu nedir, nerede çekiliyor, oyuncuları kimler, müzikleri nereden dinlenir ve nereden izlenir sorularının yanıtlarına yakından bakalım.
Çocuklar için eğitici ve öğretici en iyi animasyon filmleri
Çocuklar için eğitici ve öğretici en iyi animasyon filmleri
En iyi animasyon filmleri, en iyi çocuk filmleri, eğitici ve öğretici animasyon filmleri tabii’de seni bekliyor. Her yaş grubu için tabii’den izleyebileceğin yerli ve yabancı en iyi animasyon filmlerini senin için bir araya getirdik.
Kemal Sunal filmleri ile doyasıya gülmeye hazır mısın?
Kemal Sunal filmleri ile doyasıya gülmeye hazır mısın?
Türk sinemasının en sevilen isimlerinden biri olan Kemal Sunal’ın birbirinden komik ve eğlenceli filmlerini senin için derledik. Sempatik tavırları ve unutulmaz karakterleriyle her yaştan izleyicinin sevgisini kazanan efsane oyuncu Kemal Sunal’ın en iyi filmleri tabii’de seni bekliyor.
1950 ve 1970'ler Anadolu'sunda ağalık sistemi üzerinden güç, feodalite, sınıf çatışmaları ve aşk hikâyesi ekranlara taşınıyor.
Detaylar
Hayal gücünü zorlayacak en iyi bilim kurgu filmleri ve dizileri
Hayal gücünü zorlayacak en iyi bilim kurgu filmleri ve dizileri
En iyi bilim kurgu filmleri ve dizileri ile hayal gücünün sınırlarını zorlamaya hazır mısın? Bilim kurgu filmleri ve dizileri, hayal gücünün sınırlarını zorlayacak ve yeni dünyaların kapılarını aralayacak en iyi yapımlar tabii’de. Heyecan ve meraktan ekran başından ayrılamayacağın bilim kurgu filmlerini ve dizilerini senin için derledik.
Previous
Next