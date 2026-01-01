TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
trt.net.tr Bilgi Güvenliği Politikası
Kurumumuz, faaliyetleri kapsamında işlenen, saklanan ve paylaşılan tüm
bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı
temel ilke olarak benimsemektedir. Bu doğrultuda, yürürlükteki yasal
düzenlemelere, sözleşmesel yükümlülüklere ve ilgili tarafların beklentilerine
uyum sağlanması esas alınmaktadır.
Kurumumuzda ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS)
kurulmuş ve uygulanmaktadır. BGYS'nin etkinliği düzenli olarak izlenmekte,
performansı değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirme anlayışı
doğrultusunda geliştirilmektedir. Bu kapsamda gerekli kaynaklar
sağlanmakta, bilgi güvenliği hedefleri belirlenmekte ve hedeflere ulaşılması
için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.
Bilgi varlıkları sınıflandırılarak uygun güvenlik kontrolleri ile korunmakta,
bilgi güvenliği riskleri sistematik olarak belirlenmekte, değerlendirilmekte
ve uygun risk işleme yöntemleri uygulanmaktadır. Ayrıca iş sürekliliği ve
bilgi teknolojileri sürekliliğini destekleyecek planlar hazırlanmakta, test
edilmekte ve güncel tutulmaktadır.
BGYS'nin etkin şekilde işletilebilmesi amacıyla gerekli organizasyon yapısı
oluşturulmuş, görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Bilgi güvenliği;
yalnızca bilgi işlem biriminin değil, tüm çalışanların ve ilgili üçüncü tarafların
ortak sorumluluğudur.
Kurumumuz; insan kaynakları güvenliği, erişim kontrolü, kriptografi, fiziksel
ve çevresel güvenlik, işletim ve haberleşme güvenliği, sistem geliştirme ve
tedarikçi güvenliği, bilgi güvenliği olay yönetimi, iş sürekliliği, taşınabilir
ortam yönetimi, kişisel verilerin korunması, düzeltici faaliyetler, uyum ve
veri koruma süreçlerine ilişkin politikaları oluşturur, uygular ve düzenli
olarak gözden geçirir.