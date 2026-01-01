TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU

trt.net.tr Bilgi Güvenliği Politikası

Kurumumuz, faaliyetleri kapsamında işlenen, saklanan ve paylaşılan tüm bilgi varlıklarının gizliliğini, bütünlüğünü ve erişilebilirliğini korumayı temel ilke olarak benimsemektedir. Bu doğrultuda, yürürlükteki yasal düzenlemelere, sözleşmesel yükümlülüklere ve ilgili tarafların beklentilerine uyum sağlanması esas alınmaktadır.

Kurumumuzda ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi (BGYS) kurulmuş ve uygulanmaktadır. BGYS'nin etkinliği düzenli olarak izlenmekte, performansı değerlendirilmekte ve sürekli iyileştirme anlayışı doğrultusunda geliştirilmektedir. Bu kapsamda gerekli kaynaklar sağlanmakta, bilgi güvenliği hedefleri belirlenmekte ve hedeflere ulaşılması için gerekli faaliyetler yürütülmektedir.

Bilgi varlıkları sınıflandırılarak uygun güvenlik kontrolleri ile korunmakta, bilgi güvenliği riskleri sistematik olarak belirlenmekte, değerlendirilmekte ve uygun risk işleme yöntemleri uygulanmaktadır. Ayrıca iş sürekliliği ve bilgi teknolojileri sürekliliğini destekleyecek planlar hazırlanmakta, test edilmekte ve güncel tutulmaktadır.

BGYS'nin etkin şekilde işletilebilmesi amacıyla gerekli organizasyon yapısı oluşturulmuş, görev, yetki ve sorumluluklar tanımlanmıştır. Bilgi güvenliği; yalnızca bilgi işlem biriminin değil, tüm çalışanların ve ilgili üçüncü tarafların ortak sorumluluğudur.

Kurumumuz; insan kaynakları güvenliği, erişim kontrolü, kriptografi, fiziksel ve çevresel güvenlik, işletim ve haberleşme güvenliği, sistem geliştirme ve tedarikçi güvenliği, bilgi güvenliği olay yönetimi, iş sürekliliği, taşınabilir ortam yönetimi, kişisel verilerin korunması, düzeltici faaliyetler, uyum ve veri koruma süreçlerine ilişkin politikaları oluşturur, uygular ve düzenli olarak gözden geçirir.