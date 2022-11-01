TRT Portal
CANLI
TRT Portal
CANLI
TELEVİZYON YAYINLARI
RADYO YAYINLARI
DİJİTAL YAYINLAR
BASILI YAYINLAR

ULUSAL

ULUSLARARASI

televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
Yürek Çıkmazı (Tekrar) Yürek Çıkmazı (Tekrar)
Yürek Çıkmazı (Tekrar)
Çarşamba 20.00
3'Te 3 (Yeni Bölüm) 3'Te 3 (Yeni Bölüm)
3'Te 3 (Yeni Bölüm)
Çarşamba 22.45
Yıldızlar Altında (Yeni Bölüm) Yıldızlar Altında (Yeni Bölüm)
Yıldızlar Altında (Yeni Bölüm)
Çarşamba 21.00
Gizemli Tarih ''Mimar Sinan Özel'' Gizemli Tarih ''Mimar Sinan Özel''
Gizemli Tarih ''Mimar Sinan Özel''
Çarşamba 20.55
Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
Çarşamba 20.00
Çizgi Film "Kehribar İle Boncuk Çizgi Film "Kehribar İle Boncuk
Çizgi Film "Kehribar İle Boncuk
Çarşamba 14.45

TRT İZLE’DE CANLI İZLE

TRT 1
TRT 2
TRT BELGESEL
TRT HABER
TRT SPOR
TRT SPOR YILDIZ
TRT MÜZİK
TRT ÇOCUK
TRT TÜRK
TRT AVAZ
TRT KURDÎ
TRT ARABI
TRT WORLD

SON BÖLÜMLER TRT İZLE’DE

Ulak 10. Bölüm
Ulak 10. Bölüm
Uslu Duramayanlar 14. Bölüm
Uslu Duramayanlar 14. Bölüm
Teşkilat 54. Bölüm
Teşkilat 54. Bölüm
Gizemli Tarih 12. Bölüm | Mimar Sinan Özel
Gizemli Tarih 12. Bölüm | Mimar Sinan Özel
Evliya Çelebi 28. Bölüm
Evliya Çelebi 28. Bölüm
Yiyeceğin Serüveni 62. Bölüm | Alanya Lezzetleri
Yiyeceğin Serüveni 62. Bölüm | Alanya Lezzetleri
Gönül Dağı 75. Bölüm
Gönül Dağı 75. Bölüm
Açık Ateş 6. Bölüm
Açık Ateş 6. Bölüm
Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 6. Bölüm
Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye 6. Bölüm
Kasaba Doktoru 23. Bölüm
Kasaba Doktoru 23. Bölüm
Yürek Çıkmazı 1. Bölüm
Yürek Çıkmazı 1. Bölüm

CANLI RADYO DİNLE

TRT Radyo1
TRT FM
TRT Radyo3
TRT Nağme
TRT Türkü
TRT Radyo Haber
TRT Antalya Radyosu
TRT Çukurova Radyosu
TRT GAP Radyosu
TRT Erzurum Radyosu
TRT Trabzon Radyosu
TRT Radyo Kurdî
TRT Memleketim FM
TRT TSR
TRT VOT East
TRT VOT West
TRT VOT World
TRT World

MÜZİKLER TRT DİNLE’DE

Keyifli Bir Gün
Sonbahar Hasatı
Senin Sözcüklerin
90'lar Romantik
Bir Demet Sevgi
Beşik Kertmesi

HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli ile bir araya geldi
Kuduz teşhisi konulan çocuk hayatını kaybetti
Kuduz teşhisi konulan çocuk hayatını kaybetti
9 cenaze yan yana...
9 cenaze yan yana...
İsveç&#039;ten Togg&#039;a övgü: Gözünü Avrupa&#039;ya dikti
İsveç'ten Togg'a övgü: Gözünü Avrupa'ya dikti
Burdur Gölü iskeleden 18 metre uzaklaştı
Burdur Gölü iskeleden 18 metre uzaklaştı
Saç ekimindeki başarı kıtaları aştı
Saç ekimindeki başarı kıtaları aştı
Twitter’dan &#039;mavi&#039; tik sorununa yeni çözüm
Twitter’dan 'mavi' tik sorununa yeni çözüm
&#039;Türk milletini aşağılama&#039; suçlamasıyla tutuklandı
'Türk milletini aşağılama' suçlamasıyla tutuklandı
Asgari ücret için ilk adım: Bakanlık araştırma başlattı
Asgari ücret için ilk adım: Bakanlık araştırma başlattı
ABD ara seçimlerinde son durum ne?
ABD ara seçimlerinde son durum ne?
İstanbul barajları alarm veriyor
İstanbul barajları alarm veriyor
Mezopotamya sakinlerinin DNA&#039;sını çıkardılar
Mezopotamya sakinlerinin DNA'sını çıkardılar

SPOR

Eyüpspor bir üs turda
Eyüpspor bir üs turda
Liverpool satışa çıkarıldı
Liverpool satışa çıkarıldı
2022 Dünya Kupası&#039;na özel hatıra parası
2022 Dünya Kupası'na özel hatıra parası
Giresunspor, 5. tura yükseldi
Giresunspor, 5. tura yükseldi
Keçiörengücü bir üst turda
Keçiörengücü bir üst turda
Ahmet Ağaoğlu&#039;ndan Avcı tepkisi
Ahmet Ağaoğlu'ndan Avcı tepkisi
Ümraniyespor farklı turladı
Ümraniyespor farklı turladı
Dünya Kupası&#039;nın yeni yıldız adayları
Dünya Kupası'nın yeni yıldız adayları
NBA yıldızının yeni adresi belli oldu
NBA yıldızının yeni adresi belli oldu
Hırvatistan&#039;nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
Hırvatistan'nın Dünya Kupası kadrosu açıklandı
21 Dünya Kupası&#039;nda 40,5 milyon seyirci
21 Dünya Kupası'nda 40,5 milyon seyirci
Dursun Özbek&#039;ten Icardi açıklaması
Dursun Özbek'ten Icardi açıklaması

KÜLTÜR - SANAT

Amasra&#039;daki kazılarda &amp;quot;tılsımlı damga mühür&amp;quot; bulundu
Amasra'daki kazılarda "tılsımlı damga mühür" bulundu
İtalya&#039;da 2 bin 300 yıllık bronz heykeller keşfedildi
İtalya'da 2 bin 300 yıllık bronz heykeller keşfedildi
Pamukkale &#039;traverten temalı jeopark&#039; olma yolunda
Pamukkale 'traverten temalı jeopark' olma yolunda
7 Güzel Adam&#039;ın bilinmeyen yazarı: Ali Kutlay
7 Güzel Adam'ın bilinmeyen yazarı: Ali Kutlay
Büyük Taarruz&#039;un şifreli telgrafları &amp;quot;Türk Futbol Tarihi Sergisi&amp;quot;nde
Büyük Taarruz'un şifreli telgrafları "Türk Futbol Tarihi Sergisi"nde
Eski binaları diorama sanatıyla günümüze taşıyor
Eski binaları diorama sanatıyla günümüze taşıyor
Osmanlı’nın Batı’ya açılan kapısı: Sirkeci Garı
Osmanlı’nın Batı’ya açılan kapısı: Sirkeci Garı
Perre Antik Kenti&#039;nde 1800 yıllık mozaik taban bulundu
Perre Antik Kenti'nde 1800 yıllık mozaik taban bulundu
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Bu hafta 7 film vizyona girecek
Tarihe ışık tutan yazıtların korunacağı Bilge Tonyukuk Müzesi&#039;nin temeli atıldı
Tarihe ışık tutan yazıtların korunacağı Bilge Tonyukuk Müzesi'nin temeli atıldı
Ajda Pekkan evinde kaza geçirdi
Ajda Pekkan evinde kaza geçirdi
Tesadüfen bulunan taşlar 1700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı
Tesadüfen bulunan taşlar 1700 yıllık tarım takvimini ortaya çıkardı

TRT’DEN HABERLER

TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” Avrupa Film Ödülleri’nde 4 dalda aday gösterildi
TRT ortak yapımı “Hüzün Üçgeni” Avrupa Film Ödülleri’nde 4 dalda aday gösterildi
Türk Böbrek Vakfı&#039;ndan TRT Haber&#039;e ödül
Türk Böbrek Vakfı'ndan TRT Haber'e ödül
TRT ve TİKA iş birliğiyle Irak Türkmeneli TV&#039;ye eğitim
TRT ve TİKA iş birliğiyle Irak Türkmeneli TV'ye eğitim
TRT Çocuk’tan 14’üncü yaşına özel sürprizler
TRT Çocuk’tan 14’üncü yaşına özel sürprizler
TRT 1’in yeni dizisi “Yürek Çıkmazı”nın galası gerçekleşti
TRT 1’in yeni dizisi “Yürek Çıkmazı”nın galası gerçekleşti
TRT Çocuk 14 yaşında
TRT Çocuk 14 yaşında
Cumhuriyet coşkusu TRT’de yaşanacak
Cumhuriyet coşkusu TRT’de yaşanacak
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması’nda ödüller sahiplerini buldu
TRT yapımları gişeye damga vurdu
TRT yapımları gişeye damga vurdu
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması&#039;nda sona yaklaşıldı
TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması'nda sona yaklaşıldı
TRT ortak yapımı &amp;quot;Bandırma Füze Kulübü&amp;quot; filminin İstanbul galası gerçekleşti
TRT ortak yapımı "Bandırma Füze Kulübü" filminin İstanbul galası gerçekleşti
Boğaziçi Film Festivali’nde TRT ortak yapımı ve TRT destekli 12 film yarışacak
Boğaziçi Film Festivali’nde TRT ortak yapımı ve TRT destekli 12 film yarışacak