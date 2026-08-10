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TRT KANALLARI YAYIN AKIŞI
10 AĞUSTOS PAZARTESİ
Bütün Kanallar
TRT 1 Yayın Akışı
05.13
İstiklal Marşı
05.15
Hayallerinin Peşinde
06.00
Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.00
Kalk Gidelim
10.10
Kendi Düşen Ağlamaz
13.30
Seksenler
14.45
Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45
Lingo Türkiye
19.00
Ana Haber
19.55
İddiaların Aksine
20.00
Bana Masal Anlatma | Türk Sineması
ŞİMDİ CANLI İZLE
22.10
Bandırma Füze Kulübü | Türk Sineması
00.30
3'Te 3
01.35
Seksenler
02.55
Kendi Düşen Ağlamaz
TRT 2 Yayın Akışı
06.13
İstiklal Marşı
06.15
Öz'ün Yolculuğu
06.30
Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
07.30
Müzikli Portreler
08.00
Sanatkâr Gönüller
08.30
Sessizce
09.00
İstisnai Renkler
09.30
Geometrik Desenler
10.00
Edebî Sofralar
10.30
Belgesel: Büyük Maestro: Ennio Morricone (Ennio: The Maestro)
13.00
Hayat Sanat
13.30
Pazar Konseri
14.30
Sarayın Lezzetleri
15.00
Yabancı Sinema: Haber Merkezi (On The Pulse)
16.30
Misal
17.00
Tiyatrovizyon
17.30
Sanatçının Şehri
18.00
Klaket
18.30
Koleksiyoner
19.00
Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
20.00
Sanatı İzlemek
20.30
Antik Miras
21.00
Hayat Sanat
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.30
Yabancı Sinema: DNA
23.00
Pazar Konseri
00.30
Antik Miras
01.00
Yabancı Sinema: DNA
02.30
Yabancı Sinema: Haber Merkezi (On The Pulse)
04.00
Klaket
04.30
Sanatçının Şehri
TRT BELGESEL Yayın Akışı
06.58
İstiklal Marşı
07.00
Antika Dedektifi
07.35
Ayı ve İnsan
08.35
Ailemiz Vahşi Doğada
09.00
Ulak
09.45
Su Altı Ustaları
10.20
Lezzet Türevleri
11.10
Kronovizör
11.45
Tarihin Efsaneleri
12.35
Doğu'nun Kayıp Silüetleri
13.05
Forma Balkan ''Gönül Sahaları''
13.40
Sürünün Zor Yolculuğu
14.15
Vahşi Karayipler
15.10
Yok Olmadan Keşfet
15.40
Yağmurların Peşinde
16.35
Geçmişin Gölgesinde
17.10
Tuna Boyu Günlükleri
17.45
Ailenin Yeni Üyesi
18.40
Gümrük 24 Saat
19.15
Şehirden Uzakta
20.20
Yiyeceğin Serüveni
20.50
Büyük Mücadele
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.45
En Tehlikeli Okul Yolları
22.40
Vahşi Karayipler
23.35
Ulak
00.25
Su Altı Ustaları
01.00
Geçmişin Gölgesinde
01.35
Ailenin Yeni Üyesi
02.30
Gümrük 24 Saat
03.05
Yok Olmadan Keşfet
03.35
Büyük Mücadele
04.30
Tuna Boyu Günlükleri
05.00
Sürünün Zor Yolculuğu
05.30
Yiyeceğin Serüveni
05.55
Şehirden Uzakta
06.55
Tanıtım
TRT HABER Yayın Akışı
06.00
Haber 06
07.00
TRT HABER'de Dün Bugün
09.55
Hava Durumu
10.00
Satır Başı
13.00
Öğle Ana Haber
13.50
Piyasa Raporu
13.55
Hava Durumu
14.00
Öğle Ana Haber
15.00
Haber Ajandası
17.00
Günün İçinden
17.55
Hava Durumu
18.00
Günün İçinden
18.55
Piyasa Raporu
19.00
Sıcak Haber
20.00
Ana Haber 20
20.45
Birinci Sayfa
ŞİMDİ CANLI İZLE
00.00
Gece Bakışı
02.00
Gün Sonu
04.00
Haber 04
04.55
Hava Durumu
05.00
Haber 05
Tabii Spor Yayın Akışı
09.30
Futbolun En Büyük Sahnesi
09.55
HAZIRLIK MAÇI FUTBOL KARŞILAŞMASI CHELSEA - TOTTENHAM
11.35
FIFA 2026 DÜNYA KUPASI FİNAL FUTBOL KARŞILAŞMASI İSPANYA - ARJANTİN
13.55
CONTENDERS / 1.SEZON 10.BÖLÜM
14.20
UEFA AVRUPA LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
15.50
HAZIRLIK MAÇI FUTBOL KARŞILAŞMASI GIRONA - ARSENAL
17.30
Tam Gaz
17.55
HAZIRLIK MAÇI FUTBOL KARŞILAŞMASI MANCHESTER CITY - INTER
19.40
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAGAZİN
20.05
Hazırlık Maçı Futbol Karşılaşması "Hamburg - Everton"
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.50
AÇIK HAVA SPORLARI MAGAZİN
22.15
HAZIRLIK MAÇI FUTBOL KARŞILAŞMASI REAL MADRID - FIORENTINA
00.00
TRT SPOR YILDIZ ORTAK YAYIN
TRT SPOR Yayın Akışı
06.58
İstiklal Marşı
07.00
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ EN GÜZEL GOLLER
07.30
UEFA AVRUPA LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
08.00
İLK BASKI
10.00
İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
10.15
SORMAZSAM OLMAZ
10.25
SPOR BÜLTENİ
11.00
SPOR MANŞET
12.30
GÜN ORTASI
13.30
ŞEHRİMİN TAKIMI
14.00
SPOR STÜDYOSU
15.00
UEFA AVRUPA LİGİ EN GÜZEL GOLLER
15.30
GÜNDEM FUTBOL TRANSFER
17.00
TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
17.30
DÜNYADAN SPOR
18.00
SPOR MERKEZİ
19.00
TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
19.30
TRENDYOL SÜPER LİG EN GÜZEL GOLLER
20.00
SPOR AKŞAMI
21.00
TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.30
TRENDYOL 1.LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 1.HAFTA PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
23.30
Transfer Gündemi
01.00
SPOR ARTI
02.00
TRENDYOL 1.LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 1.HAFTA PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
04.00
UEFA AVRUPA LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
05.30
Transfer Gündemi
TRT SPOR YILDIZ Yayın Akışı
06.58
İstiklal Marşı
07.00
Haber Bülteni
07.15
MUHAMMED ALİ ETKİSİ
07.55
ALBÜMDEKİ YILDIZLAR
08.20
SORMAZSAM OLMAZ
08.45
ULTRA
08.55
ONSUZ ASLA
09.00
Haber Bülteni
09.15
TENİS ATP CHALLANGER ENKA OPEN FİNALİ
11.20
DREAM TEAMS
11.45
PARALİMPİK SPOR
12.00
Haber Bülteni
12.15
ONSUZ ASLA
12.20
AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI SABAH SEANSI
15.30
ULTRA
15.40
SAIL GP
17.05
PETLAS 2026 TÜRKİYE OFFROAD ŞAMPİYONASI / SAMSUN
17.25
Sporla Değişen Hayatlar
17.40
Tenis Dünyası
18.00
Haber Bülteni
18.15
Kuralına Göre Oyna
18.25
PARALİMPİK SPOR
18.40
Süper Spor
19.05
AVRUPA SU SPORLARI ŞAMPİYONASI YÜZME YARI FİNAL VE FİNALLER
20.50
AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI AKŞAM SEANSI
ŞİMDİ CANLI İZLE
00.00
Haber Bülteni
00.15
TENİS ATP CHALLANGER ENKA OPEN FİNALİ
02.20
TOPRAK RAZGATLIOĞLU ELTURKO- BELGESEL
03.25
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM FİNALLERİ
05.55
Tenis Dünyası
06.15
PEYK SERÜVEN
TRT MÜZİK Yayın Akışı
07.00
İstiklal Marşı
07.05
Klipark
08.00
Nağmeler
08.45
Ezgiler
09.45
Günaydın
10.45
Kudemâ
11.15
Dombranın İzinde
12.00
Gramofondan Mikrofona
12.45
Müziğin Efsaneleri
13.15
Orhan Osman ile Biz Bize
14.00
Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik
15.00
Klipark
16.00
Türkülerle Turan
16.30
Yıldızlar Altında
17.30
3 Ses
17.45
Cümbüşün Peşinde
18.15
Bir Ömür
19.00
Köprü
20.00
Ümit Yılmaz ile Doğaçlama
20.45
Bir Hoş Seda
ŞİMDİ CANLI İZLE
22.00
Züleyha ile Sınırsız Ezgiler
23.00
Kafadar Şarkılar
23.45
Nevbahar
00.30
Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik
01.30
Yıldızlar Altında
02.30
3 Ses
02.45
Köprü
03.45
Orhan Osman ile Biz Bize
04.30
Dombranın İzinde
05.15
Kafadar Şarkılar
06.00
Ezgiler
TRT ÇOCUK Yayın Akışı
06.27
İstiklal Marşı
06.30
Çizgi Film "Eymen ile Çimen"
06.55
Çizgi Film "Ege İle Gaga"
07.20
Çizgi Film "Aybek"
07.40
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
08.05
Çizgi Film "El Feneri"
08.15
Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
08.25
Kukla Stüdyosu
08.40
Çizgi Film "Katuri"
08.50
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
09.05
ÇocukÇUF
09.30
Çizgi Film "Ege İle Gaga"
09.50
Çizgi Film "Katuri"
10.05
Çizgi Film "Niloya"
10.20
Çizgi Film "Süper Tavşan"
10.35
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11.05
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
11.30
Çizgi Film "Anadolu Rock"
11.45
Çizgi Film "Baston Dedektiflik Bürosu"
11.55
Çizgi Film "Maysa ve Bulut"
12.20
Çizgi Film "Heidi"
12.45
Çizgi Film "İbi"
13.10
Çizgi Film "İbi"
13.30
Çizgi Film "Belle Ve Sebastian"
13.55
Çizgi Film "Trafik Tayfa"
14.10
Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
14.35
Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
14.45
Çizgi Film "Anadolu Rock"
15.00
Çizgi Film "Baston Dedektiflik Bürosu"
15.15
Çizgi Film "Pırıl"
15.30
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
16.00
Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16.25
Çizgi Film "Kehribar ile Boncuk"
16.35
Çizgi Film "Z Takımı"
16.50
Çizgi Film "İbi"
17.15
Çizgi Film "Dennis Ve Gnasher"
17.40
Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
18.05
Çizgi Film "Belle Ve Sebastian"
18.30
Çizgi Film "Heidi"
18.55
Rüzgar Gülü
19.20
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19.50
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
20.05
Çizgi Film "Belle Ve Sebastian"
20.30
Köstebekgiller
20.55
Pırdino
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.20
Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
21.45
Çizgi Film "Heidi"
22.10
Çizgi Film "Babamın Gölgesi 1915"
22.35
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
23.00
Çizgi Film "İbi"
23.25
Çizgi Film "Kehribar ile Boncuk"
23.50
Çizgi Film "Sagun"
00.15
Çizgi Film "Maysa ve Bulut"
00.35
Çizgi Film "Aslan"
01.00
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
01.25
Rüzgar Gülü
01.50
Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
02.05
Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02.30
Çizgi Film "Z Takımı"
02.55
Çizgi Film "Kehribar ile Boncuk"
03.20
Çizgi Film "Aslan"
03.45
Çizgi Film "Doru"
04.10
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
04.35
Çizgi Film "Maysa ve Bulut"
05.00
Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
05.25
Çizgi Film "Kare"
05.50
Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
06.05
Çizgi Film "İbi"
TRT DİYANET ÇOCUK Yayın Akışı
06.27
İstiklal Marşı Çocuk
06.30
Meraklı Hafiye
06.45
Küçük Hafız Emin
07.00
Ayrı Telden
07.05
Sevimli Sabahlar
07.15
Mercanya
07.30
Aylabera
07.45
Hay Hak
08.00
Yumurcalı
08.15
Miş Mış
08.25
Mimikolar
08.35
Duyarlı Tilki
08.45
Oyun Dolu
09.00
Bilgili Naci
09.15
Şef Lina
09.30
Benim Adım Mucize
09.40
Şeker Hoca
09.50
Geri Dön Çufi
10.05
Kara İle Keçe
10.10
Galip Mülayim
10.20
7 Kıtadan İyilik Habercileri
10.35
Yıldızlar Gibi
10.50
Dikkat Balonu
11.05
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
11.20
Gugular
11.30
Heybeli Tiyatro
11.45
Zekice İşler
11.55
Temel'den Öğreniyorum
12.00
Fülfül Hac Yolunda
12.15
Gezgin Çelebi (Semavi'nin Sırrı)
12.30
Düş Fırçası
12.40
Sevimli Sabahlar
12.50
Meraklı Hafiye
13.05
Küçük Hafız Emin
13.20
Ayrı Telden
13.25
Mercanya
13.40
Aylabera
13.55
Hay Hak
14.10
Yumurcalı
14.25
Miş Mış
14.35
Oyun Dolu
14.50
Mimikolar
15.00
Duyarlı Tilki
15.10
Bilgili Naci
15.25
Benim Adım Mucize
15.35
Şef Lina
15.50
Şeker Hoca
16.00
Geri Dön Çufi
16.15
Kara İle Keçe
16.25
Galip Mülayim
16.35
7 Kıtadan İyilik Habercileri
16.50
Yıldızlar Gibi
17.05
Dikkat Balonu
17.20
Gugular
17.30
Temel'den Öğreniyorum
17.35
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
17.50
Heybeli Tiyatro
18.05
Zekice İşler
18.15
Fülfül Hac Yolunda
18.30
Gezgin Çelebi (Semavi'nin Sırrı)
18.45
Meraklı Hafiye
19.00
Küçük Hafız Emin
19.15
Ayrı Telden
19.20
Mercanya
19.35
Aylabera
19.50
Hay Hak
20.05
Yumurcalı
20.20
Miş Mış
20.30
Mimikolar
20.40
Duyarlı Tilki
20.50
Oyun Dolu
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.05
Bilgili Naci
21.20
Şef Lina
21.35
Düş Fırçası
21.45
Benim Adım Mucize
21.55
Şeker Hoca
22.05
Geri Dön Çufi
22.20
Kara İle Keçe
22.25
Galip Mülayim
22.35
7 Kıtadan İyilik Habercileri
22.50
Yıldızlar Gibi
23.05
Dikkat Balonu
23.20
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
23.35
Gugular
23.45
Heybeli Tiyatro
00.00
Zekice İşler
00.10
Temel'den Öğreniyorum
00.15
Fülfül Hac Yolunda
00.30
Gezgin Çelebi (Semavi'nin Sırrı)
00.45
Düş Fırçası
00.55
Sevimli Sabahlar
01.05
Meraklı Hafiye
01.20
Küçük Hafız Emin
01.35
Ayrı Telden
01.40
Mercanya
01.55
Aylabera
02.10
Hay Hak
02.25
Yumurcalı
02.40
Miş Mış
02.50
Oyun Dolu
03.05
Mimikolar
03.15
Duyarlı Tilki
03.25
Bilgili Naci
03.40
Benim Adım Mucize
03.50
Şef Lina
04.05
Şeker Hoca
04.15
Geri Dön Çufi
04.30
Kara İle Keçe
04.40
Galip Mülayim
04.50
7 Kıtadan İyilik Habercileri
05.05
Yıldızlar Gibi
05.20
Dikkat Balonu
05.35
Gugular
05.45
Temel'den Öğreniyorum
05.50
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
06.05
Zekice İşler
06.15
Düş Fırçası
TRT TÜRK Yayın Akışı
06.55
İstiklal Marşı Çocuk
07.00
Almanya Camileri
07.25
En Güzel
07.35
Efendimizin 24 Saati
07.45
Canıgönülden
08.00
Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"
09.30
Güzel Türkçem
09.40
Gökten Üç Elma Düştü
09.50
Arkadaşım Kirpi
10.00
Burak İle Bubu
10.10
Kıbrıs Masalları
10.20
Kitapçı Dükkanı
10.30
Temizlik Kulübü
11.00
Şef Olacak Çocuk
11.20
Geleneksel Kıbrıs Lezzetleri
11.30
Rumeli Lezzetleri
12.00
Hoş Geldin Kahvesi
12.45
Zuhurat
13.00
Anneler
14.00
Öğle Ana Haber
14.50
Ne Kadar Ekmek O Kadar Köfte
15.00
Sağlık Olsun Yaz Ekranı
15.30
Kültür Noktası
16.00
Balkan Sözlüğü
16.10
Fabrika Ayarı
16.25
Memlekete Doğru
16.40
Avrupa Türkleri Sözlüğü
16.45
Yerden Yüksek
17.30
Memleket Yolu
18.00
Hoş Geldin Kahvesi
18.45
Kıbrıs Sözlüğü
19.00
Sıcak Haber
19.45
Zuhurat
20.00
Gönlümdeki Köln
21.00
Seksenler
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.45
Yalnız Minare
22.30
Yamak Ahmet
23.15
Memleket Kreuzberg
23.45
Leyla İle Mecnun
00.15
Hoş Geldin Kahvesi
01.15
Bir Zamanlar Kıbrıs
02.00
Türkü Evi
03.00
Gönlümdeki Köln
04.00
Seksenler
04.45
Yalnız Minare
05.30
Leyla İle Mecnun
06.00
Yamak Ahmet
06.45
Örnek
TRT AVAZ Yayın Akışı
05.58
İstiklal Marşı
06.00
Musikihane
06.30
Avaz Gündem
07.00
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
07.15
Çizgi Film "Maysa ve Bulut"
07.20
Çizgi Film "Çılgın Orman"
07.30
Türk'ün Masalları
07.40
Çizgi Film "Turanbot Ve Kardeş Takımı"
07.50
Çizgi Film "Oyun Avcıları"
07.55
Çizgilerle Tarih
08.00
Umudu Taşıyanlar
08.30
Türk'ün Sözlüğü
08.35
Bir Mekan Bir Hikaye
08.45
Fotoğraflar
09.00
Türkler
09.30
Tercih Atlası 2026
10.00
Turan Ellerinde Sabah
11.30
Tanıdık Kalpler
12.00
Türkistan Gündemi
12.59
Hava Durumu
13.00
Türk'ün Sözlüğü
13.05
Bir Mekan Bir Hikaye
13.15
İzler
13.30
Musikihane
14.00
Şifa Yolculuğu
14.30
Bir Millet Bin Tat
15.00
Umudu Taşıyanlar
15.30
Vatan: Balkan
16.00
Tercih Atlası 2026
16.30
Çizgi Film "Oyun Avcıları"
16.35
Türk'ün Masalları
16.45
Çizgi Film "Turanbot Ve Kardeş Takımı"
16.55
Türk'ün Sözlüğü
17.00
Avaz Haber
17.59
Hava Durumu
18.00
Kazakistan Haber
18.05
Kırgızca Haber
18.10
Özbekçe Haber
18.15
Türkmence Haber
18.20
Azerbaycan Haber
18.25
Rusça Haber
18.30
Sence Bilir Mi?
19.10
Türk'ün Sözlüğü
19.15
Payitaht "Abdülhamid"
20.30
Altaylardan Tuna'ya
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.45
İzler
22.00
Diplomasi Masası
22.30
Şifa Yolculuğu
23.00
Tanıdık Kalpler
23.30
İzler
23.45
Sence Bilir Mi?
00.30
Avaz Gündem
01.00
Vatan: Balkan
01.30
Payitaht "Abdülhamid"
02.45
Umudu Taşıyanlar
03.15
Fotoğraflar
03.30
Diplomasi Masası
04.00
Tercih Atlası 2026
04.30
Musikihane
05.00
Bir Millet Bin Tat
05.30
Umudu Taşıyanlar
TRT KURDÎ Yayın Akışı
06.00
İSTİKLAL MARŞI
06.05
Hatim
07.00
Kürtçe Dersleri
07.30
Sabah Haberleri
09.00
Seksenler
11.00
Dilden Gönüle
13.00
Kadınlar Yarışıyor
14.00
Dizi Esir Sultan
15.00
Ben Bilirim
16.00
Memleket Memleket
16.30
Çizgi Film " İbi''
16.45
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
17.00
Haber Zazaca Haber
17.25
Emeğin İzinde
18.00
Yasemin Çiçeği
19.00
Haber Ana Haber
20.00
Türkülerimiz
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.45
Gezgin
22.55
Ozan Klipleri
23.35
Türkülerimiz
01.20
Emeğin İzinde
01.50
Gezgin
02.50
Dizi Esir Sultan
03.40
Seksenler
05.30
Kuran Öğreniyorum
TRT WORLD Yayın Akışı
03.00
NEWS
03.30
ACROSS THE BALKANS
04.00
NEWS
04.15
NEWSFEED
04.30
BEYOND BORDERS
05.00
NEWS
05.30
MONEY TALKS
06.00
THE NEWSMAKERS
06.30
AFRICA MATTERS
07.00
NEWS
07.30
STRAIT TALK
08.00
NEWS
08.30
ROUNDTABLE
09.00
NEWS
09.30
BIGGER THAN FIVE
10.00
BUSINESS NEWS
10.30
NEXUS
11.00
NEWSHOUR
12.00
STORYTELLER
13.00
NEWS
13.30
BUSINESS NEWS
14.00
NEWS
14.30
ACROSS THE BALKANS
15.00
NEWSHOUR
16.00
NEWS
16.30
AFRICA MATTERS
17.00
NEWS
17.30
STRAIT TALK
18.00
ROUNDTABLE
18.30
THE NEWSMAKERS
19.00
NEWSHOUR
20.00
NEWS - LONDON
20.30
JUST 2 DEGREES
21.00
NEWS - LONDON
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.15
NEWSFEED
21.30
MARKETS OF THE WORLD
22.00
NEWSHOUR - LONDON
23.00
NEWS - LONDON
23.30
NEXUS
00.00
NEWS - LONDON
00.30
ROUNDTABLE
01.00
NEWS
01.30
THE NEWSMAKERS
02.00
NEWS
02.30
INSIDE AMERICA
TRT EBA Yayın Akışı
07.00
TRT EBA ANAOKULU
07.50
Kozalak Anaokulu
08.00
Okulda Sanat
08.15
TÜRKÇE-1 İLKOKUL
08.45
İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
09.15
FEN BİLİMLERİ-3 İLKOKUL
09.45
SOSYAL BİLGİLER-4 İLKOKUL
10.15
LGS'ye DOĞRU
11.15
BESLENME ÇANTASI
11.30
TÜRKÇE-5 ORTAOKUL
12.00
SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL
12.30
FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL
13.00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL
13.30
ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
14.00
İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL
14.30
LGS'ye DOĞRU
15.30
Hayalin Mesleğin Olsun
15.45
YKS'ye Doğru
17.30
Meddahın Dilinden
18.00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
18.30
MATEMATİK-9
19.00
COĞRAFYA-10
19.30
BİYOLOJİ-10
20.00
FİZİK-11
20.30
KİMYA-11
21.00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.30
İNGİLİZCE-12
22.00
YKS'ye Doğru
23.50
Hayatın Şifresi Sayılar
00.00
Sporcu Günlüğü
00.15
Genç Yetenekler
00.45
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
01.15
MATEMATİK-9
01.45
COĞRAFYA-10
02.15
BİYOLOJİ-10
02.45
FİZİK-11
03.15
KİMYA-11
03.45
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
04.15
İNGİLİZCE-12
04.45
YKS'ye Doğru
06.35
Hayatın Şifresi Sayılar
06.45
Sporcu Günlüğü
TRT Genç Yayın Akışı
07.00
Sanat Ninjası "Art Ninja"
07.30
Merak Ettim
07.45
Bilim Avcıları
08.00
Olay Yeri İnsan Vücudu "Ouch"
08.30
Peki Ne İşe Yarar?
08.45
Yeni Sınır "The New Frontier"
09.10
Hikayesi Var
09.15
Dijitalist
09.35
Yapabilirsin
09.45
Doğada 1 Dakika
09.50
Benim Mesleğim
10.05
Gökyüzü Maceraları
10.25
Handico
10.30
Yaspe Görevimiz Deney
10.45
Bilimin Öncüleri
10.55
Her Şeyin Bilimi
11.15
Kilit Noktası
12.05
Bilen Var Mı?
12.20
Edep Sen Ne Güzel Şeysin
12.30
Beynin Sırları
13.20
Dijital Dünya "Citizen Code"
13.25
Acayip Meraklıyız
13.40
Resmin Süper Kısa Hikayesi
13.45
Terapi Taksi
14.15
Sanat Ninjası "Art Ninja"
14.45
Dijitalist
15.05
Edebiyat Arası
15.15
Hayaller Oteli
15.30
Limon Sarısı
15.50
Yapabilirsin
16.00
Asitmen Çözer
16.15
Reaksiyon
16.35
Cenk ve Erdem ile Bu da Kim?
17.00
Aklımı Kurcalayanlar
17.20
Tarihin Arayüzü
17.35
Bilen Var Mı?
17.50
Lezzet Kapışması
18.10
Z Tarımı
18.25
Doğanın Süper Kahramanları "Super Heroes"
18.30
Yeni Sınır "The New Frontier"
18.55
Gerçeğin Yansımaları
19.00
1 Kamera 1 Konuk
19.15
Bilimle Şaşır
19.35
Edep Sen Ne Güzel Şeysin
19.45
Hayat Artı 1
20.05
Detayların Tarihi
20.15
Farklı Kafalar
20.30
Gökyüzü Maceraları
20.55
Hikayesi Var
21.00
Her Şeyin Bilimi
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.20
Beynin Gizli Şifreleri
21.40
Dijital Dünya "Citizen Code"
21.45
Bir Fikrin Mi Var?
22.35
TRT Genç Şehirde
22.40
Gerçeğin Yansımaları
22.45
Genç Başarı
23.00
Korteks
23.30
Detayların Tarihi
23.35
Sormazsam Olmaz
23.45
Kahraman Anadolu
00.00
Dr. Biyoloji İle Biyokod
00.15
Sanat Ninjası "Art Ninja"
00.45
Merak Ettim
01.00
Bilim Avcıları
01.15
Olay Yeri İnsan Vücudu "Ouch"
01.45
Peki Ne İşe Yarar?
02.00
Yeni Sınır "The New Frontier"
02.25
Doğanın Süper Kahramanları "Super Heroes"
02.30
Dijitalist
02.50
Yapabilirsin
03.00
Doğada 1 Dakika
03.05
Benim Mesleğim
03.20
Gökyüzü Maceraları
03.45
Yaspe Görevimiz Deney
04.00
Bilimin Öncüleri
04.10
Her Şeyin Bilimi
04.30
Kilit Noktası
05.20
Bilen Var Mı?
05.35
Edep Sen Ne Güzel Şeysin
05.45
Beynin Sırları
06.35
Hikayesi Var
06.40
Merak Ettim
06.55
Doğada 1 Dakika
TRT 1 Yayın Akışı
05.13
İstiklal Marşı
05.15
Hayallerinin Peşinde
06.00
Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.00
Kalk Gidelim
10.10
Kendi Düşen Ağlamaz
13.30
Seksenler
14.45
Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45
Lingo Türkiye
19.00
Ana Haber
19.55
İddiaların Aksine
20.00
Bana Masal Anlatma | Türk Sineması
ŞİMDİ CANLI İZLE
22.10
Bandırma Füze Kulübü | Türk Sineması
00.30
3'Te 3
01.35
Seksenler
02.55
Kendi Düşen Ağlamaz
TRT 2 Yayın Akışı
06.13
İstiklal Marşı
06.15
Öz'ün Yolculuğu
06.30
Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
07.30
Müzikli Portreler
08.00
Sanatkâr Gönüller
08.30
Sessizce
09.00
İstisnai Renkler
09.30
Geometrik Desenler
10.00
Edebî Sofralar
10.30
Belgesel: Büyük Maestro: Ennio Morricone (Ennio: The Maestro)
13.00
Hayat Sanat
13.30
Pazar Konseri
14.30
Sarayın Lezzetleri
15.00
Yabancı Sinema: Haber Merkezi (On The Pulse)
16.30
Misal
17.00
Tiyatrovizyon
17.30
Sanatçının Şehri
18.00
Klaket
18.30
Koleksiyoner
19.00
Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
20.00
Sanatı İzlemek
20.30
Antik Miras
21.00
Hayat Sanat
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.30
Yabancı Sinema: DNA
23.00
Pazar Konseri
00.30
Antik Miras
01.00
Yabancı Sinema: DNA
02.30
Yabancı Sinema: Haber Merkezi (On The Pulse)
04.00
Klaket
04.30
Sanatçının Şehri
TRT BELGESEL Yayın Akışı
06.58
İstiklal Marşı
07.00
Antika Dedektifi
07.35
Ayı ve İnsan
08.35
Ailemiz Vahşi Doğada
09.00
Ulak
09.45
Su Altı Ustaları
10.20
Lezzet Türevleri
11.10
Kronovizör
11.45
Tarihin Efsaneleri
12.35
Doğu'nun Kayıp Silüetleri
13.05
Forma Balkan ''Gönül Sahaları''
13.40
Sürünün Zor Yolculuğu
14.15
Vahşi Karayipler
15.10
Yok Olmadan Keşfet
15.40
Yağmurların Peşinde
16.35
Geçmişin Gölgesinde
17.10
Tuna Boyu Günlükleri
17.45
Ailenin Yeni Üyesi
18.40
Gümrük 24 Saat
19.15
Şehirden Uzakta
20.20
Yiyeceğin Serüveni
20.50
Büyük Mücadele
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.45
En Tehlikeli Okul Yolları
22.40
Vahşi Karayipler
23.35
Ulak
00.25
Su Altı Ustaları
01.00
Geçmişin Gölgesinde
01.35
Ailenin Yeni Üyesi
02.30
Gümrük 24 Saat
03.05
Yok Olmadan Keşfet
03.35
Büyük Mücadele
04.30
Tuna Boyu Günlükleri
05.00
Sürünün Zor Yolculuğu
05.30
Yiyeceğin Serüveni
05.55
Şehirden Uzakta
06.55
Tanıtım
TRT HABER Yayın Akışı
06.00
Haber 06
07.00
TRT HABER'de Dün Bugün
09.55
Hava Durumu
10.00
Satır Başı
13.00
Öğle Ana Haber
13.50
Piyasa Raporu
13.55
Hava Durumu
14.00
Öğle Ana Haber
15.00
Haber Ajandası
17.00
Günün İçinden
17.55
Hava Durumu
18.00
Günün İçinden
18.55
Piyasa Raporu
19.00
Sıcak Haber
20.00
Ana Haber 20
20.45
Birinci Sayfa
ŞİMDİ CANLI İZLE
00.00
Gece Bakışı
02.00
Gün Sonu
04.00
Haber 04
04.55
Hava Durumu
05.00
Haber 05
Tabii Spor Yayın Akışı
09.30
Futbolun En Büyük Sahnesi
09.55
HAZIRLIK MAÇI FUTBOL KARŞILAŞMASI CHELSEA - TOTTENHAM
11.35
FIFA 2026 DÜNYA KUPASI FİNAL FUTBOL KARŞILAŞMASI İSPANYA - ARJANTİN
13.55
CONTENDERS / 1.SEZON 10.BÖLÜM
14.20
UEFA AVRUPA LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
15.50
HAZIRLIK MAÇI FUTBOL KARŞILAŞMASI GIRONA - ARSENAL
17.30
Tam Gaz
17.55
HAZIRLIK MAÇI FUTBOL KARŞILAŞMASI MANCHESTER CITY - INTER
19.40
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAGAZİN
20.05
Hazırlık Maçı Futbol Karşılaşması "Hamburg - Everton"
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.50
AÇIK HAVA SPORLARI MAGAZİN
22.15
HAZIRLIK MAÇI FUTBOL KARŞILAŞMASI REAL MADRID - FIORENTINA
00.00
TRT SPOR YILDIZ ORTAK YAYIN
TRT SPOR Yayın Akışı
06.58
İstiklal Marşı
07.00
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ EN GÜZEL GOLLER
07.30
UEFA AVRUPA LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
08.00
İLK BASKI
10.00
İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
10.15
SORMAZSAM OLMAZ
10.25
SPOR BÜLTENİ
11.00
SPOR MANŞET
12.30
GÜN ORTASI
13.30
ŞEHRİMİN TAKIMI
14.00
SPOR STÜDYOSU
15.00
UEFA AVRUPA LİGİ EN GÜZEL GOLLER
15.30
GÜNDEM FUTBOL TRANSFER
17.00
TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
17.30
DÜNYADAN SPOR
18.00
SPOR MERKEZİ
19.00
TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
19.30
TRENDYOL SÜPER LİG EN GÜZEL GOLLER
20.00
SPOR AKŞAMI
21.00
TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.30
TRENDYOL 1.LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 1.HAFTA PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
23.30
Transfer Gündemi
01.00
SPOR ARTI
02.00
TRENDYOL 1.LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 1.HAFTA PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
04.00
UEFA AVRUPA LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
05.30
Transfer Gündemi
TRT SPOR YILDIZ Yayın Akışı
06.58
İstiklal Marşı
07.00
Haber Bülteni
07.15
MUHAMMED ALİ ETKİSİ
07.55
ALBÜMDEKİ YILDIZLAR
08.20
SORMAZSAM OLMAZ
08.45
ULTRA
08.55
ONSUZ ASLA
09.00
Haber Bülteni
09.15
TENİS ATP CHALLANGER ENKA OPEN FİNALİ
11.20
DREAM TEAMS
11.45
PARALİMPİK SPOR
12.00
Haber Bülteni
12.15
ONSUZ ASLA
12.20
AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI SABAH SEANSI
15.30
ULTRA
15.40
SAIL GP
17.05
PETLAS 2026 TÜRKİYE OFFROAD ŞAMPİYONASI / SAMSUN
17.25
Sporla Değişen Hayatlar
17.40
Tenis Dünyası
18.00
Haber Bülteni
18.15
Kuralına Göre Oyna
18.25
PARALİMPİK SPOR
18.40
Süper Spor
19.05
AVRUPA SU SPORLARI ŞAMPİYONASI YÜZME YARI FİNAL VE FİNALLER
20.50
AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI AKŞAM SEANSI
ŞİMDİ CANLI İZLE
00.00
Haber Bülteni
00.15
TENİS ATP CHALLANGER ENKA OPEN FİNALİ
02.20
TOPRAK RAZGATLIOĞLU ELTURKO- BELGESEL
03.25
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM FİNALLERİ
05.55
Tenis Dünyası
06.15
PEYK SERÜVEN
TRT MÜZİK Yayın Akışı
07.00
İstiklal Marşı
07.05
Klipark
08.00
Nağmeler
08.45
Ezgiler
09.45
Günaydın
10.45
Kudemâ
11.15
Dombranın İzinde
12.00
Gramofondan Mikrofona
12.45
Müziğin Efsaneleri
13.15
Orhan Osman ile Biz Bize
14.00
Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik
15.00
Klipark
16.00
Türkülerle Turan
16.30
Yıldızlar Altında
17.30
3 Ses
17.45
Cümbüşün Peşinde
18.15
Bir Ömür
19.00
Köprü
20.00
Ümit Yılmaz ile Doğaçlama
20.45
Bir Hoş Seda
ŞİMDİ CANLI İZLE
22.00
Züleyha ile Sınırsız Ezgiler
23.00
Kafadar Şarkılar
23.45
Nevbahar
00.30
Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik
01.30
Yıldızlar Altında
02.30
3 Ses
02.45
Köprü
03.45
Orhan Osman ile Biz Bize
04.30
Dombranın İzinde
05.15
Kafadar Şarkılar
06.00
Ezgiler
TRT ÇOCUK Yayın Akışı
06.27
İstiklal Marşı
06.30
Çizgi Film "Eymen ile Çimen"
06.55
Çizgi Film "Ege İle Gaga"
07.20
Çizgi Film "Aybek"
07.40
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
08.05
Çizgi Film "El Feneri"
08.15
Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
08.25
Kukla Stüdyosu
08.40
Çizgi Film "Katuri"
08.50
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
09.05
ÇocukÇUF
09.30
Çizgi Film "Ege İle Gaga"
09.50
Çizgi Film "Katuri"
10.05
Çizgi Film "Niloya"
10.20
Çizgi Film "Süper Tavşan"
10.35
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11.05
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
11.30
Çizgi Film "Anadolu Rock"
11.45
Çizgi Film "Baston Dedektiflik Bürosu"
11.55
Çizgi Film "Maysa ve Bulut"
12.20
Çizgi Film "Heidi"
12.45
Çizgi Film "İbi"
13.10
Çizgi Film "İbi"
13.30
Çizgi Film "Belle Ve Sebastian"
13.55
Çizgi Film "Trafik Tayfa"
14.10
Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
14.35
Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
14.45
Çizgi Film "Anadolu Rock"
15.00
Çizgi Film "Baston Dedektiflik Bürosu"
15.15
Çizgi Film "Pırıl"
15.30
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
16.00
Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16.25
Çizgi Film "Kehribar ile Boncuk"
16.35
Çizgi Film "Z Takımı"
16.50
Çizgi Film "İbi"
17.15
Çizgi Film "Dennis Ve Gnasher"
17.40
Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
18.05
Çizgi Film "Belle Ve Sebastian"
18.30
Çizgi Film "Heidi"
18.55
Rüzgar Gülü
19.20
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19.50
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
20.05
Çizgi Film "Belle Ve Sebastian"
20.30
Köstebekgiller
20.55
Pırdino
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.20
Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
21.45
Çizgi Film "Heidi"
22.10
Çizgi Film "Babamın Gölgesi 1915"
22.35
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
23.00
Çizgi Film "İbi"
23.25
Çizgi Film "Kehribar ile Boncuk"
23.50
Çizgi Film "Sagun"
00.15
Çizgi Film "Maysa ve Bulut"
00.35
Çizgi Film "Aslan"
01.00
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
01.25
Rüzgar Gülü
01.50
Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
02.05
Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02.30
Çizgi Film "Z Takımı"
02.55
Çizgi Film "Kehribar ile Boncuk"
03.20
Çizgi Film "Aslan"
03.45
Çizgi Film "Doru"
04.10
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
04.35
Çizgi Film "Maysa ve Bulut"
05.00
Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
05.25
Çizgi Film "Kare"
05.50
Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
06.05
Çizgi Film "İbi"
TRT DİYANET ÇOCUK Yayın Akışı
06.27
İstiklal Marşı Çocuk
06.30
Meraklı Hafiye
06.45
Küçük Hafız Emin
07.00
Ayrı Telden
07.05
Sevimli Sabahlar
07.15
Mercanya
07.30
Aylabera
07.45
Hay Hak
08.00
Yumurcalı
08.15
Miş Mış
08.25
Mimikolar
08.35
Duyarlı Tilki
08.45
Oyun Dolu
09.00
Bilgili Naci
09.15
Şef Lina
09.30
Benim Adım Mucize
09.40
Şeker Hoca
09.50
Geri Dön Çufi
10.05
Kara İle Keçe
10.10
Galip Mülayim
10.20
7 Kıtadan İyilik Habercileri
10.35
Yıldızlar Gibi
10.50
Dikkat Balonu
11.05
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
11.20
Gugular
11.30
Heybeli Tiyatro
11.45
Zekice İşler
11.55
Temel'den Öğreniyorum
12.00
Fülfül Hac Yolunda
12.15
Gezgin Çelebi (Semavi'nin Sırrı)
12.30
Düş Fırçası
12.40
Sevimli Sabahlar
12.50
Meraklı Hafiye
13.05
Küçük Hafız Emin
13.20
Ayrı Telden
13.25
Mercanya
13.40
Aylabera
13.55
Hay Hak
14.10
Yumurcalı
14.25
Miş Mış
14.35
Oyun Dolu
14.50
Mimikolar
15.00
Duyarlı Tilki
15.10
Bilgili Naci
15.25
Benim Adım Mucize
15.35
Şef Lina
15.50
Şeker Hoca
16.00
Geri Dön Çufi
16.15
Kara İle Keçe
16.25
Galip Mülayim
16.35
7 Kıtadan İyilik Habercileri
16.50
Yıldızlar Gibi
17.05
Dikkat Balonu
17.20
Gugular
17.30
Temel'den Öğreniyorum
17.35
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
17.50
Heybeli Tiyatro
18.05
Zekice İşler
18.15
Fülfül Hac Yolunda
18.30
Gezgin Çelebi (Semavi'nin Sırrı)
18.45
Meraklı Hafiye
19.00
Küçük Hafız Emin
19.15
Ayrı Telden
19.20
Mercanya
19.35
Aylabera
19.50
Hay Hak
20.05
Yumurcalı
20.20
Miş Mış
20.30
Mimikolar
20.40
Duyarlı Tilki
20.50
Oyun Dolu
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.05
Bilgili Naci
21.20
Şef Lina
21.35
Düş Fırçası
21.45
Benim Adım Mucize
21.55
Şeker Hoca
22.05
Geri Dön Çufi
22.20
Kara İle Keçe
22.25
Galip Mülayim
22.35
7 Kıtadan İyilik Habercileri
22.50
Yıldızlar Gibi
23.05
Dikkat Balonu
23.20
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
23.35
Gugular
23.45
Heybeli Tiyatro
00.00
Zekice İşler
00.10
Temel'den Öğreniyorum
00.15
Fülfül Hac Yolunda
00.30
Gezgin Çelebi (Semavi'nin Sırrı)
00.45
Düş Fırçası
00.55
Sevimli Sabahlar
01.05
Meraklı Hafiye
01.20
Küçük Hafız Emin
01.35
Ayrı Telden
01.40
Mercanya
01.55
Aylabera
02.10
Hay Hak
02.25
Yumurcalı
02.40
Miş Mış
02.50
Oyun Dolu
03.05
Mimikolar
03.15
Duyarlı Tilki
03.25
Bilgili Naci
03.40
Benim Adım Mucize
03.50
Şef Lina
04.05
Şeker Hoca
04.15
Geri Dön Çufi
04.30
Kara İle Keçe
04.40
Galip Mülayim
04.50
7 Kıtadan İyilik Habercileri
05.05
Yıldızlar Gibi
05.20
Dikkat Balonu
05.35
Gugular
05.45
Temel'den Öğreniyorum
05.50
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
06.05
Zekice İşler
06.15
Düş Fırçası
TRT TÜRK Yayın Akışı
06.55
İstiklal Marşı Çocuk
07.00
Almanya Camileri
07.25
En Güzel
07.35
Efendimizin 24 Saati
07.45
Canıgönülden
08.00
Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"
09.30
Güzel Türkçem
09.40
Gökten Üç Elma Düştü
09.50
Arkadaşım Kirpi
10.00
Burak İle Bubu
10.10
Kıbrıs Masalları
10.20
Kitapçı Dükkanı
10.30
Temizlik Kulübü
11.00
Şef Olacak Çocuk
11.20
Geleneksel Kıbrıs Lezzetleri
11.30
Rumeli Lezzetleri
12.00
Hoş Geldin Kahvesi
12.45
Zuhurat
13.00
Anneler
14.00
Öğle Ana Haber
14.50
Ne Kadar Ekmek O Kadar Köfte
15.00
Sağlık Olsun Yaz Ekranı
15.30
Kültür Noktası
16.00
Balkan Sözlüğü
16.10
Fabrika Ayarı
16.25
Memlekete Doğru
16.40
Avrupa Türkleri Sözlüğü
16.45
Yerden Yüksek
17.30
Memleket Yolu
18.00
Hoş Geldin Kahvesi
18.45
Kıbrıs Sözlüğü
19.00
Sıcak Haber
19.45
Zuhurat
20.00
Gönlümdeki Köln
21.00
Seksenler
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.45
Yalnız Minare
22.30
Yamak Ahmet
23.15
Memleket Kreuzberg
23.45
Leyla İle Mecnun
00.15
Hoş Geldin Kahvesi
01.15
Bir Zamanlar Kıbrıs
02.00
Türkü Evi
03.00
Gönlümdeki Köln
04.00
Seksenler
04.45
Yalnız Minare
05.30
Leyla İle Mecnun
06.00
Yamak Ahmet
06.45
Örnek
TRT AVAZ Yayın Akışı
05.58
İstiklal Marşı
06.00
Musikihane
06.30
Avaz Gündem
07.00
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
07.15
Çizgi Film "Maysa ve Bulut"
07.20
Çizgi Film "Çılgın Orman"
07.30
Türk'ün Masalları
07.40
Çizgi Film "Turanbot Ve Kardeş Takımı"
07.50
Çizgi Film "Oyun Avcıları"
07.55
Çizgilerle Tarih
08.00
Umudu Taşıyanlar
08.30
Türk'ün Sözlüğü
08.35
Bir Mekan Bir Hikaye
08.45
Fotoğraflar
09.00
Türkler
09.30
Tercih Atlası 2026
10.00
Turan Ellerinde Sabah
11.30
Tanıdık Kalpler
12.00
Türkistan Gündemi
12.59
Hava Durumu
13.00
Türk'ün Sözlüğü
13.05
Bir Mekan Bir Hikaye
13.15
İzler
13.30
Musikihane
14.00
Şifa Yolculuğu
14.30
Bir Millet Bin Tat
15.00
Umudu Taşıyanlar
15.30
Vatan: Balkan
16.00
Tercih Atlası 2026
16.30
Çizgi Film "Oyun Avcıları"
16.35
Türk'ün Masalları
16.45
Çizgi Film "Turanbot Ve Kardeş Takımı"
16.55
Türk'ün Sözlüğü
17.00
Avaz Haber
17.59
Hava Durumu
18.00
Kazakistan Haber
18.05
Kırgızca Haber
18.10
Özbekçe Haber
18.15
Türkmence Haber
18.20
Azerbaycan Haber
18.25
Rusça Haber
18.30
Sence Bilir Mi?
19.10
Türk'ün Sözlüğü
19.15
Payitaht "Abdülhamid"
20.30
Altaylardan Tuna'ya
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.45
İzler
22.00
Diplomasi Masası
22.30
Şifa Yolculuğu
23.00
Tanıdık Kalpler
23.30
İzler
23.45
Sence Bilir Mi?
00.30
Avaz Gündem
01.00
Vatan: Balkan
01.30
Payitaht "Abdülhamid"
02.45
Umudu Taşıyanlar
03.15
Fotoğraflar
03.30
Diplomasi Masası
04.00
Tercih Atlası 2026
04.30
Musikihane
05.00
Bir Millet Bin Tat
05.30
Umudu Taşıyanlar
TRT KURDÎ Yayın Akışı
06.00
İSTİKLAL MARŞI
06.05
Hatim
07.00
Kürtçe Dersleri
07.30
Sabah Haberleri
09.00
Seksenler
11.00
Dilden Gönüle
13.00
Kadınlar Yarışıyor
14.00
Dizi Esir Sultan
15.00
Ben Bilirim
16.00
Memleket Memleket
16.30
Çizgi Film " İbi''
16.45
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
17.00
Haber Zazaca Haber
17.25
Emeğin İzinde
18.00
Yasemin Çiçeği
19.00
Haber Ana Haber
20.00
Türkülerimiz
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.45
Gezgin
22.55
Ozan Klipleri
23.35
Türkülerimiz
01.20
Emeğin İzinde
01.50
Gezgin
02.50
Dizi Esir Sultan
03.40
Seksenler
05.30
Kuran Öğreniyorum
TRT WORLD Yayın Akışı
03.00
NEWS
03.30
ACROSS THE BALKANS
04.00
NEWS
04.15
NEWSFEED
04.30
BEYOND BORDERS
05.00
NEWS
05.30
MONEY TALKS
06.00
THE NEWSMAKERS
06.30
AFRICA MATTERS
07.00
NEWS
07.30
STRAIT TALK
08.00
NEWS
08.30
ROUNDTABLE
09.00
NEWS
09.30
BIGGER THAN FIVE
10.00
BUSINESS NEWS
10.30
NEXUS
11.00
NEWSHOUR
12.00
STORYTELLER
13.00
NEWS
13.30
BUSINESS NEWS
14.00
NEWS
14.30
ACROSS THE BALKANS
15.00
NEWSHOUR
16.00
NEWS
16.30
AFRICA MATTERS
17.00
NEWS
17.30
STRAIT TALK
18.00
ROUNDTABLE
18.30
THE NEWSMAKERS
19.00
NEWSHOUR
20.00
NEWS - LONDON
20.30
JUST 2 DEGREES
21.00
NEWS - LONDON
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.15
NEWSFEED
21.30
MARKETS OF THE WORLD
22.00
NEWSHOUR - LONDON
23.00
NEWS - LONDON
23.30
NEXUS
00.00
NEWS - LONDON
00.30
ROUNDTABLE
01.00
NEWS
01.30
THE NEWSMAKERS
02.00
NEWS
02.30
INSIDE AMERICA
TRT EBA Yayın Akışı
07.00
TRT EBA ANAOKULU
07.50
Kozalak Anaokulu
08.00
Okulda Sanat
08.15
TÜRKÇE-1 İLKOKUL
08.45
İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
09.15
FEN BİLİMLERİ-3 İLKOKUL
09.45
SOSYAL BİLGİLER-4 İLKOKUL
10.15
LGS'ye DOĞRU
11.15
BESLENME ÇANTASI
11.30
TÜRKÇE-5 ORTAOKUL
12.00
SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL
12.30
FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL
13.00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL
13.30
ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
14.00
İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL
14.30
LGS'ye DOĞRU
15.30
Hayalin Mesleğin Olsun
15.45
YKS'ye Doğru
17.30
Meddahın Dilinden
18.00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
18.30
MATEMATİK-9
19.00
COĞRAFYA-10
19.30
BİYOLOJİ-10
20.00
FİZİK-11
20.30
KİMYA-11
21.00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.30
İNGİLİZCE-12
22.00
YKS'ye Doğru
23.50
Hayatın Şifresi Sayılar
00.00
Sporcu Günlüğü
00.15
Genç Yetenekler
00.45
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
01.15
MATEMATİK-9
01.45
COĞRAFYA-10
02.15
BİYOLOJİ-10
02.45
FİZİK-11
03.15
KİMYA-11
03.45
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
04.15
İNGİLİZCE-12
04.45
YKS'ye Doğru
06.35
Hayatın Şifresi Sayılar
06.45
Sporcu Günlüğü
TRT Genç Yayın Akışı
07.00
Sanat Ninjası "Art Ninja"
07.30
Merak Ettim
07.45
Bilim Avcıları
08.00
Olay Yeri İnsan Vücudu "Ouch"
08.30
Peki Ne İşe Yarar?
08.45
Yeni Sınır "The New Frontier"
09.10
Hikayesi Var
09.15
Dijitalist
09.35
Yapabilirsin
09.45
Doğada 1 Dakika
09.50
Benim Mesleğim
10.05
Gökyüzü Maceraları
10.25
Handico
10.30
Yaspe Görevimiz Deney
10.45
Bilimin Öncüleri
10.55
Her Şeyin Bilimi
11.15
Kilit Noktası
12.05
Bilen Var Mı?
12.20
Edep Sen Ne Güzel Şeysin
12.30
Beynin Sırları
13.20
Dijital Dünya "Citizen Code"
13.25
Acayip Meraklıyız
13.40
Resmin Süper Kısa Hikayesi
13.45
Terapi Taksi
14.15
Sanat Ninjası "Art Ninja"
14.45
Dijitalist
15.05
Edebiyat Arası
15.15
Hayaller Oteli
15.30
Limon Sarısı
15.50
Yapabilirsin
16.00
Asitmen Çözer
16.15
Reaksiyon
16.35
Cenk ve Erdem ile Bu da Kim?
17.00
Aklımı Kurcalayanlar
17.20
Tarihin Arayüzü
17.35
Bilen Var Mı?
17.50
Lezzet Kapışması
18.10
Z Tarımı
18.25
Doğanın Süper Kahramanları "Super Heroes"
18.30
Yeni Sınır "The New Frontier"
18.55
Gerçeğin Yansımaları
19.00
1 Kamera 1 Konuk
19.15
Bilimle Şaşır
19.35
Edep Sen Ne Güzel Şeysin
19.45
Hayat Artı 1
20.05
Detayların Tarihi
20.15
Farklı Kafalar
20.30
Gökyüzü Maceraları
20.55
Hikayesi Var
21.00
Her Şeyin Bilimi
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.20
Beynin Gizli Şifreleri
21.40
Dijital Dünya "Citizen Code"
21.45
Bir Fikrin Mi Var?
22.35
TRT Genç Şehirde
22.40
Gerçeğin Yansımaları
22.45
Genç Başarı
23.00
Korteks
23.30
Detayların Tarihi
23.35
Sormazsam Olmaz
23.45
Kahraman Anadolu
00.00
Dr. Biyoloji İle Biyokod
00.15
Sanat Ninjası "Art Ninja"
00.45
Merak Ettim
01.00
Bilim Avcıları
01.15
Olay Yeri İnsan Vücudu "Ouch"
01.45
Peki Ne İşe Yarar?
02.00
Yeni Sınır "The New Frontier"
02.25
Doğanın Süper Kahramanları "Super Heroes"
02.30
Dijitalist
02.50
Yapabilirsin
03.00
Doğada 1 Dakika
03.05
Benim Mesleğim
03.20
Gökyüzü Maceraları
03.45
Yaspe Görevimiz Deney
04.00
Bilimin Öncüleri
04.10
Her Şeyin Bilimi
04.30
Kilit Noktası
05.20
Bilen Var Mı?
05.35
Edep Sen Ne Güzel Şeysin
05.45
Beynin Sırları
06.35
Hikayesi Var
06.40
Merak Ettim
06.55
Doğada 1 Dakika
TRT 1 Yayın Akışı
05.13
İstiklal Marşı
05.15
Hayallerinin Peşinde
06.00
Turgay Başyayla İle Lezzetli Tavsiye
07.00
Kalk Gidelim
10.10
Kendi Düşen Ağlamaz
13.30
Seksenler
14.45
Alparslan: Büyük Selçuklu
17.45
Lingo Türkiye
19.00
Ana Haber
19.55
İddiaların Aksine
20.00
Bana Masal Anlatma | Türk Sineması
ŞİMDİ CANLI İZLE
22.10
Bandırma Füze Kulübü | Türk Sineması
00.30
3'Te 3
01.35
Seksenler
02.55
Kendi Düşen Ağlamaz
TRT 2 Yayın Akışı
06.13
İstiklal Marşı
06.15
Öz'ün Yolculuğu
06.30
Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
07.30
Müzikli Portreler
08.00
Sanatkâr Gönüller
08.30
Sessizce
09.00
İstisnai Renkler
09.30
Geometrik Desenler
10.00
Edebî Sofralar
10.30
Belgesel: Büyük Maestro: Ennio Morricone (Ennio: The Maestro)
13.00
Hayat Sanat
13.30
Pazar Konseri
14.30
Sarayın Lezzetleri
15.00
Yabancı Sinema: Haber Merkezi (On The Pulse)
16.30
Misal
17.00
Tiyatrovizyon
17.30
Sanatçının Şehri
18.00
Klaket
18.30
Koleksiyoner
19.00
Hülya Koçyiğit İle Film Gibi Hayatlar
20.00
Sanatı İzlemek
20.30
Antik Miras
21.00
Hayat Sanat
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.30
Yabancı Sinema: DNA
23.00
Pazar Konseri
00.30
Antik Miras
01.00
Yabancı Sinema: DNA
02.30
Yabancı Sinema: Haber Merkezi (On The Pulse)
04.00
Klaket
04.30
Sanatçının Şehri
TRT BELGESEL Yayın Akışı
06.58
İstiklal Marşı
07.00
Antika Dedektifi
07.35
Ayı ve İnsan
08.35
Ailemiz Vahşi Doğada
09.00
Ulak
09.45
Su Altı Ustaları
10.20
Lezzet Türevleri
11.10
Kronovizör
11.45
Tarihin Efsaneleri
12.35
Doğu'nun Kayıp Silüetleri
13.05
Forma Balkan ''Gönül Sahaları''
13.40
Sürünün Zor Yolculuğu
14.15
Vahşi Karayipler
15.10
Yok Olmadan Keşfet
15.40
Yağmurların Peşinde
16.35
Geçmişin Gölgesinde
17.10
Tuna Boyu Günlükleri
17.45
Ailenin Yeni Üyesi
18.40
Gümrük 24 Saat
19.15
Şehirden Uzakta
20.20
Yiyeceğin Serüveni
20.50
Büyük Mücadele
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.45
En Tehlikeli Okul Yolları
22.40
Vahşi Karayipler
23.35
Ulak
00.25
Su Altı Ustaları
01.00
Geçmişin Gölgesinde
01.35
Ailenin Yeni Üyesi
02.30
Gümrük 24 Saat
03.05
Yok Olmadan Keşfet
03.35
Büyük Mücadele
04.30
Tuna Boyu Günlükleri
05.00
Sürünün Zor Yolculuğu
05.30
Yiyeceğin Serüveni
05.55
Şehirden Uzakta
06.55
Tanıtım
TRT HABER Yayın Akışı
06.00
Haber 06
07.00
TRT HABER'de Dün Bugün
09.55
Hava Durumu
10.00
Satır Başı
13.00
Öğle Ana Haber
13.50
Piyasa Raporu
13.55
Hava Durumu
14.00
Öğle Ana Haber
15.00
Haber Ajandası
17.00
Günün İçinden
17.55
Hava Durumu
18.00
Günün İçinden
18.55
Piyasa Raporu
19.00
Sıcak Haber
20.00
Ana Haber 20
20.45
Birinci Sayfa
ŞİMDİ CANLI İZLE
00.00
Gece Bakışı
02.00
Gün Sonu
04.00
Haber 04
04.55
Hava Durumu
05.00
Haber 05
Tabii Spor Yayın Akışı
09.30
Futbolun En Büyük Sahnesi
09.55
HAZIRLIK MAÇI FUTBOL KARŞILAŞMASI CHELSEA - TOTTENHAM
11.35
FIFA 2026 DÜNYA KUPASI FİNAL FUTBOL KARŞILAŞMASI İSPANYA - ARJANTİN
13.55
CONTENDERS / 1.SEZON 10.BÖLÜM
14.20
UEFA AVRUPA LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
15.50
HAZIRLIK MAÇI FUTBOL KARŞILAŞMASI GIRONA - ARSENAL
17.30
Tam Gaz
17.55
HAZIRLIK MAÇI FUTBOL KARŞILAŞMASI MANCHESTER CITY - INTER
19.40
UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ MAGAZİN
20.05
Hazırlık Maçı Futbol Karşılaşması "Hamburg - Everton"
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.50
AÇIK HAVA SPORLARI MAGAZİN
22.15
HAZIRLIK MAÇI FUTBOL KARŞILAŞMASI REAL MADRID - FIORENTINA
00.00
TRT SPOR YILDIZ ORTAK YAYIN
TRT SPOR Yayın Akışı
06.58
İstiklal Marşı
07.00
UEFA AVRUPA KONFERANS LİGİ EN GÜZEL GOLLER
07.30
UEFA AVRUPA LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
08.00
İLK BASKI
10.00
İŞİTME ENGELLİLER SPOR BÜLTENİ
10.15
SORMAZSAM OLMAZ
10.25
SPOR BÜLTENİ
11.00
SPOR MANŞET
12.30
GÜN ORTASI
13.30
ŞEHRİMİN TAKIMI
14.00
SPOR STÜDYOSU
15.00
UEFA AVRUPA LİGİ EN GÜZEL GOLLER
15.30
GÜNDEM FUTBOL TRANSFER
17.00
TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
17.30
DÜNYADAN SPOR
18.00
SPOR MERKEZİ
19.00
TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
19.30
TRENDYOL SÜPER LİG EN GÜZEL GOLLER
20.00
SPOR AKŞAMI
21.00
TRENDYOL 1. LİG ÖZETLER
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.30
TRENDYOL 1.LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 1.HAFTA PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
23.30
Transfer Gündemi
01.00
SPOR ARTI
02.00
TRENDYOL 1.LİG FUTBOL KARŞILAŞMASI 1.HAFTA PENDİKSPOR FUTBOL A.Ş. - BATMAN PETROL SPOR A.Ş.
04.00
UEFA AVRUPA LİGİ ÖNE ÇIKAN MAÇLAR
05.30
Transfer Gündemi
TRT SPOR YILDIZ Yayın Akışı
06.58
İstiklal Marşı
07.00
Haber Bülteni
07.15
MUHAMMED ALİ ETKİSİ
07.55
ALBÜMDEKİ YILDIZLAR
08.20
SORMAZSAM OLMAZ
08.45
ULTRA
08.55
ONSUZ ASLA
09.00
Haber Bülteni
09.15
TENİS ATP CHALLANGER ENKA OPEN FİNALİ
11.20
DREAM TEAMS
11.45
PARALİMPİK SPOR
12.00
Haber Bülteni
12.15
ONSUZ ASLA
12.20
AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI SABAH SEANSI
15.30
ULTRA
15.40
SAIL GP
17.05
PETLAS 2026 TÜRKİYE OFFROAD ŞAMPİYONASI / SAMSUN
17.25
Sporla Değişen Hayatlar
17.40
Tenis Dünyası
18.00
Haber Bülteni
18.15
Kuralına Göre Oyna
18.25
PARALİMPİK SPOR
18.40
Süper Spor
19.05
AVRUPA SU SPORLARI ŞAMPİYONASI YÜZME YARI FİNAL VE FİNALLER
20.50
AVRUPA ATLETİZM ŞAMPİYONASI AKŞAM SEANSI
ŞİMDİ CANLI İZLE
00.00
Haber Bülteni
00.15
TENİS ATP CHALLANGER ENKA OPEN FİNALİ
02.20
TOPRAK RAZGATLIOĞLU ELTURKO- BELGESEL
03.25
PARİS 2024 YAZ OLİMPİYAT OYUNLARI ATLETİZM FİNALLERİ
05.55
Tenis Dünyası
06.15
PEYK SERÜVEN
TRT MÜZİK Yayın Akışı
07.00
İstiklal Marşı
07.05
Klipark
08.00
Nağmeler
08.45
Ezgiler
09.45
Günaydın
10.45
Kudemâ
11.15
Dombranın İzinde
12.00
Gramofondan Mikrofona
12.45
Müziğin Efsaneleri
13.15
Orhan Osman ile Biz Bize
14.00
Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik
15.00
Klipark
16.00
Türkülerle Turan
16.30
Yıldızlar Altında
17.30
3 Ses
17.45
Cümbüşün Peşinde
18.15
Bir Ömür
19.00
Köprü
20.00
Ümit Yılmaz ile Doğaçlama
20.45
Bir Hoş Seda
ŞİMDİ CANLI İZLE
22.00
Züleyha ile Sınırsız Ezgiler
23.00
Kafadar Şarkılar
23.45
Nevbahar
00.30
Yavuz Bingöl ile Söz ve Müzik
01.30
Yıldızlar Altında
02.30
3 Ses
02.45
Köprü
03.45
Orhan Osman ile Biz Bize
04.30
Dombranın İzinde
05.15
Kafadar Şarkılar
06.00
Ezgiler
TRT ÇOCUK Yayın Akışı
06.27
İstiklal Marşı
06.30
Çizgi Film "Eymen ile Çimen"
06.55
Çizgi Film "Ege İle Gaga"
07.20
Çizgi Film "Aybek"
07.40
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
08.05
Çizgi Film "El Feneri"
08.15
Çizgi Film "Akıllı Tavşan Momo"
08.25
Kukla Stüdyosu
08.40
Çizgi Film "Katuri"
08.50
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
09.05
ÇocukÇUF
09.30
Çizgi Film "Ege İle Gaga"
09.50
Çizgi Film "Katuri"
10.05
Çizgi Film "Niloya"
10.20
Çizgi Film "Süper Tavşan"
10.35
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
11.05
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
11.30
Çizgi Film "Anadolu Rock"
11.45
Çizgi Film "Baston Dedektiflik Bürosu"
11.55
Çizgi Film "Maysa ve Bulut"
12.20
Çizgi Film "Heidi"
12.45
Çizgi Film "İbi"
13.10
Çizgi Film "İbi"
13.30
Çizgi Film "Belle Ve Sebastian"
13.55
Çizgi Film "Trafik Tayfa"
14.10
Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
14.35
Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
14.45
Çizgi Film "Anadolu Rock"
15.00
Çizgi Film "Baston Dedektiflik Bürosu"
15.15
Çizgi Film "Pırıl"
15.30
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
16.00
Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
16.25
Çizgi Film "Kehribar ile Boncuk"
16.35
Çizgi Film "Z Takımı"
16.50
Çizgi Film "İbi"
17.15
Çizgi Film "Dennis Ve Gnasher"
17.40
Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
18.05
Çizgi Film "Belle Ve Sebastian"
18.30
Çizgi Film "Heidi"
18.55
Rüzgar Gülü
19.20
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19.50
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
20.05
Çizgi Film "Belle Ve Sebastian"
20.30
Köstebekgiller
20.55
Pırdino
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.20
Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
21.45
Çizgi Film "Heidi"
22.10
Çizgi Film "Babamın Gölgesi 1915"
22.35
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
23.00
Çizgi Film "İbi"
23.25
Çizgi Film "Kehribar ile Boncuk"
23.50
Çizgi Film "Sagun"
00.15
Çizgi Film "Maysa ve Bulut"
00.35
Çizgi Film "Aslan"
01.00
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
01.25
Rüzgar Gülü
01.50
Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
02.05
Çizgi Film "Ege İle Gaga"
02.30
Çizgi Film "Z Takımı"
02.55
Çizgi Film "Kehribar ile Boncuk"
03.20
Çizgi Film "Aslan"
03.45
Çizgi Film "Doru"
04.10
Çizgi Film "Elif ve Arkadaşları"
04.35
Çizgi Film "Maysa ve Bulut"
05.00
Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
05.25
Çizgi Film "Kare"
05.50
Çizgi Film "Kaptan Pengu Ve Arkadaşları"
06.05
Çizgi Film "İbi"
TRT DİYANET ÇOCUK Yayın Akışı
06.27
İstiklal Marşı Çocuk
06.30
Meraklı Hafiye
06.45
Küçük Hafız Emin
07.00
Ayrı Telden
07.05
Sevimli Sabahlar
07.15
Mercanya
07.30
Aylabera
07.45
Hay Hak
08.00
Yumurcalı
08.15
Miş Mış
08.25
Mimikolar
08.35
Duyarlı Tilki
08.45
Oyun Dolu
09.00
Bilgili Naci
09.15
Şef Lina
09.30
Benim Adım Mucize
09.40
Şeker Hoca
09.50
Geri Dön Çufi
10.05
Kara İle Keçe
10.10
Galip Mülayim
10.20
7 Kıtadan İyilik Habercileri
10.35
Yıldızlar Gibi
10.50
Dikkat Balonu
11.05
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
11.20
Gugular
11.30
Heybeli Tiyatro
11.45
Zekice İşler
11.55
Temel'den Öğreniyorum
12.00
Fülfül Hac Yolunda
12.15
Gezgin Çelebi (Semavi'nin Sırrı)
12.30
Düş Fırçası
12.40
Sevimli Sabahlar
12.50
Meraklı Hafiye
13.05
Küçük Hafız Emin
13.20
Ayrı Telden
13.25
Mercanya
13.40
Aylabera
13.55
Hay Hak
14.10
Yumurcalı
14.25
Miş Mış
14.35
Oyun Dolu
14.50
Mimikolar
15.00
Duyarlı Tilki
15.10
Bilgili Naci
15.25
Benim Adım Mucize
15.35
Şef Lina
15.50
Şeker Hoca
16.00
Geri Dön Çufi
16.15
Kara İle Keçe
16.25
Galip Mülayim
16.35
7 Kıtadan İyilik Habercileri
16.50
Yıldızlar Gibi
17.05
Dikkat Balonu
17.20
Gugular
17.30
Temel'den Öğreniyorum
17.35
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
17.50
Heybeli Tiyatro
18.05
Zekice İşler
18.15
Fülfül Hac Yolunda
18.30
Gezgin Çelebi (Semavi'nin Sırrı)
18.45
Meraklı Hafiye
19.00
Küçük Hafız Emin
19.15
Ayrı Telden
19.20
Mercanya
19.35
Aylabera
19.50
Hay Hak
20.05
Yumurcalı
20.20
Miş Mış
20.30
Mimikolar
20.40
Duyarlı Tilki
20.50
Oyun Dolu
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.05
Bilgili Naci
21.20
Şef Lina
21.35
Düş Fırçası
21.45
Benim Adım Mucize
21.55
Şeker Hoca
22.05
Geri Dön Çufi
22.20
Kara İle Keçe
22.25
Galip Mülayim
22.35
7 Kıtadan İyilik Habercileri
22.50
Yıldızlar Gibi
23.05
Dikkat Balonu
23.20
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
23.35
Gugular
23.45
Heybeli Tiyatro
00.00
Zekice İşler
00.10
Temel'den Öğreniyorum
00.15
Fülfül Hac Yolunda
00.30
Gezgin Çelebi (Semavi'nin Sırrı)
00.45
Düş Fırçası
00.55
Sevimli Sabahlar
01.05
Meraklı Hafiye
01.20
Küçük Hafız Emin
01.35
Ayrı Telden
01.40
Mercanya
01.55
Aylabera
02.10
Hay Hak
02.25
Yumurcalı
02.40
Miş Mış
02.50
Oyun Dolu
03.05
Mimikolar
03.15
Duyarlı Tilki
03.25
Bilgili Naci
03.40
Benim Adım Mucize
03.50
Şef Lina
04.05
Şeker Hoca
04.15
Geri Dön Çufi
04.30
Kara İle Keçe
04.40
Galip Mülayim
04.50
7 Kıtadan İyilik Habercileri
05.05
Yıldızlar Gibi
05.20
Dikkat Balonu
05.35
Gugular
05.45
Temel'den Öğreniyorum
05.50
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
06.05
Zekice İşler
06.15
Düş Fırçası
TRT TÜRK Yayın Akışı
06.55
İstiklal Marşı Çocuk
07.00
Almanya Camileri
07.25
En Güzel
07.35
Efendimizin 24 Saati
07.45
Canıgönülden
08.00
Türk Sineması "Aslan Hürkuş-Kayıp Elmas"
09.30
Güzel Türkçem
09.40
Gökten Üç Elma Düştü
09.50
Arkadaşım Kirpi
10.00
Burak İle Bubu
10.10
Kıbrıs Masalları
10.20
Kitapçı Dükkanı
10.30
Temizlik Kulübü
11.00
Şef Olacak Çocuk
11.20
Geleneksel Kıbrıs Lezzetleri
11.30
Rumeli Lezzetleri
12.00
Hoş Geldin Kahvesi
12.45
Zuhurat
13.00
Anneler
14.00
Öğle Ana Haber
14.50
Ne Kadar Ekmek O Kadar Köfte
15.00
Sağlık Olsun Yaz Ekranı
15.30
Kültür Noktası
16.00
Balkan Sözlüğü
16.10
Fabrika Ayarı
16.25
Memlekete Doğru
16.40
Avrupa Türkleri Sözlüğü
16.45
Yerden Yüksek
17.30
Memleket Yolu
18.00
Hoş Geldin Kahvesi
18.45
Kıbrıs Sözlüğü
19.00
Sıcak Haber
19.45
Zuhurat
20.00
Gönlümdeki Köln
21.00
Seksenler
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.45
Yalnız Minare
22.30
Yamak Ahmet
23.15
Memleket Kreuzberg
23.45
Leyla İle Mecnun
00.15
Hoş Geldin Kahvesi
01.15
Bir Zamanlar Kıbrıs
02.00
Türkü Evi
03.00
Gönlümdeki Köln
04.00
Seksenler
04.45
Yalnız Minare
05.30
Leyla İle Mecnun
06.00
Yamak Ahmet
06.45
Örnek
TRT AVAZ Yayın Akışı
05.58
İstiklal Marşı
06.00
Musikihane
06.30
Avaz Gündem
07.00
Cümbür Cemaat (Kamptayız)
07.15
Çizgi Film "Maysa ve Bulut"
07.20
Çizgi Film "Çılgın Orman"
07.30
Türk'ün Masalları
07.40
Çizgi Film "Turanbot Ve Kardeş Takımı"
07.50
Çizgi Film "Oyun Avcıları"
07.55
Çizgilerle Tarih
08.00
Umudu Taşıyanlar
08.30
Türk'ün Sözlüğü
08.35
Bir Mekan Bir Hikaye
08.45
Fotoğraflar
09.00
Türkler
09.30
Tercih Atlası 2026
10.00
Turan Ellerinde Sabah
11.30
Tanıdık Kalpler
12.00
Türkistan Gündemi
12.59
Hava Durumu
13.00
Türk'ün Sözlüğü
13.05
Bir Mekan Bir Hikaye
13.15
İzler
13.30
Musikihane
14.00
Şifa Yolculuğu
14.30
Bir Millet Bin Tat
15.00
Umudu Taşıyanlar
15.30
Vatan: Balkan
16.00
Tercih Atlası 2026
16.30
Çizgi Film "Oyun Avcıları"
16.35
Türk'ün Masalları
16.45
Çizgi Film "Turanbot Ve Kardeş Takımı"
16.55
Türk'ün Sözlüğü
17.00
Avaz Haber
17.59
Hava Durumu
18.00
Kazakistan Haber
18.05
Kırgızca Haber
18.10
Özbekçe Haber
18.15
Türkmence Haber
18.20
Azerbaycan Haber
18.25
Rusça Haber
18.30
Sence Bilir Mi?
19.10
Türk'ün Sözlüğü
19.15
Payitaht "Abdülhamid"
20.30
Altaylardan Tuna'ya
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.45
İzler
22.00
Diplomasi Masası
22.30
Şifa Yolculuğu
23.00
Tanıdık Kalpler
23.30
İzler
23.45
Sence Bilir Mi?
00.30
Avaz Gündem
01.00
Vatan: Balkan
01.30
Payitaht "Abdülhamid"
02.45
Umudu Taşıyanlar
03.15
Fotoğraflar
03.30
Diplomasi Masası
04.00
Tercih Atlası 2026
04.30
Musikihane
05.00
Bir Millet Bin Tat
05.30
Umudu Taşıyanlar
TRT KURDÎ Yayın Akışı
06.00
İSTİKLAL MARŞI
06.05
Hatim
07.00
Kürtçe Dersleri
07.30
Sabah Haberleri
09.00
Seksenler
11.00
Dilden Gönüle
13.00
Kadınlar Yarışıyor
14.00
Dizi Esir Sultan
15.00
Ben Bilirim
16.00
Memleket Memleket
16.30
Çizgi Film " İbi''
16.45
Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
17.00
Haber Zazaca Haber
17.25
Emeğin İzinde
18.00
Yasemin Çiçeği
19.00
Haber Ana Haber
20.00
Türkülerimiz
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.45
Gezgin
22.55
Ozan Klipleri
23.35
Türkülerimiz
01.20
Emeğin İzinde
01.50
Gezgin
02.50
Dizi Esir Sultan
03.40
Seksenler
05.30
Kuran Öğreniyorum
TRT WORLD Yayın Akışı
03.00
NEWS
03.30
ACROSS THE BALKANS
04.00
NEWS
04.15
NEWSFEED
04.30
BEYOND BORDERS
05.00
NEWS
05.30
MONEY TALKS
06.00
THE NEWSMAKERS
06.30
AFRICA MATTERS
07.00
NEWS
07.30
STRAIT TALK
08.00
NEWS
08.30
ROUNDTABLE
09.00
NEWS
09.30
BIGGER THAN FIVE
10.00
BUSINESS NEWS
10.30
NEXUS
11.00
NEWSHOUR
12.00
STORYTELLER
13.00
NEWS
13.30
BUSINESS NEWS
14.00
NEWS
14.30
ACROSS THE BALKANS
15.00
NEWSHOUR
16.00
NEWS
16.30
AFRICA MATTERS
17.00
NEWS
17.30
STRAIT TALK
18.00
ROUNDTABLE
18.30
THE NEWSMAKERS
19.00
NEWSHOUR
20.00
NEWS - LONDON
20.30
JUST 2 DEGREES
21.00
NEWS - LONDON
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.15
NEWSFEED
21.30
MARKETS OF THE WORLD
22.00
NEWSHOUR - LONDON
23.00
NEWS - LONDON
23.30
NEXUS
00.00
NEWS - LONDON
00.30
ROUNDTABLE
01.00
NEWS
01.30
THE NEWSMAKERS
02.00
NEWS
02.30
INSIDE AMERICA
TRT EBA Yayın Akışı
07.00
TRT EBA ANAOKULU
07.50
Kozalak Anaokulu
08.00
Okulda Sanat
08.15
TÜRKÇE-1 İLKOKUL
08.45
İNGİLİZCE-2 İLKOKUL
09.15
FEN BİLİMLERİ-3 İLKOKUL
09.45
SOSYAL BİLGİLER-4 İLKOKUL
10.15
LGS'ye DOĞRU
11.15
BESLENME ÇANTASI
11.30
TÜRKÇE-5 ORTAOKUL
12.00
SOSYAL BİLGİLER-6 ORTAOKUL
12.30
FEN BİLİMLERİ-7 ORTAOKUL
13.00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-8 ORTAOKUL
13.30
ÖZEL EĞİTİM TÜRKÇE
14.00
İNGİLİZCE-5 ORTAOKUL
14.30
LGS'ye DOĞRU
15.30
Hayalin Mesleğin Olsun
15.45
YKS'ye Doğru
17.30
Meddahın Dilinden
18.00
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
18.30
MATEMATİK-9
19.00
COĞRAFYA-10
19.30
BİYOLOJİ-10
20.00
FİZİK-11
20.30
KİMYA-11
21.00
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.30
İNGİLİZCE-12
22.00
YKS'ye Doğru
23.50
Hayatın Şifresi Sayılar
00.00
Sporcu Günlüğü
00.15
Genç Yetenekler
00.45
TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
01.15
MATEMATİK-9
01.45
COĞRAFYA-10
02.15
BİYOLOJİ-10
02.45
FİZİK-11
03.15
KİMYA-11
03.45
DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-12
04.15
İNGİLİZCE-12
04.45
YKS'ye Doğru
06.35
Hayatın Şifresi Sayılar
06.45
Sporcu Günlüğü
TRT Genç Yayın Akışı
07.00
Sanat Ninjası "Art Ninja"
07.30
Merak Ettim
07.45
Bilim Avcıları
08.00
Olay Yeri İnsan Vücudu "Ouch"
08.30
Peki Ne İşe Yarar?
08.45
Yeni Sınır "The New Frontier"
09.10
Hikayesi Var
09.15
Dijitalist
09.35
Yapabilirsin
09.45
Doğada 1 Dakika
09.50
Benim Mesleğim
10.05
Gökyüzü Maceraları
10.25
Handico
10.30
Yaspe Görevimiz Deney
10.45
Bilimin Öncüleri
10.55
Her Şeyin Bilimi
11.15
Kilit Noktası
12.05
Bilen Var Mı?
12.20
Edep Sen Ne Güzel Şeysin
12.30
Beynin Sırları
13.20
Dijital Dünya "Citizen Code"
13.25
Acayip Meraklıyız
13.40
Resmin Süper Kısa Hikayesi
13.45
Terapi Taksi
14.15
Sanat Ninjası "Art Ninja"
14.45
Dijitalist
15.05
Edebiyat Arası
15.15
Hayaller Oteli
15.30
Limon Sarısı
15.50
Yapabilirsin
16.00
Asitmen Çözer
16.15
Reaksiyon
16.35
Cenk ve Erdem ile Bu da Kim?
17.00
Aklımı Kurcalayanlar
17.20
Tarihin Arayüzü
17.35
Bilen Var Mı?
17.50
Lezzet Kapışması
18.10
Z Tarımı
18.25
Doğanın Süper Kahramanları "Super Heroes"
18.30
Yeni Sınır "The New Frontier"
18.55
Gerçeğin Yansımaları
19.00
1 Kamera 1 Konuk
19.15
Bilimle Şaşır
19.35
Edep Sen Ne Güzel Şeysin
19.45
Hayat Artı 1
20.05
Detayların Tarihi
20.15
Farklı Kafalar
20.30
Gökyüzü Maceraları
20.55
Hikayesi Var
21.00
Her Şeyin Bilimi
ŞİMDİ CANLI İZLE
21.20
Beynin Gizli Şifreleri
21.40
Dijital Dünya "Citizen Code"
21.45
Bir Fikrin Mi Var?
22.35
TRT Genç Şehirde
22.40
Gerçeğin Yansımaları
22.45
Genç Başarı
23.00
Korteks
23.30
Detayların Tarihi
23.35
Sormazsam Olmaz
23.45
Kahraman Anadolu
00.00
Dr. Biyoloji İle Biyokod
00.15
Sanat Ninjası "Art Ninja"
00.45
Merak Ettim
01.00
Bilim Avcıları
01.15
Olay Yeri İnsan Vücudu "Ouch"
01.45
Peki Ne İşe Yarar?
02.00
Yeni Sınır "The New Frontier"
02.25
Doğanın Süper Kahramanları "Super Heroes"
02.30
Dijitalist
02.50
Yapabilirsin
03.00
Doğada 1 Dakika
03.05
Benim Mesleğim
03.20
Gökyüzü Maceraları
03.45
Yaspe Görevimiz Deney
04.00
Bilimin Öncüleri
04.10
Her Şeyin Bilimi
04.30
Kilit Noktası
05.20
Bilen Var Mı?
05.35
Edep Sen Ne Güzel Şeysin
05.45
Beynin Sırları
06.35
Hikayesi Var
06.40
Merak Ettim
06.55
Doğada 1 Dakika
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