TRT KANALLARI YAYIN AKIŞI
TRT 1 Yayın Akışı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Yeşil Deniz
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yürek Çıkmazı
22.45 3'Te 3
TRT 2 Yayın Akışı
15.00 Yabancı Sinema: Labirent (Labyrinth)
16.30 Eskici
18.00 Hayat Sanat
18.30 Sade Saz
18.45 Randevu
19.00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
19.30 Kısa Film Kuşağı
20.00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
21.00 Yerli Sinema
21.30 Yerli Sinema: Yumurta
23.15 Bir Kare Bir Anlam
23.30 Edebiyat Söyleşileri
TRT BELGESEL Yayın Akışı
15.30 Korkunç Hayvanlar
16.25 Türkiye'nin Dev Yapıları "Çamlıca Kulesi"
17.55 Dev Kanatlar: Kara Akbaba
18.55 Kutup Ayısı - Yaz
19.55 Dünyanın Ritmi
20.55 Gizemli Tarih ''Mimar Sinan Özel''
22.00 Dünyayı Darp Edenler
22.50 İnanılmaz Raylar
23.45 Kuzey Kutbu Nakliyecileri
TRT SPOR Yayın Akışı
14.00 SPOR STÜDYOSU
15.35 BELÇİKA PRO LİG ÖZETLER
17.35 PORTEKİZ SÜPER LİG ÖZETLER
18.00 SPOR MERKEZİ
20.00 İHTİMALLER KUPASI
21.00 FUTBOL AKLI
23.00 AKTÜEL FUTBOL
TRT SPOR YILDIZ Yayın Akışı
14.50 NBA Özetler
15.00 Haber Bülteni
17.20 Nedir, Nasıl Oynanır?
17.25 2022-2023 VOLEYBOL MİSLİCOM SULTANLAR LİGİ ''İLBANK-VAKIFBANK''
19.20 Sağlıklı Spor
19.25 UNUTULMAZ ''OSMAN ÇAKMAK''
20.00 Haber Bülteni
20.15 EHF CUP HENTBOL ERKEKLER 2.TUR ''HC GRANİTAS-KARYS KAUNAS-BEŞİKTAŞ YURTBAY SERAMİK''
20.40 ADIM ADIM
21.40 Spor Takvimi
21.45 Sağlıklı Spor
21.45 Spor Atlası
21.55 Spor Atlası
21.55 Sağlıklı Spor
22.00 Gönlümdeki Aslan
22.20 Spor Atlası
22.30 ADIM ADIM
22.55 ÇOCUKÇA SPOR
23.10 AYVALIK TRİATLONU (ÖZEL DOSYA )
23.15 Yapabilir Misin?
23.30 İŞTE O AN
23.40 FIA MOTORSPORLARI OLİMPİYATLARI
23.45 FIG ARTİSTİK CİMNASTİK DÜNYA ŞAMPİYONASI
TRT MÜZİK Yayın Akışı
15.15 Klipark
16.00 Züleyha ile Sınırsız Ezgiler
17.15 Hey Gidi Günler
17.45 Üç Yâren
18.45 Etno Balkan
19.15 Ustadan İstekler
20.00 Gönülde Bir
21.00 Yıldızlar Altında
22.15 Dilhan
23.15 Koliva ile Yüksek Dağlara Doğru
TRT ÇOCUK Yayın Akışı
16.00 Çizgi Film "Z Takımı"
16.25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
17.15 Çizgi Film "Hazine Takipçileri"
17.40 Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
18.05 Çizgi Film "Dennis Ve Gnasher"
18.30 Çizgi Film "Heidi"
18.55 Rüzgar Gülü
19.20 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19.50 Haberin Olsun
20.05 Çizgi Film "Hazine Takipçileri"
20.30 Çizgi Film "Dennis Ve Gnasher"
20.55 Çizgi Film "Z Takımı"
21.20 Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
21.45 Çizgi Film "Babamın Gölgesi 1915"
22.10 Çizgi Film "Heidi"
22.35 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
23.00 Çizgi Film "Erdem"
23.25 Çizgi Film ''İbi''
23.50 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
TRT TÜRK Yayın Akışı
15.00 Say Bakalım
16.00 Rehber
17.45 Mikrofon Senin 'PARİS'
17.50 Beni Bir Dinler Misin ?
18.00 İstanbul Saati
19.00 Sıcak Haber
19.50 Mikrofon Senin 'PARİS'
20.00 Say Bakalım
20.55 Geçmişin İzleri "Berlin Duvarı"
21.00 Diriliş "Ertuğrul"
21.45 Yeşil Deniz -Kısa
22.30 Oturan Boğanın İzinde
23.40 Memleket Kreuzberg
TRT AVAZ Yayın Akışı
16.50 Azerbaycan Haber
16.55 Rusça Haber
17.20 Hangimiz Sevmedik
19.30 Doğadaki İnsan
20.00 Anadolu'nun Işıkları
20.30 Osmanlı Sarayları
21.00 Avaz Haber
21.30 İlber Ortaylı İle Kadim Şehirler
22.00 Avrasya Seyir Defteri
22.30 Koçum Babam
23.00 Endülüs
23.30 Asırlık Lezzetçiler
TRT WORLD Yayın Akışı
16.00 INSIDE AMERICA
16.30 STRAIT TALK
17.30 ONE ON ONE: ULF KRISTERSSON
18.00 ROUNDTABLE
18.30 THE NEWSMAKERS
19.00 NEWSHOUR
20.00 NEWS
20.15 NEWSFEED
20.30 ACROSS THE BALKANS
21.00 THE NEWSMAKERS
21.30 INSIDE AMERICA
22.00 NEWSHOUR
23.00 BEYOND THE GAME
23.30 SHOWCASE
TRT EBA İlkokul Yayın Akışı
15.50 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
16.20 TÜRKÇE-2 İLKÖGRETİM
17.20 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
17.50 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
18.35 BESLENME ÇANTASI
18.50 TÜRKÇE-4 İLKÖGRETİM
19.20 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
19.50 TRT EBA ANAOKULU
20.40 ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ
21.10 BİZDEN
21.40 Kapanış
TRT EBA Ortaokul Yayın Akışı
16.00 OLAY YERİ İNSAN VUCUDU
16.30 OLAY YERİ İNSAN VUCUDU
18.25 YAPABİLİRSİN
18.30 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
19.15 MATEMATİK-7 ORTAOKUL
19.45 SANAT NİNJASI
20.15 OLAY YERİ İNSAN VUCUDU
20.45 OLAY YERİ İNSAN VUCUDU
21.15 Tozkoparan İskender
22.40 YAPABİLİRSİN
22.45 Sıfır Atık
23.15 Yok Olmadan Keşfet
23.45 BİZDEN
TRT EBA Lise Yayın Akışı
16.00 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9
16.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9
17.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
18.00 MATEMATİK-9
18.30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
18.55 MESAJINIZ VAR
19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10
19.30 MATEMATİK-10
20.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
20.30 MATEMATİK-11
21.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11
21.30 Bilimin Ev Hali
22.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
22.25 MESAJINIZ VAR
22.30 MATEMATİK-12
23.00 AKAİD-11
23.30 TEFSİR-11
TRT 1 Yayın Akışı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Yeşil Deniz
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yürek Çıkmazı
22.45 3'Te 3
TRT 2 Yayın Akışı
15.00 Yabancı Sinema: Labirent (Labyrinth)
16.30 Eskici
18.00 Hayat Sanat
18.30 Sade Saz
18.45 Randevu
19.00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
19.30 Kısa Film Kuşağı
20.00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
21.00 Yerli Sinema
21.30 Yerli Sinema: Yumurta
23.15 Bir Kare Bir Anlam
23.30 Edebiyat Söyleşileri
TRT BELGESEL Yayın Akışı
15.30 Korkunç Hayvanlar
16.25 Türkiye'nin Dev Yapıları "Çamlıca Kulesi"
17.55 Dev Kanatlar: Kara Akbaba
18.55 Kutup Ayısı - Yaz
19.55 Dünyanın Ritmi
20.55 Gizemli Tarih ''Mimar Sinan Özel''
22.00 Dünyayı Darp Edenler
22.50 İnanılmaz Raylar
23.45 Kuzey Kutbu Nakliyecileri
TRT SPOR Yayın Akışı
14.00 SPOR STÜDYOSU
15.35 BELÇİKA PRO LİG ÖZETLER
17.35 PORTEKİZ SÜPER LİG ÖZETLER
18.00 SPOR MERKEZİ
20.00 İHTİMALLER KUPASI
21.00 FUTBOL AKLI
23.00 AKTÜEL FUTBOL
TRT SPOR YILDIZ Yayın Akışı
14.50 NBA Özetler
15.00 Haber Bülteni
17.20 Nedir, Nasıl Oynanır?
17.25 2022-2023 VOLEYBOL MİSLİCOM SULTANLAR LİGİ ''İLBANK-VAKIFBANK''
19.20 Sağlıklı Spor
19.25 UNUTULMAZ ''OSMAN ÇAKMAK''
20.00 Haber Bülteni
20.15 EHF CUP HENTBOL ERKEKLER 2.TUR ''HC GRANİTAS-KARYS KAUNAS-BEŞİKTAŞ YURTBAY SERAMİK''
20.40 ADIM ADIM
21.40 Spor Takvimi
21.45 Sağlıklı Spor
21.45 Spor Atlası
21.55 Spor Atlası
21.55 Sağlıklı Spor
22.00 Gönlümdeki Aslan
22.20 Spor Atlası
22.30 ADIM ADIM
22.55 ÇOCUKÇA SPOR
23.10 AYVALIK TRİATLONU (ÖZEL DOSYA )
23.15 Yapabilir Misin?
23.30 İŞTE O AN
23.40 FIA MOTORSPORLARI OLİMPİYATLARI
23.45 FIG ARTİSTİK CİMNASTİK DÜNYA ŞAMPİYONASI
TRT MÜZİK Yayın Akışı
15.15 Klipark
16.00 Züleyha ile Sınırsız Ezgiler
17.15 Hey Gidi Günler
17.45 Üç Yâren
18.45 Etno Balkan
19.15 Ustadan İstekler
20.00 Gönülde Bir
21.00 Yıldızlar Altında
22.15 Dilhan
23.15 Koliva ile Yüksek Dağlara Doğru
TRT ÇOCUK Yayın Akışı
16.00 Çizgi Film "Z Takımı"
16.25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
17.15 Çizgi Film "Hazine Takipçileri"
17.40 Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
18.05 Çizgi Film "Dennis Ve Gnasher"
18.30 Çizgi Film "Heidi"
18.55 Rüzgar Gülü
19.20 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19.50 Haberin Olsun
20.05 Çizgi Film "Hazine Takipçileri"
20.30 Çizgi Film "Dennis Ve Gnasher"
20.55 Çizgi Film "Z Takımı"
21.20 Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
21.45 Çizgi Film "Babamın Gölgesi 1915"
22.10 Çizgi Film "Heidi"
22.35 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
23.00 Çizgi Film "Erdem"
23.25 Çizgi Film ''İbi''
23.50 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
TRT TÜRK Yayın Akışı
15.00 Say Bakalım
16.00 Rehber
17.45 Mikrofon Senin 'PARİS'
17.50 Beni Bir Dinler Misin ?
18.00 İstanbul Saati
19.00 Sıcak Haber
19.50 Mikrofon Senin 'PARİS'
20.00 Say Bakalım
20.55 Geçmişin İzleri "Berlin Duvarı"
21.00 Diriliş "Ertuğrul"
21.45 Yeşil Deniz -Kısa
22.30 Oturan Boğanın İzinde
23.40 Memleket Kreuzberg
TRT AVAZ Yayın Akışı
16.50 Azerbaycan Haber
16.55 Rusça Haber
17.20 Hangimiz Sevmedik
19.30 Doğadaki İnsan
20.00 Anadolu'nun Işıkları
20.30 Osmanlı Sarayları
21.00 Avaz Haber
21.30 İlber Ortaylı İle Kadim Şehirler
22.00 Avrasya Seyir Defteri
22.30 Koçum Babam
23.00 Endülüs
23.30 Asırlık Lezzetçiler
TRT WORLD Yayın Akışı
16.00 INSIDE AMERICA
16.30 STRAIT TALK
17.30 ONE ON ONE: ULF KRISTERSSON
18.00 ROUNDTABLE
18.30 THE NEWSMAKERS
19.00 NEWSHOUR
20.00 NEWS
20.15 NEWSFEED
20.30 ACROSS THE BALKANS
21.00 THE NEWSMAKERS
21.30 INSIDE AMERICA
22.00 NEWSHOUR
23.00 BEYOND THE GAME
23.30 SHOWCASE
TRT EBA İlkokul Yayın Akışı
15.50 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
16.20 TÜRKÇE-2 İLKÖGRETİM
17.20 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
17.50 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
18.35 BESLENME ÇANTASI
18.50 TÜRKÇE-4 İLKÖGRETİM
19.20 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
19.50 TRT EBA ANAOKULU
20.40 ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ
21.10 BİZDEN
21.40 Kapanış
TRT EBA Ortaokul Yayın Akışı
16.00 OLAY YERİ İNSAN VUCUDU
16.30 OLAY YERİ İNSAN VUCUDU
18.25 YAPABİLİRSİN
18.30 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
19.15 MATEMATİK-7 ORTAOKUL
19.45 SANAT NİNJASI
20.15 OLAY YERİ İNSAN VUCUDU
20.45 OLAY YERİ İNSAN VUCUDU
21.15 Tozkoparan İskender
22.40 YAPABİLİRSİN
22.45 Sıfır Atık
23.15 Yok Olmadan Keşfet
23.45 BİZDEN
TRT EBA Lise Yayın Akışı
16.00 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9
16.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9
17.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
18.00 MATEMATİK-9
18.30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
18.55 MESAJINIZ VAR
19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10
19.30 MATEMATİK-10
20.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
20.30 MATEMATİK-11
21.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11
21.30 Bilimin Ev Hali
22.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
22.25 MESAJINIZ VAR
22.30 MATEMATİK-12
23.00 AKAİD-11
23.30 TEFSİR-11
TRT 1 Yayın Akışı
10.30 Alişan İle Hayata Gülümse
13.15 Yeşil Deniz
19.00 Ana Haber
19.55 İddiaların Aksine
20.00 Yürek Çıkmazı
22.45 3'Te 3
TRT 2 Yayın Akışı
15.00 Yabancı Sinema: Labirent (Labyrinth)
16.30 Eskici
18.00 Hayat Sanat
18.30 Sade Saz
18.45 Randevu
19.00 Hasan Kaçan İle Çizgi Atölyesi
19.30 Kısa Film Kuşağı
20.00 Günseli Kato İle Miyako'dan Payitahta
21.00 Yerli Sinema
21.30 Yerli Sinema: Yumurta
23.15 Bir Kare Bir Anlam
23.30 Edebiyat Söyleşileri
TRT BELGESEL Yayın Akışı
15.30 Korkunç Hayvanlar
16.25 Türkiye'nin Dev Yapıları "Çamlıca Kulesi"
17.55 Dev Kanatlar: Kara Akbaba
18.55 Kutup Ayısı - Yaz
19.55 Dünyanın Ritmi
20.55 Gizemli Tarih ''Mimar Sinan Özel''
22.00 Dünyayı Darp Edenler
22.50 İnanılmaz Raylar
23.45 Kuzey Kutbu Nakliyecileri
TRT SPOR Yayın Akışı
14.00 SPOR STÜDYOSU
15.35 BELÇİKA PRO LİG ÖZETLER
17.35 PORTEKİZ SÜPER LİG ÖZETLER
18.00 SPOR MERKEZİ
20.00 İHTİMALLER KUPASI
21.00 FUTBOL AKLI
23.00 AKTÜEL FUTBOL
TRT SPOR YILDIZ Yayın Akışı
14.50 NBA Özetler
15.00 Haber Bülteni
17.20 Nedir, Nasıl Oynanır?
17.25 2022-2023 VOLEYBOL MİSLİCOM SULTANLAR LİGİ ''İLBANK-VAKIFBANK''
19.20 Sağlıklı Spor
19.25 UNUTULMAZ ''OSMAN ÇAKMAK''
20.00 Haber Bülteni
20.15 EHF CUP HENTBOL ERKEKLER 2.TUR ''HC GRANİTAS-KARYS KAUNAS-BEŞİKTAŞ YURTBAY SERAMİK''
20.40 ADIM ADIM
21.40 Spor Takvimi
21.45 Sağlıklı Spor
21.45 Spor Atlası
21.55 Spor Atlası
21.55 Sağlıklı Spor
22.00 Gönlümdeki Aslan
22.20 Spor Atlası
22.30 ADIM ADIM
22.55 ÇOCUKÇA SPOR
23.10 AYVALIK TRİATLONU (ÖZEL DOSYA )
23.15 Yapabilir Misin?
23.30 İŞTE O AN
23.40 FIA MOTORSPORLARI OLİMPİYATLARI
23.45 FIG ARTİSTİK CİMNASTİK DÜNYA ŞAMPİYONASI
TRT MÜZİK Yayın Akışı
15.15 Klipark
16.00 Züleyha ile Sınırsız Ezgiler
17.15 Hey Gidi Günler
17.45 Üç Yâren
18.45 Etno Balkan
19.15 Ustadan İstekler
20.00 Gönülde Bir
21.00 Yıldızlar Altında
22.15 Dilhan
23.15 Koliva ile Yüksek Dağlara Doğru
TRT ÇOCUK Yayın Akışı
16.00 Çizgi Film "Z Takımı"
16.25 Çizgi Film "Nasreddin Hoca Zaman Yolcusu"
17.15 Çizgi Film "Hazine Takipçileri"
17.40 Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
18.05 Çizgi Film "Dennis Ve Gnasher"
18.30 Çizgi Film "Heidi"
18.55 Rüzgar Gülü
19.20 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
19.50 Haberin Olsun
20.05 Çizgi Film "Hazine Takipçileri"
20.30 Çizgi Film "Dennis Ve Gnasher"
20.55 Çizgi Film "Z Takımı"
21.20 Çizgi Film "Nils ve Uçan Kaz
21.45 Çizgi Film "Babamın Gölgesi 1915"
22.10 Çizgi Film "Heidi"
22.35 Çizgi Film "Rafadan Tayfa"
23.00 Çizgi Film "Erdem"
23.25 Çizgi Film ''İbi''
23.50 Çizgi Film "Yılkı Atı - Doru"
TRT TÜRK Yayın Akışı
15.00 Say Bakalım
16.00 Rehber
17.45 Mikrofon Senin 'PARİS'
17.50 Beni Bir Dinler Misin ?
18.00 İstanbul Saati
19.00 Sıcak Haber
19.50 Mikrofon Senin 'PARİS'
20.00 Say Bakalım
20.55 Geçmişin İzleri "Berlin Duvarı"
21.00 Diriliş "Ertuğrul"
21.45 Yeşil Deniz -Kısa
22.30 Oturan Boğanın İzinde
23.40 Memleket Kreuzberg
TRT AVAZ Yayın Akışı
16.50 Azerbaycan Haber
16.55 Rusça Haber
17.20 Hangimiz Sevmedik
19.30 Doğadaki İnsan
20.00 Anadolu'nun Işıkları
20.30 Osmanlı Sarayları
21.00 Avaz Haber
21.30 İlber Ortaylı İle Kadim Şehirler
22.00 Avrasya Seyir Defteri
22.30 Koçum Babam
23.00 Endülüs
23.30 Asırlık Lezzetçiler
TRT WORLD Yayın Akışı
16.00 INSIDE AMERICA
16.30 STRAIT TALK
17.30 ONE ON ONE: ULF KRISTERSSON
18.00 ROUNDTABLE
18.30 THE NEWSMAKERS
19.00 NEWSHOUR
20.00 NEWS
20.15 NEWSFEED
20.30 ACROSS THE BALKANS
21.00 THE NEWSMAKERS
21.30 INSIDE AMERICA
22.00 NEWSHOUR
23.00 BEYOND THE GAME
23.30 SHOWCASE
TRT EBA İlkokul Yayın Akışı
15.50 MATEMATİK-1 İLKÖĞRETİM
16.20 TÜRKÇE-2 İLKÖGRETİM
17.20 MATEMATİK-3 İLKÖĞRETİM
17.50 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
18.35 BESLENME ÇANTASI
18.50 TÜRKÇE-4 İLKÖGRETİM
19.20 MATEMATİK-4 İLKÖĞRETİM
19.50 TRT EBA ANAOKULU
20.40 ÖZEL EĞİTİM BECERİ EĞİTİMİ
21.10 BİZDEN
21.40 Kapanış
TRT EBA Ortaokul Yayın Akışı
16.00 OLAY YERİ İNSAN VUCUDU
16.30 OLAY YERİ İNSAN VUCUDU
18.25 YAPABİLİRSİN
18.30 UZAKTAN ERİŞİM TRT EBA
19.15 MATEMATİK-7 ORTAOKUL
19.45 SANAT NİNJASI
20.15 OLAY YERİ İNSAN VUCUDU
20.45 OLAY YERİ İNSAN VUCUDU
21.15 Tozkoparan İskender
22.40 YAPABİLİRSİN
22.45 Sıfır Atık
23.15 Yok Olmadan Keşfet
23.45 BİZDEN
TRT EBA Lise Yayın Akışı
16.00 ELEKTRİK-ELEKTRONİK TEKNOLOJİLERİ-9
16.30 ÇOCUK GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ-9
17.30 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-9
18.00 MATEMATİK-9
18.30 YABANCI ÖĞRENCİLER İÇİN TÜRKÇE LİSE
18.55 MESAJINIZ VAR
19.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-10
19.30 MATEMATİK-10
20.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-11
20.30 MATEMATİK-11
21.00 DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ-11
21.30 Bilimin Ev Hali
22.00 TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI-12
22.25 MESAJINIZ VAR
22.30 MATEMATİK-12
23.00 AKAİD-11
23.30 TEFSİR-11