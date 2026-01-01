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Genel MüdürlükTelefon (Santral) : 0 312 463 43 43
Kayıtlı E-Posta Adresi : trtgenelmudurlugu@hs01.kep.tr
Adres : TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 06550 OR-AN ANKARA
TRT'nin Haber ve Spor yayınlarına ilişkin eleştiri ve önerileriniz için,
trthaber@trthaber.com
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(+90 312) 463 43 43 (2352-2312)
Program Basın Bültenleri :
(+90 312) 463 43 43 (2322)
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Telefon : 0 212 326 30 00
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İZMİR MÜDÜRLÜĞÜ
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0 324 238 86 30
0 324 241 20 00 (01….99)
Faks : 0 324 238 06 30
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Adres : İnönü Bulvarı 3 Ocak Mah. No:48 Liman B Kapısı Karşısı – Mersin
DİYARBAKIR MÜDÜRLÜĞÜ
Telefon : 0 412 223 19 71
Faks : 0 412 223 10 70
Kayıtlı E-Posta Adresi : trtdiyarbakir@hs01.kep.tr
Adres : Yenişehir Mah. İstasyon Bul. NO:24 Yenişehir / DİYARBAKIR
ERZURUM MÜDÜRLÜĞÜ
Santral: 0 442 317 10 41
Faks : 0 442 317 10 12
Adres : Yukarı Köşk Mah. - Erzurum
Kayıtlı E-Posta Adresi : trterzurummudurlugu@hs01.kep.tr
E-posta : erzurum.mud@trt.net.tr
TRABZON MÜDÜRLÜĞÜ
Santral : 0 462 248 79 20(21...25)
Faks : 0 462 248 79 29
Kayıtlı E-Posta Adresi : trttrabzonmudurlugu@hs01.kep.tr
Adres : Adnan Kahveci Bulvarı Söğütlü Akçaabat – Trabzon
ANKARA RADYOSU MÜDÜRLÜĞÜ
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