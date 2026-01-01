Televizyon

Türkiye’nin görsel ve işitsel hafızası Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, kuruluşundan bugüne kamu yayıncısı sorumluluğunu ve özenini koruyarak, ülkenin tüm fertlerine ulaşmayı görev edinmiş, dünyanın yedi kıtasına uzanan uluslararası etki vizyonuyla ülkemizin dünyadaki sesi olmuştur. TRT, onurla yürüttüğü kamu yayıncılığı görevini büyük bir yayın ailesi ile birlikte sürdürüyor. 18 televizyon kanalıyla TRT, hazır yayıncılık şablonlarının aksine, toplumun yararına şekillenen, çocuklar ve gençlerin gelişimine katkı sunan içerikler hazırlıyor, habercilikte doğru, dürüst ve ilkeli bir anlayışı benimsiyor.



Yarım asrı aşan televizyonculuk deneyimini, köklerinden aldığı güçle devam ettirirken izleyicisinin ihtiyaçlarına çağın ilerisinde bir bakış açısıyla cevap veriyor. Kendi alanlarında Türkiye’nin en çok izlenen televizyon kanalları birbiri ile yarışırken, her türlü izleyici grubuna hitap eden tematik yayınlarını gelecek vizyonuna uygun hedeflerle sürekli yeniliyor. İzleyicisinden aldığı güçle ise kendini her geçen gün daha da geliştiriyor.

Herkesin kendinden bir iz bulduğu aile kanalı TRT 1, ilkeli yayıncılık anlayışıyla Türkiye’nin ruhunu yansıtmaya devam ediyor. Kamu yayıncılığı sorumluluğu ve dinamizmi birleştirmeyi başaran TRT 1 yenilikçi ve nitelikli projeleriyle ülkemizde ve dünyada sektöre öncülük ediyor. Milli, manevi değerleri ve ortak tarih bilincini gözeterek kamu yayıncılığının gerektirdiği sorumlulukla dinamizmi harmanlayarak yayın yapan TRT 1; drama, eğitim, kültür, eğlence, sinema, spor ve haber gibi farklı türlerdeki nitelikli programlardan oluşan içeriğiyle “Türkiye’nin Kanalı” olmaya devam ediyor.

İzleyicilerini kültür ve sanat hayatının tüm renkleriyle buluşturmayı hedefleyen TRT 2, kültür, sanat ve edebiyat dünyasının farklı ülkelerden seçilen nitelikli örnekleriyle, bizim olanın yanı sıra evrensel olanla da izleyiciyi buluşturuyor. TRT 2, edebiyat, tarih, felsefe, resim, müzik, sinema, tiyatro, geleneksel ve çağdaş sanatlara dair yapımların yanı sıra, haber programlarla da güncel kültür, sanat etkinliklerini ekrana taşıyor. İncelikli, estetik, renkli ve seçici bir anlayışı yayın içeriğine taşıyan kanal, kültür ve sanat dünyasını toplumla buluşturmakta önemli bir köprü görevi üstleniyor.

TRT Belgesel insan ve yaşam odaklı yayıncılık anlayışıyla, insanın hayatın merkezindeki rolünü ve bıraktığı izleri gerçeğe sadık kalarak ekrana taşıyor. Kamu yayıncılığının sorumluluğu çerçevesinde sosyal etkisi yüksek, örnek içerikler üreten TRT Belgesel, günümüz belgeselcilik eğilimlerini yakalayan ve evrensel standartlara sahip, özgün yapımlarla ekranını çeşitlendiriyor. Doğadan sosyal hayata; medeniyet coğrafyamızdan, dünyanın uzak köşelerine uzanan yolculuklarla kültürden kültüre değişen rengârenk bir yelpazeyi geniş bir izleyici kitlesiyle buluşturuyor.

Çocuğun en yüksek yararı için yola çıkan TRT Çocuk, çocuk yayıncılığının her alanında sektöre yön veriyor. Ekranın yanı sıra dergisi, kitapları, etkinlikleri, sinema filmleri, lisanslı ürünleri, dijital oyunları, mobil uygulamaları ve sosyal medya hesaplarıyla içerik yelpazesini çeşitlendirmeye yönelik çalışmalarını, çocukları eğlendirirken gelişimlerini de desteklemek hedefiyle büyük bir titizlikle sürdürüyor. TRT Çocuk, hem çocukların hem de güvenli yayıncılığıyla ailelerin birinci ve sürekli tercihi olmayı başarıyor.

Türkiye’de müzik temalı televizyon yayıncılığının öncüsü olarak müzik kültürünün gelişimine ve gelecek nesillere aktarılmasına katkıda bulunan TRT Müzik; Türk halk müziğinden Türk sanat müziğine, popüler müzikten klasiğe; dünya müzik yelpazesini zengin bir içerikle her yaştan izleyicisine sunuyor. TRT Müzik, “Senin Müziğin, Senin Kanalın” sloganıyla yayınlarını başarıyla sürdürüyor.

Çağdaş, ilkeli, evrensel kurallara dayalı ve objektif yayıncılık anlayışıyla, tüm imkânlarını seferber ederek ulusal ve uluslararası güncel gelişmeleri an be an izleyici ile buluşturmayı amaçlayan TRT Haber, gündem oluşturan içerikleriyle toplumsal hafızaya katkı sağlıyor. “Haberin Olsun” sloganıyla kamu yayıncılığından ödün vermeden halkın haber alma ihtiyacını karşılarken, haber yayıncılığında ilk tercih ve referans kaynak olmaya devam ediyor.

Türkiye’nin Spor Ekranı’ sloganıyla yola çıkan TRT Spor, futbol başta olmak üzere sporun tüm dallarındaki heyecanı, sporun önde gelen isimlerinin çarpıcı yorumları eşliğinde en etkili ve doğru biçimde izleyiciyle buluşturuyor. Futbolun yanında basketbol, voleybol ve neredeyse bütün spor dallarından sporculara ekranda söz hakkı tanıyan TRT Spor, Türkiye’de spor haberciliğinin de öncüsü ve belirleyicisi olmaya devam ediyor.

Uluslararası ve ulusal spor organizasyonlarının yayınlarını, 60’ı aşkın federasyonun ve amatör spor federasyonlarının faaliyetlerini ve bu branşlara ait sporcuların hayatını izleyicilere ulaştıran, sporun her rengini 7’den 70’e tüm sporseverlerle buluşturma ilkesiyle yola çıkan TRT Spor Yıldız, geleneksel sporlar gibi öz kültürümüzden gelen değerlerle hazırlanan program ve yayınlarla yerli ve milli spor kültürüne hizmet etmeyi ve gençleri spora teşvik etmeyi amaçlıyor. Ayrıca engelli vatandaşların spor faaliyetlerini ekranlara taşıyarak hayata tutunmalarına katkı sağlıyor.

Türkçe’nin ve Türk kültürünün hâkim olduğu geniş coğrafyada bir kültür köprüsü olmayı hedefleyen Türk Dünyasının ortak kanalı, ortak sesi TRT Avaz, yayın coğrafyasına yönelik hazırladığı özel içerikli programlara ikili ve çoklu kültürel ilişkilerin gelişmesine de katkı sağlıyor, ortak dil ve kültürün zenginliklerini ekranlara taşıyor.

Başta Avrupa olmak üzere yurt dışında yaşayan Türkler, soydaş ve kardeş topluluklar için hazırlanan içerikleri ve "Siz neredeyseniz biz oradayız" sloganı ile TRT Türk; yurt dışında yaşayan Türklerin milli, manevi değerlerinin, gelenek ve göreneklerinin yaşatılmasını ve Türk kültürüyle bağlarının güçlendirilmesini ilke ediniyor. TRT Türk her yaştan izleyicisine; dizi, belgesel, yarışma, eğlence, kültür, sanat, açık oturum ve daha pek çok içerikle ulaşıyor.

Kültürel mirası, gelenekleri ve aileyi koruyan, değerleri yaşatarak bağlarımızı güçlendiren, yaşamın doğal akışından ayrılmayan Kürtçe bir aile kanalı olarak TRT Kurdî, toplumsal birlikteliği güçlü kılmayı amaçlıyor. Anadolu’nun ortak mirası ve hafızası olan kültürün Kürtçe üretilmiş varyantlarını kayıt altına almak, Kürtçe konuşan toplumumuza kendi dilinde hitap etmek üzere Kurmanci, Zazaki ve Sorani olarak yayınlarını sürdürüyor.

Hedef kitlesi küresel bir vicdana sahip küresel vatandaşlar olan ve hikâyenin merkezine insanı koyan Türkiye'nin ilk İngilizce televizyon kanalı TRT World, küresel izleyici kitlesine yine küresel olaylara dair yeni bakış açıları sunuyor. TRT World, habere konu olayların paydaşlardan çok insanları nasıl etkilediğine öncelik vererek, her hikâyenin insani yönüne vurgu yapıyor.

TRT’nin Arapça haber yapan uluslararası haber kanalı TRT Arabi, insan hayatının çeşitliliğini daha derinden anlayan küresel bir vicdanı teşvik etmeyi hedefliyor. Manşetlerin arkasındaki gerçeği ve istatistiklerin ötesindeki insan hikâyelerini keşfetmeyi amaç edinen TRT Arabi, dünyanın dört bir yanındaki insanları hakikatle buluşturuyor.





Müfredata uygun konu anlatımlarını ve zengin eğitim içeriklerini ekrana taşıyarak fırsat eşitliği sunan TRT EBA, ilkokuldan lise son sınıfa kadar öğrencilerin akademik yolculuğuna rehberlik ediyor. Teorik bilgiyi modern yayıncılık anlayışıyla harmanlayarak kapsamlı öğrenme materyallerini doğrudan kitlelere aktaran TRT EBA, düşünen ve üreten bir neslin gelişimini destekliyor. Televizyonun erişim gücüyle eğitimi her eve ulaştıran bu bütüncül model, donanımlı bireylerin yetişmesi için sağlam bir temel oluşturuyor.



Bilim ve teknoloji odaklı yayın anlayışıyla TEKNOFEST Kuşağı’nın ekrandaki rotasını belirleyen TRT Genç, kamu yayıncılığı sorumluluğuyla dezenformasyona karşı güvenli bir alan açıyor. Köklü değerlerimizi çağdaş ve dinamik bir anlatımla geleceğe taşıyan TRT Genç, gençlerle aynı dili konuşan samimi üslubuyla keşfetme tutkusunu pekiştiriyor. Tasarlayan, sorgulayan, üreten vizyoner nesillerin yetişmesine rehberlik ediyor ve “Gelecek Sensin” sloganıyla ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlere ışık tutuyor.



TRT’nin teknolojik vizyonun bir yansıması olarak yayın hayatına başlayan, Türkiye’nin ilk ve tek şifresiz 4K (UHD) kanalı olma özelliğine sahip olan ve genel izleyici kitlesine hitap eden aile kanalı TRT 4K; TRT’nin diğer tematik kanallarında yayınlanan sinema, spor, belgesel ve dizi kategorilerindeki özel içeriklerin 4K (UHD) versiyonlarını eşsiz bir seyir zevki ile izleyiciye ulaştırıyor.

Çocukların manevi gelişimine katkı sunmak amacıyla yayın hayatına başlayan TRT Diyanet Çocuk, dini, milli ve ahlaki değerleri çocukların dünyasına uygun bir dille aktarıyor. Animasyonlar, eğitici programlar ve özgün içeriklerle sevgi, saygı, yardımlaşma, paylaşma ve doğruluk gibi değerleri çocuklarla buluşturuyor.



TRT Diyanet Çocuk, televizyon yayınlarının yanı sıra dijital platformları, etkinlikleri ve farklı içerik alanlarıyla yayın yelpazesini sürekli geliştirerek çocukların hem eğlenmesini hem de öğrenmesini desteklemeyi hedefliyor. Güvenli ve nitelikli yayın anlayışıyla hareket eden kanal, kamu yayıncılığı sorumluluğu doğrultusunda çocukların kültürel ve manevi gelişimine katkı sunmayı amaçlıyor.



TRT Diyanet Çocuk, çocukların olduğu kadar ailelerin de güvenle tercih ettiği bir yayın ortamı sunarak değer temelli içerikleriyle geniş bir izleyici kitlesine ulaşıyor.