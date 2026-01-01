TRT Portal
EN
TELEVİZYON YAYINLARI
RADYO YAYINLARI
DİJİTAL YAYINLAR
BASILI YAYINLAR

ULUSAL

ULUSLARARASI

televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions

TRT İletişim Merkezi

TRT İletişim Merkezi, izleyici ve dinleyicilerden faks, telefon, mektup, internet aracılığıyla ve şahsen gelen eleştiri, yorum, öneri ve istekleri yönlendiren veya ilgili birimlere ileten, birimlerde yapılan değerlendirmelerin sonucunu takip eden, çözümü başvuru sahibine ileten birimdir.

TRT televizyon ve radyo yayınları ile ilgili her türlü talep ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim yollarını kullanabilirsiniz.

Aydınlatma Metni’ni okudum, anladım.
TRT Televizyon Kanalları için

izleyicitemsilcisi@trt.net.tr

444 0 878

TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara

TRT Radyo Kanalları İçin

dinleyicitemsilcisi@trt.net.tr

444 0 878

TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara

Engelsiz İletişim İçin
Görüşme Başlatın