TRT İletişim Merkezi, izleyici ve dinleyicilerden faks, telefon, mektup, internet aracılığıyla ve şahsen gelen eleştiri, yorum, öneri ve istekleri yönlendiren veya ilgili birimlere ileten, birimlerde yapılan değerlendirmelerin sonucunu takip eden, çözümü başvuru sahibine ileten birimdir.



TRT televizyon ve radyo yayınları ile ilgili her türlü talep ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim yollarını kullanabilirsiniz.



