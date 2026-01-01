TRT İletişim Merkezi, izleyici ve dinleyicilerden faks, telefon,
mektup, internet aracılığıyla ve şahsen gelen eleştiri, yorum,
öneri ve istekleri yönlendiren veya ilgili birimlere ileten,
birimlerde yapılan değerlendirmelerin sonucunu takip eden, çözümü
başvuru sahibine ileten birimdir.
TRT televizyon ve radyo yayınları ile ilgili her türlü talep ve önerileriniz için aşağıdaki iletişim yollarını kullanabilirsiniz.
TRT İletişim Merkezi
TRT İletişim Merkezi, izleyici ve dinleyicilerden faks, telefon,
mektup, internet aracılığıyla ve şahsen gelen eleştiri, yorum,
öneri ve istekleri yönlendiren veya ilgili birimlere ileten,
birimlerde yapılan değerlendirmelerin sonucunu takip eden, çözümü
başvuru sahibine ileten birimdir.
TRT Televizyon Kanalları için
444 0 878
TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara
TRT Radyo Kanalları İçin
dinleyicitemsilcisi@trt.net.tr
444 0 878
TRT Sitesi Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara
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