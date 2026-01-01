TRT İletişim Merkezi Aydınlatma Metni

Merhaba, TRT İletişim Merkezi’ne hoş geldiniz.

İnternet sitemiz üzerinde yer alan iletişim formu aracılığıyla tarafımıza ileteceğiniz ad, soyad, mail adresi, talep, şikayet ve başvurularda yer alan bilgileriniz izleyici/dinleyici memnuniyetinizin sağlanması, iletilen talepler doğrultusunda gerekli işlemlerin gerçekleştirilmesi, izleyici/dinleyici ilişkilerinin yürütülmesi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi, sosyal sorumluluk süreçlerinin yürütülmesi, kimliğinizin teyit edilmesi, ileride doğabilecek uyuşmazlıklarda delil amacı ile kullanılabilmesi ve kara liste süreçlerinin yürütülmesi amacıyla işlenecektir.





İşlenen kişisel verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’nun(KVKK) 5. maddesinde yer alan veri işleme şartlarından “İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması” şartı kapsamında internet sitesi iletişim formu aracılığıyla otomatik yollarla işlenecektir.





Söz konusu veriler sürecin niteliğine göre talebin yerine getirilmesi amacıyla ilgili kişi ve kurumlar ile paylaşılabilir. Belirtilen husus dışında kişisel verilerinizi ilgisiz ve yetkisiz üçüncü kişilere aktarılmayacaktır.





Ayrıntılı bilgi için https://www.trt.net.tr/kurumsal/gizlilik-politikasi-ve-aydinlatma-metni internet sitemizi ziyaret edebilir, KVKK’nın “ilgili kişinin haklarını düzenleyen” 11’inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ’e göre bize iletebilirsiniz.