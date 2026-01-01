Telegün

1990 yılında TELEGÜN adıyla teletekst yayınına başlayan Türkiye Radyo Televizyon Kurumu, kaliteli yayıncılık anlayışından ödün vermeden, Avrupa Yayın Birliği EBU'nun teletekst yayıncılığı konusundaki teknik ve içerik biçim ölçütlerini dikkate alarak yayın yapıyor.



Türkiye’de sadece TRT tarafından verilen bu hizmet, yurt dışından da rahatlıkla takip edilebiliyor.



TRT’nin TELEGÜN sayfaları; internet hizmetine gerek duymadan, kumandanız aracılığı ile çok rahat ulaşabileceğiniz bir yayın türüdür. Doğru, güvenilir, tarafsız, yorumsuz ve reklamsız haber almak isteyenler için bir klasik olan TELEGÜN; Türkiye, dünya, ekonomi, spor, sağlık ve kültür - sanat haberlerini 24 saat boyunca günceller. Gerçek zamanlı Borsa İstanbul bilgilerinin yer aldığı sayfaları ise, halen en çok izlenen borsa ekranı olma iddiasını sürdürüyor. Günlük olarak açıklanan T.C. Merkez Bankası gösterge verileri ve serbest piyasa döviz kurları da yine teletekst yayınının TELEGÜN sayfalarında yer alıyor.



TELEGÜN spor sayfalarında; Türkiye futbol liglerinden dünya liglerine, basketboldan voleybol ve hentbola kadar tüm maç sonuçları, puan durumları ve fikstürleri paylaşılıyor.



Türkiye’de gerçekleşen son depremlerden, asker alma ve seferberlik duyurularına; TRT televizyon kanallarının yayın akışlarından Resmi Gazete bilgilerine kadar birçok detaya TELEGÜN sayfalarından ulaşmak mümkün.



Sorumlu yayıncılık anlayışının getirdiği bilinçle yapılan TELEGÜN yayınında, doğru indeksleme, bilgi ve haberin en kısa zamanda yayına verilmesi, sayfaların estetiği ve izleyiciye okuma kolaylığı sağlayacak süre ve renk ayarlaması gibi pek çok unsur dikkate alınarak, takipçilerine özel yayınların hazırlanmasına devam ediliyor.