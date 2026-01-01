TRT Portal
EN
TELEVİZYON YAYINLARI
RADYO YAYINLARI
DİJİTAL YAYINLAR
BASILI YAYINLAR

ULUSAL

ULUSLARARASI

televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions

Kurumsal Profil

TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU

Genel Müdür
Prof. Dr. Mehmet Zahid SOBACI

Adres
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
Turan Güneş Bulvarı 06450 Oran, Çankaya, Ankara

Kuruluş
01 Mayıs 1964

Yasal Statü
Kamu Yayın Kuruluşu

Yayın Kanalları / Platformları
Karasal Analog & Sayısal TV / FM & AM Radyo (Frekans & Genlik Modülasyonu)  
DTH Uydu TV & Uydu Radyo (Uydudan Direkt Eve, (Direct to Home))
Kablo TV
İnternet (IP) TV  & Radyo,
Dijital TV

Kapsama Alanı
Türkiye’nin %99’u

Teknik Standartlar
HD 1080i, 50 Hz
Karasal Analog & Sayısal
DVB-S / DVB-S2
DVB-T2
DVB-C
DAB+
 