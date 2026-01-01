Kurumsal Profil
TÜRKİYE RADYO TELEVİZYON KURUMU
Genel Müdür
Prof. Dr. Mehmet Zahid SOBACI
Adres
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
Turan Güneş Bulvarı 06450 Oran, Çankaya, Ankara
Kuruluş
01 Mayıs 1964
Yasal Statü
Kamu Yayın Kuruluşu
Yayın Kanalları / Platformları
Karasal Analog & Sayısal TV / FM & AM Radyo (Frekans & Genlik Modülasyonu)
DTH Uydu TV & Uydu Radyo (Uydudan Direkt Eve, (Direct to Home))
Kablo TV
İnternet (IP) TV & Radyo,
Dijital TV
Kapsama Alanı
Türkiye’nin %99’u
Teknik Standartlar
HD 1080i, 50 Hz
Karasal Analog & Sayısal
DVB-S / DVB-S2
DVB-T2
DVB-C
DAB+
Genel Müdür
Prof. Dr. Mehmet Zahid SOBACI
Adres
Türkiye Radyo Televizyon Kurumu Genel Müdürlüğü
Turan Güneş Bulvarı 06450 Oran, Çankaya, Ankara
Kuruluş
01 Mayıs 1964
Yasal Statü
Kamu Yayın Kuruluşu
Yayın Kanalları / Platformları
Karasal Analog & Sayısal TV / FM & AM Radyo (Frekans & Genlik Modülasyonu)
DTH Uydu TV & Uydu Radyo (Uydudan Direkt Eve, (Direct to Home))
Kablo TV
İnternet (IP) TV & Radyo,
Dijital TV
Kapsama Alanı
Türkiye’nin %99’u
Teknik Standartlar
HD 1080i, 50 Hz
Karasal Analog & Sayısal
DVB-S / DVB-S2
DVB-T2
DVB-C
DAB+