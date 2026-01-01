ULUSAL
ULUSLARARASI
Asya Pasifik Yayın Birliği
Avrupa Yayın Birliği
Akdeniz Görsel-İşitsel Daimi Konferansı
Akdeniz Görsel-İşitsel İletişim Merkezi
Uluslararası Televizyon Arşivleri Federasyonu
Yüksek Frekans Koordinasyon Konferansı
Dünya Fikir ve Mülkiyet Örgütü
Uluslararası Yayıncılık Derneği
Afrika Yayın Birliği
Arap Devletleri Yayın Birliği
Bağlantılı Hak Sahibi Fonogram Yapımları
Musiki Eseri Sahipleri Grubu
Ankara Ticaret Odası
Radyo Televizyon Yayıncıları Meslek Birliği
Televizyon Yayıncıları Derneği
Medya Derneği
Televizyon İzleme Araştırma Komitesi
Radyo Dinleme Araştırma Komitesi
Reklamcılar Derneği
Reklam Verenler Derneği
Mobil Mecralar Araştırma Ve Pazarlama Reklamcılık Derneği
Dijital Pazarlama İletişimi Platformu Ve Reklam Özdenetim Kurulu