FİNANS GÜNDEMİ
Döviz
18.657
18.676
10.08
18.583
18.607
10.08
Altın
1,636.91
1,673.78
10.08
1,023.071
1,023.72
10.08
3,263.6
3,347.56
10.08
BIST
4,385.08
9.11.2022
10.08
3,876.25
9.11.2022
10.08
4,792.49
9.11.2022
10.08
En Çok İşlem Gören Hisseler
İSİM FİYAT HACİM SAAT
113.8
793
10.08
9.41
656
10.08
36.04
465
10.08
85.95
437
10.08
34.32
385
10.08
5.15
248
10.08
209.6
247
10.08
36.32
235
10.08
14.45
229
10.08
30
225
10.08
138.2
224
10.08
Ekonomi Haberleri
En Çok Artan Hisseler
93
9,99
10.07
4,43
9,93
10.08
10,47
9,63
10.08
69
8,66
10.08
44
8,11
10.07
74,7
8,1
10.08
12,82
7,91
10.08
85,95
6,77
10.08
63,9
6,5
10.07
16,94
6,21
10.08
125
6,2
10.08
En Çok Azalan Hisseler
14,94
-10
10.08
11,04
-9,95
10.08
26,1
-9,94
10.08
85,25
-8,87
10.07
26,6
-7,25
10.07
20,9
-7,11
10.07
24,14
-6,8
10.08
88,5
-6,79
10.07
2,6
-6,47
10.07
138,2
-6,31
10.08
18,3
-6,15
10.08
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