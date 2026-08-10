55.123
55.143
47.711
47.716
10,572.98
10,816.63
6,608.113
6,615.678
21,079.88
21,633.27
13,815.34
10.08.2026
12,194.08
10.08.2026
15,631.66
10.08.2026
2.62
933
328
757
306.25
634
37.54
607
351.25
550
605
489
52.5
375
200.3
374
311.5
303
67.35
284
12.35
275
2,25
423,26
1,98
27,74
18,48
10
36,18
9,97
55,75
9,96
80
8,55
8
8,55
11
7
1825
6,91
72,3
6,87
29,6
6,44
378
-10
240,6
-9,97
13,36
-9,97
67
-6,75
53,6
-5,88
39,9
-5,45
166,3
-4,54
167,2
-4,46
8,78
-4,36
2,03
-4,25
814,5
-4,18
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