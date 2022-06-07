TRT Yönetim Kurulu Başkanı
Prof. Dr. Ahmet ALBAYRAK
Özgeçmiş: Prof. Ahmet Albayrak, 2003 yılında Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Bölümü'nden fakülte birincisi olarak mezun oldu. 2005 yılında yüksek lisansını Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında, 2008 yılında ise sanatta yeterliğini Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Enstitüsü Resim Anasanat dalında tamamladı. 2012 yılında doçent unvanı aldı. Video, film, motion, resim, çizim, fotoğraf ve enstalasyonları ile dünyanın birçok kentinde önemli sanat etkinliklerine katıldı ve çeşitli ödüller aldı. Albayrak, film-video sanatı, görsel iletişim tasarımı, hareketli görüntü tasarımı, işitsel imge üretimi, iletişimsel estetik, dijital iletişim, video mapping, kurgu, yeni medya, sosyal medya ve sanat, arşiv görselleştirme ve yapay zekâ, dijital imge, sanat ve kültür diplomasisi gibi konularda birçok özel ve resmi kurumda, üniversitelerde seminerler, konferanslar ve dersler verdi, çeşitli projeler gerçekleştirdi. Bu gibi alanlarda ürettiği eserlerle birçok ülkede önemli çağdaş sanat sergilerinde ve etkinliklerinde yer aldı. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan 4 kez başarı ödülü almış, New York ve Paris gibi kentlerde davetli sanatçı olarak bulunmuş, Dışişleri Bakanlığı Diplomasi Akademisi’nde dersler vermiş, T.C. Merkez Bankası’nın sanat danışmanlığını da yapmıştır.
Ayrıntılı bilgi için: www.ahmetalbayrak.net
Twitter: twitter.com/ahmetalbayrak
Ayrıntılı bilgi için: www.ahmetalbayrak.net
Twitter: twitter.com/ahmetalbayrak
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