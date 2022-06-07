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TRT Yönetim Kurulu Üyesi
Mücahid EKER
Mücahid EKER
Tel: 0 312 463 20 59-60-62
Fax: 0 312 463 20 57
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 5.Kat 06540 Or-An Ankara