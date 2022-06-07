TRT Yönetim Kurulu Üyesi

Hilal KAPLAN

Özgeçmiş: Çankırılı bir ailenin kızı olarak 1982 yılında İstanbul’da doğdu. Anadolu Lisesinden mezun olduktan sonra ÖSYM bursu ile kazandığı Bilgi Üniversitesi Psikoloji bölümünde lisansını dereceyle tamamladı. Boğaziçi Üniversitesi Sosyoloji Bölümü’nde yüksek eğitimine devam etti. TÜBİTAK bursuna layık görülerek yüksek lisansını dereceyle tamamladı. Türkçeye tercüme edilen yüksek lisans tezi “Türkiye’nin Ölmeyen Babası: Atatürkçü Gençliğin İmkânsız Yası” ismiyle 2011 yılında, “Ailenin Adı Yok ya da Neden Feminist Değilim” başlıklı kitabı ise 2021 yılında yayınlandı. Sabah ve Daily Sabah gazetelerinde köşe yazarlığının yanı sıra Al Jazeera ve Al Araby gibi mecralarda da yayınlanmış makaleleri bulunmaktadır. Russia Today ve France5 gibi kanallara da yorumcu olarak katkı sunmuştur. Anadolu Medya Ödülleri “Yılın Köşe Yazarı” ve “Yılın Kitabı”, Sezai Karakoç Sosyal Medya Ödülleri “Milli Gazeteci Ödülü” sahibidir. İleri derecede İngilizce bilmektedir. İki çocuk annesi, dört çocuk teyzesidir.

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