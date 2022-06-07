TRT Yönetim Kurulu Üyesi

Doç. Dr. Oğuz GÖKSU

Özgeçmiş: 1989’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü ile Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü’nü 2012’de birlikte tamamlayarak çift ana dal yaptı. Eylül 2012’de Gaziantep Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak akademik hayatına başladı. 2013-2016 döneminde İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde çalışmalarını sürdürdü. İstanbul Üniversitesi’nde Haziran 2014’te siyasal iletişim konusunda yüksek lisansını, Ocak 2018’de siyasal liderlik alanında doktorasını tamamladı. Ocak 2019’da Gaziantep Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde Dr. Öğr. Üyesi olarak atandı. Haziran 2020’de ‘İletişim Çalışmaları’ bilim alanında Doçent oldu. Halen Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyesidir. Akademik çalışma alanları; siyasal iletişim ve siyasal liderlik, kamu diplomasisi, yeni medya ve algı yönetimi. Göksu, ulusal ve uluslararası 60’ın üzerinde akademik çalışma yayımladı ve ulusal projelerde görev aldı. Göksu, evli ve iki çocuk babasıdır.

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