TRT World Kanal Koordinatörlüğü
Koordinatör: Bora BAYRAKTAR
Tel: 0212 326 30 00
Fax: 0212 326 33 75
Adres: Ahmet Adnan Saygun Cad. No:83 PK:34347 Kuruçeşme Mah. / Beşiktaş / İSTANBUL
Görevleri: Kanal Koordinatörlükleri, kurumun yayın ilkelerini, kanal kimliğini ve kurumun diğer kanalları ile kurum dışı kanalların yayın akışlarını, araştırma sonuçlarını ve izlenme/dinlenme oranı analizlerini dikkate alarak yayın akış planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, yayın planlarına uygun olarak program üretimini ve teminini sağlamak, dış alımı yapılacak programların yapımı-alımı sürecinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak, programların tanıtımını yapmak veya yaptırmak görevlerini gerçekleştirmektedir.