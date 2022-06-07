TRT World Kanal Koordinatörlüğü

Koordinatör: Bora BAYRAKTAR

Tel: 0212 326 30 00

Fax: 0212 326 33 75

Adres: Ahmet Adnan Saygun Cad. No:83 PK:34347 Kuruçeşme Mah. / Beşiktaş / İSTANBUL