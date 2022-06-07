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TRT World Kanal Koordinatörlüğü
Koordinatör: Bora BAYRAKTAR
Tel: 0212 326 30 00
Fax: 0212 326 33 75
Adres: Ahmet Adnan Saygun Cad. No:83 PK:34347 Kuruçeşme Mah. / Beşiktaş / İSTANBUL
Görevleri: Kanal Koordinatörlükleri, kurumun yayın ilkelerini, kanal kimliğini ve kurumun diğer kanalları ile kurum dışı kanalların yayın akışlarını, araştırma sonuçlarını ve izlenme/dinlenme oranı analizlerini dikkate alarak yayın akış planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, yayın planlarına uygun olarak program üretimini ve teminini sağlamak, dış alımı yapılacak programların yapımı-alımı sürecinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak, programların tanıtımını yapmak veya yaptırmak görevlerini gerçekleştirmektedir.