TRT Türk Kanal Koordinatörlüğü

Koordinatör: Bülent ATA

Tel: 0 312 463 47 70

Fax: 0 312 463 47 32

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı Eski ARİM Binası 2.Kat 06540 Or-An Ankara