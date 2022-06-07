TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü

Koordinatör: Mustafa Bora DURMUŞOĞLU

Tel: 0 212 381 14 25

Fax: 0 212 381 14 68

Adres: TRT İstanbul Televizyonu Adnan Ahmet Saygun Cad. No:83 Portakal Yokuşu Ortaköy, Ulus/ İstanbul