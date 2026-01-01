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TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü
TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü

Koordinatör : İsmihan Yılmaz

Tel: 0 212 381 14 25

Fax: 0 212 381 14 68

Adres: Ulus Mahallesi, Ahmet Adnan Saygun Cad. Canan Sok. No:5/1 Ulus-Ortaköy/ İstanbul

Görevleri: Kanal Koordinatörlükleri, kurumun yayın ilkelerini, kanal kimliğini ve kurumun diğer kanalları ile kurum dışı kanalların yayın akışlarını, araştırma sonuçlarını ve izlenme/dinlenme oranı analizlerini dikkate alarak yayın akış planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, yayın planlarına uygun olarak program üretimini ve teminini sağlamak, dış alımı yapılacak programların yapımı-alımı sürecinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak, programların tanıtımını yapmak veya yaptırmak görevlerini gerçekleştirmektedir.