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TRT Çocuk Kanal Koordinatörlüğü
Koordinatör: Mustafa Bora DURMUŞOĞLU
Tel: 0 212 381 14 25
Fax: 0 212 381 14 68
Adres: TRT İstanbul Televizyonu Adnan Ahmet Saygun Cad. No:83 Portakal Yokuşu Ortaköy, Ulus/ İstanbul
Görevleri: Kanal Koordinatörlükleri, kurumun yayın ilkelerini, kanal kimliğini ve kurumun diğer kanalları ile kurum dışı kanalların yayın akışlarını, araştırma sonuçlarını ve izlenme/dinlenme oranı analizlerini dikkate alarak yayın akış planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, yayın planlarına uygun olarak program üretimini ve teminini sağlamak, dış alımı yapılacak programların yapımı-alımı sürecinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak, programların tanıtımını yapmak veya yaptırmak görevlerini gerçekleştirmektedir.