Taşra Teşkilatı - Trabzon Müdürlüğü

Müdür: Sami Serdar Şişman

Tel: 0 462 248 79 26 - 28

Tel2: 0 462 248 79 20(21...25)

Fax: 0 462 248 79 29

Adres: Adnan Kahveci Bulvarı Söğütlü Akçaabat / TRABZON