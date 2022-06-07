Taşra Teşkilatı - Erzurum Müdürlüğü

Müdür: Ayça ALEMDAR

Tel: 0 442 317 10 41

Fax: 0 442 317 10 12

Adres: Köşk cad. Adnan Menderes mh. No:5 Palandöken Erzurum

E-posta: erzurum.mud@trt.net.tr