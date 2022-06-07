Taşra Teşkilatı - Çukurova Müdürlüğü

Müdür: Sebahattin KAHRAMAN

Tel: 0 324 238 06 29

Fax: 0 324 238 06 30

Adres: İnönü Bulvarı 3 Ocak Mah. No:48 Limon B Kapısı Karşısı / MERSİN