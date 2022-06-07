Taşra Teşkilatı - Antalya Müdürlüğü
Müdür: Hikmet KOCAMAN
Tel: 0 242 345 42 00
Fax: 0 242 346 28 30
Adres: Topçular Mahallesi Aspendos Bulvarı No:149-07500 Muratpaşa/ANTALYA
Görevleri: Bulundukları bölgede Kurumumuzu temsil edip yayın ilkelerimize, kamu yayıncısı kimliğimize uygun hizmet veren müdürlükler aracılığıyla gelişmeler anında takip edilmekte ve bölgelerin özellikleri dikkate alınarak ülkemizin tümüne hitap eden radyo ve televizyon yayıncılığı yapılmaktadır. TRT Müdürlükleri bu kapsamda, sorumluluk alanına giren prodüksiyon, radyo, haber ve verici hizmetleri ile bu hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetleri ile kanal koordinatörlüklerine verilecek hizmetleri mevzuat ve Genel Müdürlük emirleri çerçevesinde koordineli olarak yürütmektedir.