Taşra Teşkilatı - Antalya Müdürlüğü

Müdür: Hikmet KOCAMAN

Tel: 0 242 345 42 00

Fax: 0 242 346 28 30

Adres: Topçular Mahallesi Aspendos Bulvarı No:149-07500 Muratpaşa/ANTALYA