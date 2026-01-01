Başkan: Nusret Coşkun EREM

Tel: 0 312 463 35 70

Fax: 0 312 463 35 77

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 4.Kat 06540 Or-An Ankara

Görevleri: Radyo ve televizyon yayınlarının yurtiçinde ve yurtdışında hedef kitlelere ulaştırılmasını sağlamak üzere tüm radyo ve televizyon kanallarımızın uydulardan iletimi/yayının takip edilmesi amacıyla yapım ve yayın stüdyoları, naklen yayın araçları, enerji sistemleri, uydu yer istasyonları, up-link iletim sistemleri gibi karasal verici sistemleri hariç sistemleri işletmek, prodüksiyon hizmeti taleplerini fayda-maliyet ve hizmet sunumu anlayışı içinde değerlendirerek kaynak fazlasını kurum dışına kiralamak veya pazarlamak, yapım ve yayınların yurtiçine ve yurtdışına iletimini yapan sistem ve devreleri tespit edip planlamak, kurmak veya kiralanmasını, kurumun standartları veya üyesi olduğu uluslararası yayın birliklerinin teknik kurallarına uygun biçimde sağlamak amaçlarıyla yapılan çalışmaları sürdürmektedir.