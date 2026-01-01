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Medya Yönetimi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı
Medya Yönetimi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı

Başkan: Harun ŞAHİN

Tel: 0 312 463 35 00

Fax: 0 312 463 35 07

Görevleri: Medya Yönetimi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı, kurumumuzun yayın arşivlerinde saklanmakta olan ve yayın için üretilen görsel işitsel medya varlıklarını kültürel miras olarak yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere; medya yönetimi ve kaydı, telif hakları, sayısallaştırma, restorasyon, içerik çözümleme ve sorgulama faaliyetlerini yürütmektedir. 