Başkan: Harun ŞAHİN

Tel: 0 312 463 35 00

Fax: 0 312 463 35 07

Görevleri: Medya Yönetimi ve Arşiv Dairesi Başkanlığı, kurumumuzun yayın arşivlerinde saklanmakta olan ve yayın için üretilen görsel işitsel medya varlıklarını kültürel miras olarak yaşatmak ve gelecek nesillere aktarmak üzere; medya yönetimi ve kaydı, telif hakları, sayısallaştırma, restorasyon, içerik çözümleme ve sorgulama faaliyetlerini yürütmektedir.