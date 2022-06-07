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Bilgi Teknolojileri Dairesi Başkanlığı
Başkan: Taner ÇINAR
Tel: 0 312 463 40 00
Fax: 0 312 463 40 07
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 4.Kat 06540 Or-An Ankara