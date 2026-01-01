Başkan: Kudret DOĞANDEMİR

Tel: 0 312 463 22 30

Fax: 0 312 463 22 37

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 3.Kat 06540 Or-An Ankara

Görevleri: Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı, haber ve spor yayınları ile canlı yayınlar hariç olmak üzere kurumumuz mecralarında yayınlanan tüm radyo ve televizyon programlarının metin, ses ve görüntüleri ile kurum repertuarına alınacak müzik eserlerinin sözleri, yerli-yabancı sinema ve televizyon filmleri ile müzik klipleri yayından önce denetlemekle ve denetim sonuçlarına uygun olarak yayınlanıp yayınlanmadıklarını kontrol etmekle görevlidir.