Yayın Denetleme ve Koordinasyon Kurulu Başkanlığı

Başkan: Kudret DOĞANDEMİR

Tel: 0 312 463 22 30

Fax: 0 312 463 22 37

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 3.Kat 06540 Or-An Ankara