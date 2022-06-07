Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığı

Başkan: Yusuf TAŞDEMİR

Tel: 0 312 463 36 30

Fax: 0 312 463 36 37

Adres: TRT Genel Müdürlügü Turan Güneş Bulvarı N blok 06540 ORAN -Ankara

E-posta: vericilerdairesi@trt.net.tr