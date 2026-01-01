Başkan: Yunus Emre GÜLTEKİN

Tel: 0 312 463 36 30

Fax: 0 312 463 36 37

Adres: TRT Genel Müdürlügü Turan Güneş Bulvarı N blok 06540 ORAN -Ankara

E-posta: vericilerdairesi@trt.net.tr

Görevleri: Verici İşletmeleri Dairesi Başkanlığı yurt çapında radyo ve televizyon verici şebekesinin planlanması, kurulması, denetlenmesi, modernizasyonu ve yedek malzeme temini sağlamak, yurtiçi ve uluslararası frekans planlama ve koordinasyon çalışmalarına katılmak, yeni yayın teknolojilerine geçişte kurum politikalarının oluşturulmasında alt yapı oluşturmak, verici istasyon altyapılarından diğer kurum ve kuruluşların yararlanmalarını düzenlemektir.