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TRT Okul Kanal Koordinatörlüğü
TRT Okul Kanal Koordinatörlüğü

Koordinatör: Emine MOĞUL

Tel: 0 312 463 50 60

Fax: 0 312 463 50 42

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara

Görevleri: Kanal Koordinatörlükleri, kurumun yayın ilkelerini, kanal kimliğini ve kurumun diğer kanalları ile kurum dışı kanalların yayın akışlarını, araştırma sonuçlarını ve izlenme/dinlenme oranı analizlerini dikkate alarak yayın akış planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, yayın planlarına uygun olarak program üretimini ve teminini sağlamak, dış alımı yapılacak programların yapımı-alımı sürecinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak, programların tanıtımını yapmak veya yaptırmak görevlerini gerçekleştirmektedir.