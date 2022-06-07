TRT Müzik Kanal Koordinatörlüğü

Koordinatör: Dr. Kenan Bölükbaş

Tel: (Makam) 0212 326 35 39

Tel2: 0212 326 30 95

Adres: Adnan Saygun Cad. No:83 Portakal Yokuşu Ortaköy, Ulus İstanbul