TRT Müzik Kanal Koordinatörlüğü
Koordinatör: Dr. Kenan Bölükbaş
Tel: (Makam) 0212 326 35 39
Tel2: 0212 326 30 95
Adres: Adnan Saygun Cad. No:83 Portakal Yokuşu Ortaköy, Ulus İstanbul
Görevleri: Kanal Koordinatörlükleri, kurumun yayın ilkelerini, kanal kimliğini ve kurumun diğer kanalları ile kurum dışı kanalların yayın akışlarını, araştırma sonuçlarını ve izlenme/dinlenme oranı analizlerini dikkate alarak yayın akış planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, yayın planlarına uygun olarak program üretimini ve teminini sağlamak, dış alımı yapılacak programların yapımı-alımı sürecinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak, programların tanıtımını yapmak veya yaptırmak görevlerini gerçekleştirmektedir.