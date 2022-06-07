TRT Kurdî Kanal Koordinatörlüğü

Koordinatör: Kemal GÜMÜŞ

Tel: 0 312 463 49 40

Fax: 0 312 463 49 41

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 11.Kat 06540 Or-An Ankara