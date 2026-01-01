TRT Portal
EN
TELEVİZYON YAYINLARI
RADYO YAYINLARI
DİJİTAL YAYINLAR
BASILI YAYINLAR

ULUSAL

ULUSLARARASI

televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
televisions
TRT Belgesel Kanal Koordinatörlüğü
TRT Belgesel Kanal Koordinatörlüğü

Koordinatör: Nurullah DİNÇER

Tel: 0 232 411 42 00

Fax: 0 232 463 61 63

Adres: TRT İzmir Müdürlüğü Mimar Sinan Cad. 1420 Sok. No:87 Kahramanlar İzmir

Görevleri: Kanal Koordinatörlükleri, kurumun yayın ilkelerini, kanal kimliğini ve kurumun diğer kanalları ile kurum dışı kanalların yayın akışlarını, araştırma sonuçlarını ve izlenme/dinlenme oranı analizlerini dikkate alarak yayın akış planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, yayın planlarına uygun olarak program üretimini ve teminini sağlamak, dış alımı yapılacak programların yapımı-alımı sürecinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak, programların tanıtımını yapmak veya yaptırmak görevlerini gerçekleştirmektedir.