TRT Belgesel Kanal Koordinatörlüğü

Koordinatör: Cihat Şerif AĞIRMAN

Tel: 0 232 411 42 00

Fax: 0 232 463 61 63

Adres: TRT İzmir Müdürlüğü Mimar Sinan Cad. 1420 Sok. No:87 Kahramanlar İzmir