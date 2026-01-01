Koordinatör: Nurullah DİNÇER

Tel: 0 232 411 42 00

Fax: 0 232 463 61 63

Adres: TRT İzmir Müdürlüğü Mimar Sinan Cad. 1420 Sok. No:87 Kahramanlar İzmir

Görevleri: Kanal Koordinatörlükleri, kurumun yayın ilkelerini, kanal kimliğini ve kurumun diğer kanalları ile kurum dışı kanalların yayın akışlarını, araştırma sonuçlarını ve izlenme/dinlenme oranı analizlerini dikkate alarak yayın akış planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, yayın planlarına uygun olarak program üretimini ve teminini sağlamak, dış alımı yapılacak programların yapımı-alımı sürecinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak, programların tanıtımını yapmak veya yaptırmak görevlerini gerçekleştirmektedir.