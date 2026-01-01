Koordinatör: Yücel KILIÇKAYA

Tel: 0 312 463 49 90

Fax: 0 312 463 46 90

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 7.Kat 06540 Or-An Ankara

Görevleri: Kanal Koordinatörlükleri, kurumun yayın ilkelerini, kanal kimliğini ve kurumun diğer kanalları ile kurum dışı kanalların yayın akışlarını, araştırma sonuçlarını ve izlenme/dinlenme oranı analizlerini dikkate alarak yayın akış planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, yayın planlarına uygun olarak program üretimini ve teminini sağlamak, dış alımı yapılacak programların yapımı-alımı sürecinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak, programların tanıtımını yapmak veya yaptırmak görevlerini gerçekleştirmektedir.