TRT Avaz Kanal Koordinatörlüğü

Koordinatör: Sedat SAĞIRKAYA

Tel: 0 312 463 49 90

Fax: 0 312 463 46 90

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 7.Kat 06540 Or-An Ankara