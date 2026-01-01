Koordinatör: Zeki ŞAHİN

Tel: 0212 326 44 58

Adres: Ahmet Adnan Saygun Cad. Portakal Yokuşu No:83/1 PK:34347 Ulus-Beşiktaş/İstanbul

Görevleri: Kanal Koordinatörlükleri, kurumun yayın ilkelerini, kanal kimliğini ve kurumun diğer kanalları ile kurum dışı kanalların yayın akışlarını, araştırma sonuçlarını ve izlenme/dinlenme oranı analizlerini dikkate alarak yayın akış planlarını hazırlamak, uygulanmasını sağlamak, yayın planlarına uygun olarak program üretimini ve teminini sağlamak, dış alımı yapılacak programların yapımı-alımı sürecinde ilgili birimlerle işbirliği yapmak, programların tanıtımını yapmak veya yaptırmak görevlerini gerçekleştirmektedir.