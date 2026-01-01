Taşra Teşkilatı - İzmir Müdürlüğü

Mevlüt ŞAHBAZ

Bulundukları bölgede Kurumumuzu temsil edip yayın ilkelerimize, kamu yayıncısı kimliğimize uygun hizmet veren müdürlükler aracılığıyla gelişmeler anında takip edilmekte ve bölgelerin özellikleri dikkate alınarak ülkemizin tümüne hitap eden radyo ve televizyon yayıncılığı yapılmaktadır. TRT Müdürlükleri bu kapsamda, sorumluluk alanına giren prodüksiyon, radyo, haber ve verici hizmetleri ile bu hizmetlere yönelik teknik, idari, mali, danışma, denetim ve destek hizmetleri ile kanal koordinatörlüklerine verilecek hizmetleri mevzuat ve Genel Müdürlük emirleri çerçevesinde koordineli olarak yürütmektedir.