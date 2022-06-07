Taşra Teşkilatı - Diyarbakır Müdürlüğü

Müdür: Erdem GÜLTEKİN

Tel: 0412 223 29 05 - 0412 223 10 48 - 0 412 223 19 71

Fax: 0 412 223 10 70

Adres: İstasyon Cad. No:1 / DİYARBAKIR