Başkan: Dr. Şeyma ZENGİN

Tel: 0 312 463 38 00

Fax: 0 312 463 38 07

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 9.Kat 06540 Or-An Ankara

Görevleri: Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı, kurumun orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarının, vizyon, misyon, stratejik amaç ve hedeflerinin belirlenmesi ve güncel tutulması için gerekli çalışmaları yapar. Kurumun; kurumsal, iş birim ve fonksiyonel seviyedeki stratejik planının ve iş planının hazırlanması, izlenmesi ve raporlanması ile sonuçlarının konsolide edilmesi çalışmalarını yürütür. Kurum yayınlarına ilişkin hedef kitle (izleyici, dinleyici ve takipçi) segmentasyonunu belirler, hedef kitle beklentilerini ve medya tüketim alışkanlıklarını sürekli takip eder ve performansa yönelik gerçekleştirdiği analizlerle yayıncı birimlerin strateji belirlemesine yönelik iç görüler oluşturur. Kurumun görev alanına giren konularda performansla ilgili verileri toplar, analiz eder, yorumlar ve kalite ölçütleri geliştirir. Kurum hizmetlerini etkileyecek dış faktörleri inceler, kurum içi kapasite araştırması yapar, hizmetlerin etkinliğini ve tatmin düzeyini analiz eder ve birimlerle koordineli şekilde kurum faaliyet raporlarını hazırlar. Ulusal ve uluslararası içerik trendleri, formatlar ve sektörel gelişmeler ile küresel ölçekte öne çıkan yeni ve başarılı uygulamaları araştırır ve takip eder. Bu kapsamda, aileyi ve toplumsal değerleri merkeze alan bir bakış açısıyla; içerik ve yayın planlama stratejileri geliştirir, özgün program fikirleri üretir, yeni hikâye anlatım ve aktarım biçimleri tasarlar ve yenilikçi uygulamalar üzerinde çalışmalar yürütür. İlgili birimlerle birlikte kurumun yatırım stratejilerini belirler, üst yönetim tarafından uygun görülen projelerin planlanmasını, yönetilmesini ve raporlanmasını temin eder. İlgili Sayıştay Kanunu gereğince Yıllık Denetim Raporlarını inceleyerek cevap hazırlar, kurumun performans ve risk göstergelerini belirler ve takibini gerçekleştirir. İç Kontrol ve Risk Yönetimi çalışmaları kapsamında kurum faaliyetlerinin devamlılığına yönelik tedbirler planlar ve uygulanmasını sağlar.