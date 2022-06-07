Satınalma Dairesi Başkanlığı

Başkan: Mustafa HIRAÇ

Tel: 0 312 463 42 00

Fax: 0 312 463 42 07

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 3.Kat 06540 Or-An Ankara

E-posta: satinalma@trt.net.tr