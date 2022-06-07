Reklam Dairesi Başkanlığı

Başkan: Mustafa İLBEYLİ

Tel: 0312 463 42 36 ( Ankara ) / 0 552 040 66 38 ( İstanbul )

Fax: 0 312 463 42 37

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 9.Kat 06540 Or-An Ankara (Ankara Ofis ) | Maslak No1 Plaza, Eski Büyükdere Cad. No:1, Kat:14, 34485, Maslak, Sarıyer İstanbul (İstanbul Ofis )

E-posta: reklam@trt.net.tr