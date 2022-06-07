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Reklam Dairesi Başkanlığı
Başkan: Mustafa İLBEYLİ
Tel: 0312 463 42 36 ( Ankara ) / 0 552 040 66 38 ( İstanbul )
Fax: 0 312 463 42 37
Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 9.Kat 06540 Or-An Ankara (Ankara Ofis ) | Maslak No1 Plaza, Eski Büyükdere Cad. No:1, Kat:14, 34485, Maslak, Sarıyer İstanbul (İstanbul Ofis )
E-posta: reklam@trt.net.tr
Görevleri: Reklam Dairesi Başkanlığı,
 
                  * Radyo, televizyon, dijital platformlarda Kurumun reklam yayınlarıyla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,
                  * TRT Market mağaza/e-ticaret ve diğer lisanslı ürün süreçlerini düzenlemek ve yürütmek,
                  * Satış hakları Kurumda olan medya varlıklarının yurt içi ve yurt dışı satış süreçlerini düzenlemek ve yürütmek,
                  * Kuruma ait televizyon-radyo-dijital yayın mecralarının ve içerik markalarının uluslararası genişleme ve yerelleştirme stratejilerini oluşturmak ve uygulamak,
                   * Kurum ağında yer alan televizyon, radyo ve dijital yayın mecralarının Dünya çapında daha çok insana ulaşması için uydu firmaları, yayın platformları vb. kurum/kuruluş/özel şirketler ile iş birlikleri kurmak,
                   * Reklam, lisanslı ürün, içerik satış, yayın dağıtım alanlarında yapılan araştırmaları takip etmek, değerlendirmek, izleyici/dinleyici/tüketici ölçümü yaptırmak, istatistikler tutmak,
                 
görevlerini gerçekleştirmektedir.