Başkan: Mustafa İLBEYLİ

Tel: 0312 463 42 36 ( Ankara ) / 0 552 040 66 38 ( İstanbul )

Fax: 0 312 463 42 37

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 9.Kat 06540 Or-An Ankara (Ankara Ofis ) | Maslak No1 Plaza, Eski Büyükdere Cad. No:1, Kat:14, 34485, Maslak, Sarıyer İstanbul (İstanbul Ofis )

E-posta: reklam@trt.net.tr

Görevleri: Reklam Dairesi Başkanlığı,

Radyo, televizyon, dijital platformlarda Kurumun reklam yayınlarıyla ilgili hizmetlerini düzenlemek ve yürütmek,

TRT Market mağaza/e-ticaret ve diğer lisanslı ürün süreçlerini düzenlemek ve yürütmek,

Satış hakları Kurumda olan medya varlıklarının yurt içi ve yurt dışı satış süreçlerini düzenlemek ve yürütmek,

Kuruma ait televizyon-radyo-dijital yayın mecralarının ve içerik markalarının uluslararası genişleme ve yerelleştirme stratejilerini oluşturmak ve uygulamak,

Kurum ağında yer alan televizyon, radyo ve dijital yayın mecralarının Dünya çapında daha çok insana ulaşması için uydu firmaları, yayın platformları vb. kurum/kuruluş/özel şirketler ile iş birlikleri kurmak,