Başkan: Hamit YAZ

Tel: 0 312 463 31 70

Fax: 0 312 463 31 77

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 9.Kat 06540 Or-An Ankara

E-posta: rdb@trt.net.tr

Görevleri: Radyo Dairesi Başkanlığı; kurumun radyo program yapımı ve yayınına ilişkin hizmetlerin mevzuata uygun olarak yürütülmesini gözetmekte, radyo kanal kimliklerini belirlemekte, hedef kitlenin ilgi, ihtiyaç ve tercihlerini tespit etmek üzere program araştırmaları yapmakta, izlenme oranlarının takibini ve analizini yapmakta, program tanıtım faaliyetlerinin ilgili ünitelerle koordineli olarak yürütülmesini sağlamaktadır.