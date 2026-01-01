Başkan: Serkan ÖZDEMİR

Tel: 0 312 463 32 20

Fax: 0 312 463 32 27

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 9.Kat 06540 Or-An Ankara

E-posta: muzikdairesi@trt.net.tr

Görevleri: Müzik Dairesi Başkanlığı tarafından, kurumun müzik yayınlarının genel hedef ve esasları belirlenerek müzik programlarının repertuar ve tür açısından genel planlamasının yanı sıra, kurumumuzun üstlendiği müzik okulu olma geleneğini sürdürerek bugün de çeşitli dallarda yetiştirdiği sanatçı ve topluluklarla kültürümüzün korunması ve geleceğe aktarılması konusunda çalışmalar yapılmaktadır.