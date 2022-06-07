Müzik Dairesi Başkanlığı

Başkan: Doç.Dr. Cemal KARABAŞOĞLU

Tel: 0 312 463 32 20

Fax: 0 312 463 32 27

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 9.Kat 06540 Or-An Ankara

E-posta: muzikdairesi@trt.net.tr