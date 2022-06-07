Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı

Başkan: İzzet CAN

Tel: 0 312 463 41 00

Fax: 0 312 463 41 07

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 1.Kat 06540 Or-An Ankara

E-posta: izzet.can@trt.net.tr