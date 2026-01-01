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Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı
Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı

Başkan: İzzet CAN

Tel: 0 312 463 41 00

Fax: 0 312 463 41 07

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 1.Kat 06540 Or-An Ankara

E-posta: izzet.can@trt.net.tr

Görevleri: Muhasebe ve Finansman Dairesi Başkanlığı, kurumun mali yönetiminin yapısını ve işleyişini belirlemek, kurum bütçesinin hazırlanmasını, uygulanmasını, mali bilginin zamanında üretilmesini, mali içerikli tüm işlemlerin; muhasebenin temel kavramları, ilgili mevzuat ve genel kabul görmüş ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak takibini, muhasebeleştirilmesini, raporlanmasını ve kontrolünü sağlamak, bilanço, kar/zarar ve diğer mali tabloları hazırlamak, kurumun mali kaynaklarının rasyonel ve mali mevzuata uygun olarak kullanılıp kullanılmadığının kontrolünü yapmak görevlerini gerçekleştirmektedir.