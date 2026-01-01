Başkan: Zeki KOÇ

Tel: 0 312 463 38 10

Fax: 0 312 463 38 17

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 10.Kat 06540 Or-An Ankara

Görevleri: İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı, kurumun insan kaynakları planlaması ve politikası konusunda çalışmalar yapmakta, kurum personelinin atama, nakil, sicil, terfi, ücret, emeklilik ve benzeri her türlü özlük işlemlerini yürütmekte, hizmet ve faaliyetlerin ekonomik ve etkin bir şekilde yerine getirilmesi için personel kaynaklarının en uygun ve verimli şekilde kullanılması hususunda tekliflerde bulunmaktadır.