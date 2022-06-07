İnsan Kaynakları Dairesi Başkanlığı

Başkan: Zeki KOÇ

Tel: 0 312 463 38 10

Fax: 0 312 463 38 17

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 10.Kat 06540 Or-An Ankara