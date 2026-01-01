Başkan: Osman Emre ŞEN

Tel: 0 312 463 24 00

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 06540 Or-An Ankara

Görevleri: Yurt içi ve yurt dışı televizyon, haber, spor yapım ve yayın hizmetleri için gereken her türlü içerik ve prodüksiyon hizmetinin kaliteli, verimli, düzenli ve estetik olarak yapılması için bağlı işletmeler arasında gerekli koordinasyonu sağlamak; modern yayın ve yapım tekniklerine uygun içerik ve prodüksiyon üretmek amacıyla, dünyadaki yenilikleri ve gelişmeleri takip etmek; içerik ve prodüksiyon hizmetleri ile ilgili iç müşteri memnuniyeti ve çalışan performansını ölçmeye yönelik süreçler geliştirmek ve takip etmek; kurum kullanımındaki stüdyoların TV Kanallarınca iletilen içerik ve prodüksiyon talepleri doğrultusunda tahsislerini gerçekleştirmek, kapasite kullanımlarını takip etmek ve verimli işletilmesini sağlamak; naklen yayınlarla ilgili yurt içi ve yurt dışı her türlü ihtiyacın ilgili birimlerle koordine ederek gerçekleşmesini sağlamaktır.