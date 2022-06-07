Hukuk Hizmetleri Dairesi Başkanlığı

Başkan: Av. Aydın YURTSEVEN

Tel: 0 312 463 21 90

Fax: 0 312 463 21 97

Adres: TRT Genel Müdürlüğü Turan Güneş Bulvarı 10.Kat 06540 Or-An Ankara

E-posta: hukuk.hizmetleri@trt.net.tr